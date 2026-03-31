Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam gieo sầu cho Malaysia Cặp đôi Hoàng Hên - Xuân Son tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1, qua đó khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng.

Asian Cup 2027 gọi tên Thái Lan. Trước hơn 33.000 khán giả trên sân Rajamangala, “Voi chiến” xuất sắc vượt qua đối thủ Turkmenistan.

Thái Lan áp đảo ngay từ đầu và có bàn thắng ở phút 15. Suphanan ghi bàn sau pha đá phạt góc của Theerathon.

Bihr sắm vai người hùng của tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

“Voi chiến” làm chủ thế trận, nhưng bất ngờ thủng lưới sau một giờ thi đấu. Từ đó, đội chủ nhà lúng túng.

Ở phút 89, một lần nữa Theerathon nổi bật với pha phạt góc để Manuel Bihr đánh đầu ấn định chiến thắng, cùng chiếc vé đi Saudi Arabia – kỳ Asian Cup thứ 3 liên tiếp.

Ghi bàn:

Thái Lan: Suphanan 15', Manuel Bihr 89'.

Turkmenistan: Teymur Charyyev 60'.

