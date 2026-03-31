Video Hoàng Hên kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn

ĐT Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước lối chơi pressing mạnh của Malaysia. Phút 10, Faisal Halim có cơ hội đối mặt nhưng cú lốp bóng thiếu chính xác.

Sau đó, đội chủ nhà dần kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các tình huống cố định. Phút 17, từ quả phạt góc của Tiến Anh, trung vệ đội trưởng Duy Mạnh bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Xuân Son, Hoàng Hên tỏa sáng trước Malaysia - Ảnh: SN

Có lợi thế, tuyển Việt Nam chơi hưng phấn và liên tiếp tạo sức ép. Hoàng Đức suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa dội cột, trong khi Hoàng Hên cũng bị thủ môn đối phương từ chối. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ. Phút 53, Xuân Son đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 sau pha kiến taọ của Hoàng Hên, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 59. Malaysia rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 77, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được.

Chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 và tiến vào VCK Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng cả 6 trận vòng loại.

Ghi bàn:

Việt Nam: Duy Mạnh (6'), Xuân Son (52', 59')

Malaysia: Endrick (77' pen)

Đội hình ra sân

Việt Nam: Nguyễn Filip (1); Đỗ Duy Mạnh (Đình Trọng 73'), Bùi Hoàng Việt Anh (20), Đoàn Văn Hậu (Ngọc Bảo 88'); Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Quang Hải (Thành Long 88'), Nguyễn Hoàng Đức (14), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Xuân Son (12), Đỗ Hoàng Hên (9), Nguyễn Hai Long (Việt Cường 73).

Malaysia: Syihan Hazmi (6), Matthew Davies (2), Muhammad Ubaidullah (5, Faisal Halim (7), Stuart Uwilkin (8), Nooa Laine (15), Paulo Josue (17, Harith Haiqal (18), Nazmi Faiz (20), Dion Cools (21), Corbin Ong (22).