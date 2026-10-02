Trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Philippines: Khó cản 'Voi chiến' VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Philippines, lượt cuối bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026 , lúc 16h ngày 2/10.

Sau 2 lượt trận tại bảng B, Thái Lan giành trọn vẹn 6 điểm sau chiến thắng trước Pakistan (4-0) và tuyển Việt Nam (2-0), giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sớm trước 1 vòng đấu. Dù đã đi tiếp nhưng "Voi chiến" vẫn rất quyết tâm đánh bại Philippines để kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng.

Trong khi đó, Philippines vẫn còn hy vọng đứng nhì bảng và được chơi ở trận tranh hạng ba. Để làm được điều này, Philippines phải thắng Thái Lan, đồng thời đợi Pakistan đánh bại tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đây là kịch bản không dễ xảy ra.

Link xem trực tiếp trận Thái Lan vs Philippines:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-thai-lan-vs-philippines-fifa-asean-cup-2026-2561016.html

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