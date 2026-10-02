HLV Kim Sang Sik cần tiếp tục đưa ra những thử nghiệm cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 để tìm lời giải mới cho đội nhà.

Cơ hội để sửa sai

Trận thua Thái Lan 0-2 đã chỉ ra không ít vấn đề trong cách vận hành của tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik thay 4 vị trí, chuyển từ 3-4-3 sang 5-3-2, đưa Quang Vinh vào giữa sân và sử dụng hai tiền đạo. Kết quả là những phương án ấy không phát huy hiệu quả, còn tuyển Việt Nam phải trả giá bằng một thất bại.

Điều đáng nói không phải là ông Kim Sang Sik sai vì thử nghiệm, chỉ có điều không thích hợp ở một trận đấu có tính chất quan trọng như khi gặp Thái Lan.

Những phép thử ở trận đấu với Thái Lan là chưa phủ hợp, nhưng ở cuộc đối đầu với Pakistan thì có thể

Riêng trận đấu với tuyển Pakistan thì khác, dù vẫn cần chiến thắng để tuyển Việt Nam bảo vệ vị trí nhì bảng hòng giành quyền được đá thêm 1 trận đấu nữa, nhưng đây rõ ràng không phải cuộc so tài có cùng mức độ rủi ro như gặp Thái Lan.

Khoảng cách về chất lượng đội hình so với đội bóng đến từ Nam Á có thể cho phép HLV Kim Sang Sik mạnh dạn hơn trong cách dùng người và tổ chức lối chơi.

Nếu trước Thái Lan, mọi sai số đều có thể phải trả giá, thì gặp Pakistan, tuyển Việt Nam có nhiều dư địa hơn để thử. Và sau những gì đã xảy ra… đây không còn là lúc để sợ sai.

Thử gì?

Mục tiêu vào chung kết của tuyển Việt Nam bất thành. Vì thế, nếu vẫn tiếp tục dùng đội hình, lối chơi quen thuộc chỉ để tìm một chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bỏ phí phần còn lại của giải đấu.

Chính vì thế, điều đầu tiên HLV Kim Sang Sik cần tận dụng là những thử nghiệm về mặt nhân sự. Những cầu thủ chưa được sử dụng hoặc mới thi đấu ít phút cho tuyển Việt Nam cần được trao cơ hội nhằm chứng tỏ thêm năng lực hoặc sự phù hợp với toan tính của ông.

Những cầu thủ ít được thi đấu, hoặc chưa ra sân sẽ cần được thử nghiệm

Nói cách khác, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cần lấy trận đấu gặp Pakistan như một bài kiểm tra thực chiến nhằm xem ai đủ khả năng bước vào đội hình chính khi những trụ cột vắng mặt, hoặc ai chỉ có thể phù hợp với vai trò dự bị chiến lược trong tương lai.

Tiếp theo và quan trọng nhất là cách chơi, HLV Kim Sang Sik có thể trở lại 3-4-3 hoặc thử một cấu trúc khác, miễn là tìm được cách giúp đội nhà chơi chủ động, hiệu quả hơn khi thiếu hay giảm sự phụ thuộc vào các trụ cột như HoàngĐức, Xuân Son…

Tuyển Việt Nam không thể tiếp tục rơi vào cảnh cầm bóng nhiều nhưng bế tắc. Trước một đối thủ yếu hơn, đây là lúc phải thử những phương án tấn công, đặc biệt khả năng xuyên phá trung lộ và tạo cơ hội rõ ràng hơn thay vì bế tắc như suốt hiệp 2 khi đấu Thái Lan.

Vì lẽ đó, cuộc đối đầu gặp Pakistan không chỉ là đối thủ để Việt Nam tìm một chiến thắng mà còn là trận đấu giúp HLV Kim Sang Sik sửa những gì đã sai trước Thái Lan, đặc biệt là hướng về phía trước với hành trình chuẩn bị cho Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2027.

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