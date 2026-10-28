Sau hơn 2 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể xây dựng bộ khung đủ chiều sâu và chất lượng như kỳ vọng.

Chưa có bộ khung ổn định

Vô địch ASEAN Cup rồi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư, tuyển Việt Nam cho thấy hai bộ mặt khác nhau chỉ trong thời gian ngắn. Kết quả trái ngược ấy đặt ra câu hỏi về năng lực duy trì sự ổn định của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Vấn đề không nằm ở việc ông Kim Sang Sik dùng bao nhiêu cầu thủ, mà là những thử nghiệm ấy tạo ra được gì. Khi các trụ cột vắng mặt hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, tuyển Việt Nam vẫn gặp khó trong việc duy trì cách vận hành. Những phương án thay thế chưa đủ sức đảm bảo vai trò tương đương, khiến đội hình dễ mất kết nối giữa các tuyến.

Tuyển Việt Nam vẫn gặp khó mỗi khi các trụ cột chấn thương

Xoay tua là chuyện bình thường, nhưng không thể mỗi lần thay người, tuyển Việt Nam lại phải điều chỉnh cả cách chơi. Xây dựng đội bóng là chuẩn bị sẵn những phương án trong cùng một hệ thống; còn nếu cứ có người vắng mặt mới tìm cách sắp xếp, đó vẫn là vá víu.

Sau hơn 2 năm cầm quân, HLV Kim Sang Sik dường như chưa tạo ra được một đội hình đủ chiều sâu. Và minh chứng ở chỗ đợt tập trung chuẩn bị cho FIFA Days sắp tới, tuyển Việt Nam khả năng cao sẽ lại… thử nghiệm.

Điều cần khác ở Asian Cup

Asian Cup 2027 là thử thách ở cấp độ khác, nơi tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE và Yemen. Những bất ổn chưa được giải quyết ở các giải đấu vừa qua có thể trở thành điểm yếu chí mạng khi các học trò của HLV Kim Sang Sik đối đầu các đối thủ mạnh.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc cần sớm xác định bộ khung dựa trên năng lực thực tế, đồng thời làm rõ vai trò của từng vị trí: ai giữ nhịp tuyến giữa, đội tuyển triển khai bóng ra sao khi bị áp sát và thay đổi thế nào khi phương án chủ đạo bế tắc.

HLV Kim Sang Sik cần phải tìm cho mình một bộ khung đủ chắc chắn nhằm hướng đến Asian Cup 2027 thành công

Hai trận giao hữu tháng 11 với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan cũng không nên chỉ được đánh giá qua tỷ số. Đây là dịp kiểm tra khả năng vận hành của tuyển Việt Nam khi thay người, thay đổi cách tiếp cận và đối mặt với sức ép.

HLV Kim Sang Sik vẫn còn thời gian, nhưng không thể tiếp tục thử nghiệm mà thiếu đích đến rõ ràng. Tuyển Việt Nam không cần thêm một danh sách dài những lựa chọn tiềm năng, mà cần một đội hình có thể vận hành ổn định ngay cả khi thiếu trụ cột.

Sau hơn 2 năm, câu hỏi không đơn thuần HLV Kim Sang Sik có thể thành công ra sao ở thời gian tới mà còn là tuyển Việt Nam đã được xây dựng thành một tập thể đủ dày cả về chất lẫn lượng hay vẫn còn chắp vá qua từng giải đấu.