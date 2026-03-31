Video bàn thắng duy nhất của U23 Thái Lan
Ghi bàn:
U23 Triều Tiên: An Kyong Ung (19'); Ri Il Song (28' pen), Choe Kuk (86')
U23 Thái Lan: Jehanafi Mama (52')
Đội hình ra sân
U23 Thái Lan: Phumrin, Saengthong, Buaphan, Jansri, Tiangkam, Kamyok, Kalsin, Wongsa, Chotmuangpak, Saelao, Jehanafi Mama
U23 Triều Tiên: Kim Ryong Ik, Choe Ryong Il, Kim Yu Song, Kim Song Hye, Jong Hwi Nam, Kim Kwon Song, Ryang Kwang Myong, Ra Myong Song, Ri Won Gwang, Ri Il Song, Choe Kuk.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho U23 Triều Tiên. Kết quả này giúp họ rộng cửa vô địch CFA Team China 2026. Nếu U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam hoặc thắng với cách biệt dưới 3 bàn thì U23 Triều Tiên sẽ lên ngôi.
Trong khi đó, từ chỗ nhất bảng, U23 Thái Lan hết cơ hội vô địch sau thất bại này.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Mải mê tìm kiếm bàn gỡ hòa, U23 Thái Lan dính đòn "hồi mã thương khi Choe Kuk của U23 Triều Tiên băng xuống dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1.
80'
Càng về cuối trận trận đấu càng diễn ra sôi nổi khi đôi bên đều chơi quyết tâm nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.
72'
U23 Thái Lan thay liền hai cầu thủ, nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Đại diện Đông Nam Á nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số 2-2.
60'
Thêm một cơ hội nữa dành cho U23 Thái Lan nhưng cú dứt điểm chéo góc lại không chính xác.
52'
Jehanafi Mama rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U23 Thái Lan
Đến lượt hậu vệ U23 Triều Tiên mắc sai lầm để Jehanafi Mama thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Kim Ryong Ik, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U23 Thái Lan.
50'
Dẫn trước với cách biệt hai bàn, U23 Triều Tiên tiếp tục chơi tấn công sau khi hiệp hai bắt đầu.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U23 Triều Tiên.
36'
U23 Triều Tiên vẫn đang hoàn toàn kiểm soát thế trận, duy trì lối chơi tấn công và đẩy đội hình của U23 Thái Lan lùi sâu về phần sân nhà.
28'
U23 Triều Tiên nâng tỷ số lên 2-0
Hậu vệ Thái Lan mắc sai lầm để đối thủ đoạt được bóng và đột phá. Trong tình thế đó cầu thủ Thái Lan buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Ri Il Song thực hiện thành công để nhân đôi cách biệt cho U23 Triều Tiên.
Tuy nhiên, ngay sau khi lập công, tiền đạo mang áo số 10 phải rời sân bằng cáng vì chấn thương gặp phải trước đó.
23'
Chỉ trong vòng 2 phút, khung thành của U23 Thái Lan liên tiếp chịu sóng gió. Đội bóng xứ Chùa vàng cần tới sự may mắn và xuất sắc của thủ môn Chanaphat Buaphan mới tránh được bàn thua thứ hai.
19'
U23 Triều Tiên mở tỷ số
Sau pha tấn công bất ngờ bên cánh phải, quả tạt chìm thuận lợi vào trong của đồng đội để cầu thủ mang áo số 23 - An Kyong Ung dứt điểm tung lưới U23 Thái Lan.
14'
U23 Triều Tiên đáp trả, với tình huống thoát xuống rồi dứt điểm của Choe Kuk đưa bóng đập mép ngoài cột dọc rồi đi hết đường biên ngang.
12'
Sau ít phút để đối thủ lấn lướt, các cầu thủ U23 Triều Tiên dần quân bình thế trận và tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
6'
U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động, sớm gây sức ép và có được cơ hội dứt điểm. Chehanafi Mama là người có được pha dứt điểm đáng chú ý, đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó không lâu một cú sút khác của đại diện Đông Nam Á đưa bóng tìm đến cột dọc bật ra.
14h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
13h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
13h45
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
13h36
13h25
12h30
U23 Thái Lan: Đầy đủ lực lượng.
U23 Triều Tiên: Đầy đủ lực lượng.
12h20
U23 Thái Lan đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch CFA Team China 2026 khi dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận. Trước cuộc đối đầu quyết định với U23 Triều Tiên, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi thực dụng, đề cao sự chắc chắn nơi hàng thủ.
Ở trận gặp U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan đã vận hành hệ thống ba trung vệ linh hoạt, sẵn sàng lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Trước đối thủ giàu thể lực như U23 Triều Tiên, cách tiếp cận này được xem là hợp lý nhằm hạn chế sức ép.
Với cục diện hiện tại, U23 Thái Lan có quyền tự quyết. Một chiến thắng sẽ giúp họ đăng quang, trong khi một trận hòa vẫn có thể đủ nếu các kết quả khác thuận lợi. Đây hứa hẹn là trận đấu căng thẳng, nơi bản lĩnh và sự toan tính chiến thuật sẽ quyết định ngôi vô địch.