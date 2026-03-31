Video  Hoàng Hên kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn

ĐT Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước lối chơi pressing mạnh của Malaysia. Phút 10, Faisal Halim có cơ hội đối mặt nhưng cú lốp bóng thiếu chính xác.

Sau đó, đội chủ nhà dần kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các tình huống cố định. Phút 17, từ quả phạt góc của Tiến Anh, trung vệ đội trưởng Duy Mạnh bật cao đánh đầu mở tỷ số.

xuan son.jpg
Xuân Son, Hoàng Hên tỏa sáng trước Malaysia

Có lợi thế, tuyển Việt Nam chơi hưng phấn và liên tiếp tạo sức ép. Hoàng Đức suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa dội cột, trong khi Hoàng Hên cũng bị thủ môn đối phương từ chối. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ. Phút 53, Xuân Son đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 sau pha kiến taọ của Hoàng Hên, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 59. Malaysia rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 77, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. 

Chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 và tiến vào VCK Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng cả 6 trận vòng loại.

Ghi bàn:

Việt Nam: Duy Mạnh (6'), Xuân Son (52', 59')

Malaysia: Endrick (77' pen)

Đội hình ra sân

Việt Nam: Nguyễn Filip (1); Đỗ Duy Mạnh (Đình Trọng 73'), Bùi Hoàng Việt Anh (20), Đoàn Văn Hậu (Ngọc Bảo 88'); Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Quang Hải (Thành Long 88'), Nguyễn Hoàng Đức (14), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Xuân Son (12), Đỗ Hoàng Hên (9), Nguyễn Hai Long (Việt Cường 73).

Malaysia: Syihan Hazmi (6), Matthew Davies (2), Muhammad Ubaidullah (5, Faisal Halim (7), Stuart Uwilkin (8), Nooa Laine (15), Paulo Josue (17, Harith Haiqal (18), Nazmi Faiz (20), Dion Cools (21), Corbin Ong (22).

31/03/2026 | 20:53

90'+6

Thu gọn
31/03/2026 | 20:51

90'+4

Trong ít phút vào sân, Việt Cường liên tiếp có cơ hội dứt điểm nhưng tiền đạo trẻ này kết thúc chưa đủ sắc bén.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:48

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:47

88'

ĐT Việt Nam thay thêm hai cầu thủ: Quang Hải và Văn Hậu rời sân để nhường chỗ cho Thành Long và Ngọc Bảo.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:43

85'

Nhận bóng từ chân đồng đội, Hoàng Hên quyết định sút xa nhưng anh chưa có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:40

79'

Cơ hội dành cho Malaysia, Faisal Halim thoát xuống trong khi thủ môn Nguyễn Filip chủ động lao ra thu hẹp góc sút. May cho ĐT Việt Nam khi cú dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:34

77'

Malaysia đá phạt đền thành công, Việt Nam 3-1 Malaysia

Malaysia được hưởng quả phạt đền từ lỗi của Văn Hậu, Endrick dứt điểm đủ hiểm hóc khiến thủ môn Nguyễn Filip dù bay người đúng hướng cũng không cản phá được.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:30

73'

HLV Kim Sang Sik thay hai cầu thủ: Đình Trọng và Việt Cường vào thế chỗ Duy Mạnh và Hai Long. Băng đội trưởng được trao lại cho Quang Hải.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:23

65'

Dẫn trước với tỷ số 3-0, các chàng trai áo đỏ duy trì lối chơi tấn công. Bên kia chiến tuyến, Malaysia hoàn toàn bất lực trong việc hóa giải sức mạnh của đội chủ nhà, thậm chí đội khách cho thấy sự mất bình tĩnh.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:17

59'

Xuân Son lập cú đúp

Từ cánh phải, Tiến Anh tạt bóng bổng vào trong vòng cấm để Xuân Son bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Malaysia lần thứ ba.

xuan son 1.jpg
Ảnh: SN
xuan son 3.jpg
Ảnh: SN
Thu gọn
31/03/2026 | 20:10

52'

Hoàng Hên kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn

Hai Long đẩy bóng cho Hoàng Hên thoát xuống rồi tạt bóng ra từ đáy biên để Xuân Son thoải mái đánh đầu đầu đưa bóng về góc thấp làm tung lưới Malaysia lần thứ hai.

xuan son.jpg
Ảnh: SN
Thu gọn
31/03/2026 | 20:07

50'

Từ quả phạt góc của Malaysia, Harith Haiqal đánh đầu đưa bóng đi cầu âu khó chịu. Rất may là thủ môn Nguyễn Filip đã chơi cảnh giác khi cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:06

48'

Hai Long đi bóng từ cánh trái, sau đó anh quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Malaysia.

Thu gọn
31/03/2026 | 20:03

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
31/03/2026 | 19:48

45'+2

45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà - ĐT Việt Nam.

hoang hen.jpg
Hoàng Hên chơi tốt trong hiệp một nhưng chưa có duyên với bàn thắng
Thu gọn
31/03/2026 | 19:45

44'

Nhận đường chuyền của Hoàng Hên, Xuân Son quyết định tung cú sút xa đưa bóng đi lập bập khiến thủ môn Syihan Hazmi cần tới hai nhịp mới làm chủ tình hình.

Thu gọn
31/03/2026 | 19:42

40'

Haiqal phải nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người đối với Quang Hải để ngăn cản pha phản công của ĐT Việt Nam.

viet nam vs malaysia.jpg
Tiền vệ Hai Long chơi khá nổi bật
Thu gọn
31/03/2026 | 19:37

36'

Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm để Quang Hải bắt vô-lê đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Malaysia.

viet nam vs malaysia 5.jpg
Cao Quang Vinh (áo đỏ)
Thu gọn
31/03/2026 | 19:33

32'

Hai Long chuyền bóng cho Hoàng Hên, tân binh của ĐT Việt Nam dứt điểm một chạm đẹp mắt đưa bóng đi cực hiểm nhưng không vượt qua được những đầu ngón tay của thủ môn Malaysia.

viet nam vs malaysia 3.jpg
Hoàng Hên vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam
Thu gọn
31/03/2026 | 19:31

31'

Ít phút vừa qua "Những chiến binh Sao vàng" chủ động giảm sức tấn công, chơi chắc chắn bên phần sân nhà và sẵn sàng tăng tốc khi có cơ hội.

Thu gọn
31/03/2026 | 19:25

25'

Hoàng Đức bị cột dọc từ chối siêu phẩm

Từ khoảng cách khoảng 30m, Hoàng Đức tung cú sút rất căng và đẹp mắt đánh bại thủ môn Syihan Hazmi nhưng tiếc rằng lại bị cột dọc từ chối.

Thu gọn
31/03/2026 | 19:21

21'

Xuân Son đang thi đấu đầy nỗ lực trên hàng công của ĐT Việt Nam, anh luôn bị theo kèm bởi 2-3 cầu thủ Malaysia.

viet nam vs malaysia xuan son.jpg
Ảnh: SN
Thu gọn
31/03/2026 | 19:16

15'

Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang duy trì được thế trận chủ động trước các vị khách Malaysia.

viet nam vs malaysia.jpg
Tiến Anh đóng góp một pha kiến tạo từ chấm phạt góc
Thu gọn
31/03/2026 | 19:12

10'

CĐV Việt Nam trải qua một phen hú vía khi Faisal Halim thoát xuống, anh lốp bóng vượt qua đầu Nguyễn Filip, may thay trái bóng đi cắt ngang khung thành chủ nhà.

Thu gọn
31/03/2026 | 19:07

6'

Duy Mạnh mở tỷ số sớm

Đón bóng từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh, trung vệ đội trưởng Duy Mạnh chạy chỗ thông minh rồi đánh đầu dũng mãnh làm tung mành lưới của ĐT Malaysia.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/3/31/viet-nam-vs-malaysia-1-2351.jpg?width=0&s=DtrbOcYpXMyGR7CxdYwu5g
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/3/31/viet-nam-vs-malaysia-6-2354.jpg?width=0&s=9qSXpd-9BKQuwE8e1WG5Ng
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/3/31/viet-nam-vs-malaysia-5-2353.jpg?width=0&s=SlL6Zljp6wVXRAQ5In4hcw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/3/31/viet-nam-vs-malaysia-3-2352.jpg?width=0&s=KnhA5MSMvWvUp_J4ezmKWQ
Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam
Thu gọn
31/03/2026 | 19:02

2'

Dù làm khách nhưng các cầu thủ Malaysia nhập cuộc chủ động và sớm cảnh báo khung thành ĐT Việt Nam. Cools vừa có pha cứa lòng ở rìa vòng cấm, đánh bại thủ thành Nguyễn Filip. May cho đội bóng áo đỏ khi trái bóng đi chệch cột dọc.

Thu gọn
31/03/2026 | 19:00

19h00

Trọng tài chính người Hàn Quốc - Chae Sang Hyeop thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

Thu gọn
31/03/2026 | 18:54

18h53

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
31/03/2026 | 18:45

18h45

Cầu thủ hai đội tuyển vẫn đang khởi động trước trận đấu.

Thu gọn
31/03/2026 | 18:30

18h30

cdv viet nam.jpg
CĐV phủ kín các khán đài sân Thiên Trường chiều tối 31/3
Thu gọn
31/03/2026 | 18:20

18h20

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/18h20-2246.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/malaysia-2247.jpg
Các cầu thủ Malaysia khởi động
Thu gọn
31/03/2026 | 18:18

18h15

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/viet-nam-3-2241.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/viet-nam-2242.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/viet-nam-1-2243.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/viet-nam-4-2244.jpg
Các tuyển thủ Việt Nam khởi động trước trận đấu
Thu gọn
31/03/2026 | 17:50

17h50

viet nam.jpg
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam
Thu gọn
31/03/2026 | 17:40

17h40

viet nam vs malaysia.jpg
Danh sách thi đấu hai đội
Thu gọn
31/03/2026 | 17:36

17h35

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/cdv-viet-nam-2102.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/cdv-viet-nam-1-2103.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/cdv-viet-nam-5-2104.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/cdv-viet-nam-2-2105.jpg
CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Thiên Trường
Thu gọn
31/03/2026 | 17:26

17h25

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/xuan-son-2141.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/nguyen-filip-2142.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/tuyen-viet-nam-2143.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/31/kim-sang-sik-2144.jpg
Thầy trò HLV Kim Sang Sik đến sân Thiên Trường
Thu gọn
31/03/2026 | 17:22

17h22

Nhận định trước trận

ĐT Việt Nam đang có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc tái đấu Malaysia khi giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa giao hữu mà còn được xem như màn “tổng duyệt” về lực lượng và chiến thuật.

Sự trở lại của các trụ cột nơi hàng thủ như Đình Trọng, Văn Hậu hay Việt Anh giúp hệ thống phòng ngự trở nên chắc chắn hơn. Trên hàng công, bộ đôi Hoàng Hên – Xuân Son đang cho thấy sự ăn ý, mang đến diện mạo tươi mới cho đội tuyển.

Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu chiến thắng nhằm khẳng định vị thế. Trong khi đó, Malaysia gặp nhiều biến động lực lượng và thiếu thi đấu, khiến họ bị đánh giá thấp hơn.

Thu gọn
31/03/2026 | 17:01

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Có đội hình tốt nhất của mình. Ngoài việc một loạt trụ cột trở lại như Xuân Son, Văn Hậu, Đình Trọng,... chủ nhà còn có thêm tân binh Đỗ Hoàng Hên.

Malaysia: Có sự điều chỉnh đáng kể khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp ở trận lượt đi. Dù vậy, đội bóng này vẫn duy trì bộ khung với nhiều gương mặt quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm một số nhân tố mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari.

Đáng chú ý, là hai cái tên từng nhận được nhiều kỳ vọng là tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco không có mặt trong danh sách sang Việt Nam lần này. 

Thu gọn