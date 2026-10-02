Sau trận thua Thái Lan, tuyển Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn cần một chiến thắng trước Pakistan để giữ ngôi nhì cùng vé vào chơi trận tranh hạng 3. Đây cũng là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik lấy lại sự ổn định.

Pakistan được xem là đối thủ có lối chơi thiên về thể lực và phòng ngự, nhưng đội bóng này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi đối đầu với những đại diện mạnh hơn. Việt Nam cần duy trì sự chủ động, kiểm soát bóng tốt và tránh lặp lại những vấn đề trong khâu dứt điểm như trận gặp Thái Lan.

Bên cạnh mục tiêu giành 3 điểm, trận đấu này còn là dịp để ban huấn luyện thử nghiệm phương án nhân sự và tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện. Một màn trình diễn thuyết phục trước Pakistan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố niềm tin trước chặng đường tiếp theo tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Pakistan

Việt Nam: Lê Giang, Ngọc Bảo, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Tài Lộc, Hai Long, Minh Hoàng

Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb.

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Pakistan...