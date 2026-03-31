Hứa thưởng tiền tỷ

“Madam Pang” Nualphan Lamsam – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa tiếp thêm tinh thần cho “Voi chiến” khi chuẩn bị đấu Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027 (19h30 ngày 31/3).

Theo đó, Madam Pang công bố mức thưởng 3 triệu baht – khoảng 2,4 tỷ đồng – nếu Thái Lan đánh bại Turkmenistan. Trong trường hợp “Voi chiến” thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên, số tiền thưởng sẽ tăng lên 5 triệu baht.

Madam Pang hứa thưởng tiền tỷ cho Thái Lan. Ảnh: FAT

Thái Lan đang ở tình thế chỉ có một lựa chọn duy nhất. “Voi chiến” phải đánh bại Turkmenistan trên sân nhà để giành quyền vào VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

“Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất của Thái Lan trong nhiều năm qua”, Madam Pang lên tiếng.

“Với tình thế hiện tại, không thể phủ nhận chúng ta chịu áp lực nhiều hơn Turkmenistan. Nhưng khi tôi đến đây, nhìn thấy nụ cười, tiếng cười và sự đoàn kết của tất cả mọi người, tôi tin rằng chúng ta có thể làm được và sẽ cùng nhau vượt qua áp lực này”.

Ngoài tiền thưởng, người đứng đầu FAT động viên: “Đối với một cầu thủ, không có gì lớn lao hơn việc được khoác áo ĐTQG. Tôi tin rằng cả 23 cầu thủ ở đây đều sẵn sàng chiến đấu hết mình.

Đồng thời, tôi cũng thấy tất cả làm việc rất chăm chỉ, bao gồm cả ban huấn luyện của ông Anthony Hudson. Hy vọng người hâm mộ sẽ đến kín sân Rajamangala để cổ vũ, để chứng minh rằng đây là sân nhà của chúng ta – đây là Thái Lan, và tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau giành vé đi tiếp”.

HLV Hudson lạc quan

Trong khi đó, HLV Anthony Hudson tự tin duy trì thành tích toàn thắng với “Voi chiến” và lấy vé Asian Cup.

“Công tác chuẩn bị của chúng tôi lúc này đang diễn ra rất tốt”, ông Hudson lạc quan. “Toàn bộ cầu thủ, BHL và đội ngũ trợ lý đều làm việc hiệu quả trong việc cung cấp thông tin, giúp các cầu thủ hiểu rõ cách tiếp cận trận đấu như thế này.

Các cầu thủ Thái Lan tập luyện trước trận quyết định. Ảnh: FAT

Điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo tất cả cầu thủ đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất, sẵn sàng nhất cho trận đấu quyết định. Hiện tại, thể trạng của mọi người đều đang ở mức tốt nhất”.

Để kêu gọi tinh thần đoàn kết, chiến lược gia người Anh nhấn mạnh: “Ở những trận đấu kiểu này, điều quan trọng không chỉ là 11 cầu thủ xuất phát, mà là toàn bộ đội hình.

Những người đá chính có thể thể hiện rất tốt, nhưng yếu tố quyết định nâng tầm trận đấu lại nằm ở các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.

Những cầu thủ dự bị khi được tung vào sân phải có khả năng tạo ra sự khác biệt và giúp đội chơi tốt hơn. Tôi không chỉ tin tưởng vào 11 người đá chính mà còn tin vào tất cả các cầu thủ, kể băng ghế dự bị, nơi khi quay lại nhìn, tôi biết họ có thể thay đổi cục diện”.