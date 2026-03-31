Asian Cup 2027 gọi tên Thái Lan. Trước hơn 33.000 khán giả trên sân Rajamangala, “Voi chiến” xuất sắc vượt qua đối thủ Turkmenistan.
Thái Lan áp đảo ngay từ đầu và có bàn thắng ở phút 15. Suphanan ghi bàn sau pha đá phạt góc của Theerathon.
“Voi chiến” làm chủ thế trận, nhưng bất ngờ thủng lưới sau một giờ thi đấu. Từ đó, đội chủ nhà lúng túng.
Ở phút 89, một lần nữa Theerathon nổi bật với pha phạt góc để Manuel Bihr đánh đầu ấn định chiến thắng, cùng chiếc vé đi Saudi Arabia – kỳ Asian Cup thứ 3 liên tiếp.
Ghi bàn:
Thái Lan: Suphanan 15', Manuel Bihr 89'.
Turkmenistan: Teymur Charyyev 60'.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Turkmenistan:
90'+8
Hết giờ! Thái Lan 2-1 Turkmenistan!
Cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Bihr ghi bàn phút 89 đưa Thái Lan vào VCK Asian Cup 2027.
90'+5
Thái Lan đang tìm cách kéo dài thời gian. Bảo vệ kết quả sẽ giúp “Voi chiến” giành vé đi Saudi Arabia.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
89'
Bàn thắng! 2-1 cho Thái Lan! Manuel Bihr! Trong pha phạt góc của Theerathon, Bihr không bị ai kèm bay người đánh đầu cận thành.
89'
Không vào! Iklas Sanron căng ngang từ cánh phải chạm hậu vệ đối thủ, thủ môn Turkmenistan kịp bay người cứu thua.
86'
Không vào! Soonsup-Bell thoát xuống từ giữa sân bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm và đặt lòng chân phải góc hẹp chạm cầu thủ đội khách đi ra ngoài.
80'
Thái Lan vẫn đang rất bế tắc. “Voi chiến” thiếu chính xác cả trong những pha dàn xếp cố định.
71'
HLV Anthony Hudson buộc phải thực hiện hàng loạt thay đổi để cải thiện tuyến giữa và lối chơi tấn công, trong đó có sự xuất hiện của Jude Soonsup-Bell, cựu học viên Chelsea và U18 Anh.
70'
Khác với hiệp 1, Thái Lan đang thi đấu có phần nóng vội. Kết quả này là bất lợi với “Voi chiến”, khi Turkmenistan đứng đầu bảng nhờ hơn thành tích đối đầu.
63'
Không vào! Theerathon chuyền dài từ giữa sân, Suphanan xử lý kỹ thuật trong vòng cấm và nhả lại nhưng Chanathip dứt điểm vọt xà ngang.
60'
Bàn thắng! Turkmenistan gỡ hòa 1-1! Teymur Charyyev! Sau tình huống xâm nhập vòng cấm, bóng được nhả lại để Teymur từ tuyến sau băng lên dứt điểm chìm bên ngoài vòng cấm vào góc thấp gỡ hòa.
57'
Turkmenistan gặp nhiều khó khăn trong việc lên bóng. Đội khách thường chuyền hỏng trong những tình huống đơn giản.
54'
Theerathon có pha quét trụ thô bạo với cầu thủ đội khách và tự nằm sân, bất ngờ là không có thẻ nào.
52'
Supachai bất ngờ thực hiện cú lốp bóng từ gần giữa sân, thủ môn Turkmenistan vẫn kịp lùi về phá ra hết biên ngang. Thực tế, cú đá chưa đưa bóng đi trúng đích.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Thái Lan 1-0 Turkmenistan!
Bàn thắng duy nhất của Suphanan mang về lợi thế cho chủ nhà Thái Lan. Nếu giữ nguyên kết quả, “Voi chiến” sẽ dự Asian Cup 2027.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
37'
Liên tiếp là những cú đá của Thái Lan, Anan dứt điểm ngoài vòng cấm đi không chính xác.
34'
Nguy hiểm! Quả tạt từ cánh trái của Anan đập chân hậu vệ đội khách, bóng chệch cột dọc trong gang tấc.
29'
Thái Lan không vội vàng mà chủ động cầm bóng với nhịp độ chậm. Dù vậy, “Voi chiến” vẫn có những pha tấn công khiến đối thủ chật vật.
26'
Hậu vệ Turkmenistan kịp phá bóng giải nguy trước khi Supachai có thể đánh đầu trong tư thế thuận lợi.
21'
Thái Lan đang thi đấu tự tin và chủ động. Với kết quả cho đến nay, “Voi chiến” vượt qua đối thủ dẫn đầu bảng và sẽ vào VCK.
15'
Bàn thắng! Thái Lan mở tỷ số 1-0! Suphanan Bureerat! Trong pha phạt góc thứ hai liên tiếp của Theerathon, Suphanan không bị ai kèm dễ dàng đánh đầu cận thành phá vỡ thế cân bằng.
11'
Cầu thủ Turkmenistan tung cú đá má trong chân phải từ ngoài vòng cấm, bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Khammai.
9'
Không vào! Sau khi liên tục dồn bóng vào vòng cấm, Mickelson căng ngang tầm thấp để Suphanan Bureerat tung cú sút nhanh chân trái đi chệch khung thành.
5'
Turkmenistan đáp trả với tình huống lên bóng và căng ngang từ cánh trái, Chanathip lùi về bay người truy cản.
4'
Nguy hiểm! Supachai tung cú sút góc hẹp, thủ môn Turkmenistan đổ người cản phá thành công.
2'
Theerathon đá phạt treo bóng vào vòng cấm, thủ môn và hậu vệ Turkmenistan va chạm nằm sân.
1'
Trận đấu bắt đầu. Thái Lan giao bóng.
19h22
Các cầu thủ Thái Lan khởi động trước trận.