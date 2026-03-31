Video Hoàng Hên kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn
Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn
ĐT Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước lối chơi pressing mạnh của Malaysia. Phút 10, Faisal Halim có cơ hội đối mặt nhưng cú lốp bóng thiếu chính xác.
Sau đó, đội chủ nhà dần kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các tình huống cố định. Phút 17, từ quả phạt góc của Tiến Anh, trung vệ đội trưởng Duy Mạnh bật cao đánh đầu mở tỷ số.
Có lợi thế, tuyển Việt Nam chơi hưng phấn và liên tiếp tạo sức ép. Hoàng Đức suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa dội cột, trong khi Hoàng Hên cũng bị thủ môn đối phương từ chối. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0.
Sang hiệp hai, Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ. Phút 53, Xuân Son đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 sau pha kiến taọ của Hoàng Hên, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 59. Malaysia rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 77, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được.
Chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 và tiến vào VCK Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng cả 6 trận vòng loại.
Ghi bàn:
Việt Nam: Duy Mạnh (6'), Xuân Son (52', 59')
Malaysia: Endrick (77' pen)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Nguyễn Filip (1); Đỗ Duy Mạnh (Đình Trọng 73'), Bùi Hoàng Việt Anh (20), Đoàn Văn Hậu (Ngọc Bảo 88'); Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Quang Hải (Thành Long 88'), Nguyễn Hoàng Đức (14), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Xuân Son (12), Đỗ Hoàng Hên (9), Nguyễn Hai Long (Việt Cường 73).
Malaysia: Syihan Hazmi (6), Matthew Davies (2), Muhammad Ubaidullah (5, Faisal Halim (7), Stuart Uwilkin (8), Nooa Laine (15), Paulo Josue (17, Harith Haiqal (18), Nazmi Faiz (20), Dion Cools (21), Corbin Ong (22).
90'+6
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho tuyển Việt Nam trước Malaysia. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vé dự VCK Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng.
90'+4
Trong ít phút vào sân, Việt Cường liên tiếp có cơ hội dứt điểm nhưng tiền đạo trẻ này kết thúc chưa đủ sắc bén.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
88'
ĐT Việt Nam thay thêm hai cầu thủ: Quang Hải và Văn Hậu rời sân để nhường chỗ cho Thành Long và Ngọc Bảo.
85'
Nhận bóng từ chân đồng đội, Hoàng Hên quyết định sút xa nhưng anh chưa có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam.
79'
Cơ hội dành cho Malaysia, Faisal Halim thoát xuống trong khi thủ môn Nguyễn Filip chủ động lao ra thu hẹp góc sút. May cho ĐT Việt Nam khi cú dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài.
77'
Malaysia đá phạt đền thành công, Việt Nam 3-1 Malaysia
Malaysia được hưởng quả phạt đền từ lỗi của Văn Hậu, Endrick dứt điểm đủ hiểm hóc khiến thủ môn Nguyễn Filip dù bay người đúng hướng cũng không cản phá được.
73'
HLV Kim Sang Sik thay hai cầu thủ: Đình Trọng và Việt Cường vào thế chỗ Duy Mạnh và Hai Long. Băng đội trưởng được trao lại cho Quang Hải.
65'
Dẫn trước với tỷ số 3-0, các chàng trai áo đỏ duy trì lối chơi tấn công. Bên kia chiến tuyến, Malaysia hoàn toàn bất lực trong việc hóa giải sức mạnh của đội chủ nhà, thậm chí đội khách cho thấy sự mất bình tĩnh.
59'
Xuân Son lập cú đúp
Từ cánh phải, Tiến Anh tạt bóng bổng vào trong vòng cấm để Xuân Son bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Malaysia lần thứ ba.
52'
Hoàng Hên kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn
Hai Long đẩy bóng cho Hoàng Hên thoát xuống rồi tạt bóng ra từ đáy biên để Xuân Son thoải mái đánh đầu đầu đưa bóng về góc thấp làm tung lưới Malaysia lần thứ hai.
50'
Từ quả phạt góc của Malaysia, Harith Haiqal đánh đầu đưa bóng đi cầu âu khó chịu. Rất may là thủ môn Nguyễn Filip đã chơi cảnh giác khi cứu thua bằng những đầu ngón tay.
48'
Hai Long đi bóng từ cánh trái, sau đó anh quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Malaysia.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà - ĐT Việt Nam.
44'
Nhận đường chuyền của Hoàng Hên, Xuân Son quyết định tung cú sút xa đưa bóng đi lập bập khiến thủ môn Syihan Hazmi cần tới hai nhịp mới làm chủ tình hình.
40'
Haiqal phải nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người đối với Quang Hải để ngăn cản pha phản công của ĐT Việt Nam.
36'
Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm để Quang Hải bắt vô-lê đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Malaysia.
32'
Hai Long chuyền bóng cho Hoàng Hên, tân binh của ĐT Việt Nam dứt điểm một chạm đẹp mắt đưa bóng đi cực hiểm nhưng không vượt qua được những đầu ngón tay của thủ môn Malaysia.
31'
Ít phút vừa qua "Những chiến binh Sao vàng" chủ động giảm sức tấn công, chơi chắc chắn bên phần sân nhà và sẵn sàng tăng tốc khi có cơ hội.
25'
Hoàng Đức bị cột dọc từ chối siêu phẩm
Từ khoảng cách khoảng 30m, Hoàng Đức tung cú sút rất căng và đẹp mắt đánh bại thủ môn Syihan Hazmi nhưng tiếc rằng lại bị cột dọc từ chối.
21'
Xuân Son đang thi đấu đầy nỗ lực trên hàng công của ĐT Việt Nam, anh luôn bị theo kèm bởi 2-3 cầu thủ Malaysia.
15'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang duy trì được thế trận chủ động trước các vị khách Malaysia.
10'
CĐV Việt Nam trải qua một phen hú vía khi Faisal Halim thoát xuống, anh lốp bóng vượt qua đầu Nguyễn Filip, may thay trái bóng đi cắt ngang khung thành chủ nhà.
6'
Duy Mạnh mở tỷ số sớm
Đón bóng từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh, trung vệ đội trưởng Duy Mạnh chạy chỗ thông minh rồi đánh đầu dũng mãnh làm tung mành lưới của ĐT Malaysia.
2'
Dù làm khách nhưng các cầu thủ Malaysia nhập cuộc chủ động và sớm cảnh báo khung thành ĐT Việt Nam. Cools vừa có pha cứa lòng ở rìa vòng cấm, đánh bại thủ thành Nguyễn Filip. May cho đội bóng áo đỏ khi trái bóng đi chệch cột dọc.
19h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc - Chae Sang Hyeop thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai đội tuyển vẫn đang khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
ĐT Việt Nam đang có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc tái đấu Malaysia khi giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa giao hữu mà còn được xem như màn “tổng duyệt” về lực lượng và chiến thuật.
Sự trở lại của các trụ cột nơi hàng thủ như Đình Trọng, Văn Hậu hay Việt Anh giúp hệ thống phòng ngự trở nên chắc chắn hơn. Trên hàng công, bộ đôi Hoàng Hên – Xuân Son đang cho thấy sự ăn ý, mang đến diện mạo tươi mới cho đội tuyển.
Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu chiến thắng nhằm khẳng định vị thế. Trong khi đó, Malaysia gặp nhiều biến động lực lượng và thiếu thi đấu, khiến họ bị đánh giá thấp hơn.
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Có đội hình tốt nhất của mình. Ngoài việc một loạt trụ cột trở lại như Xuân Son, Văn Hậu, Đình Trọng,... chủ nhà còn có thêm tân binh Đỗ Hoàng Hên.
Malaysia: Có sự điều chỉnh đáng kể khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp ở trận lượt đi. Dù vậy, đội bóng này vẫn duy trì bộ khung với nhiều gương mặt quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm một số nhân tố mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari.
Đáng chú ý, là hai cái tên từng nhận được nhiều kỳ vọng là tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco không có mặt trong danh sách sang Việt Nam lần này.