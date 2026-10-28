Trên sân nhà, Thể Công Viettel làm tất cả nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Cúp C2 châu Á 2026/27 khi tiếp đón nhà vô địch Hàn Quốc Seoul lúc 19h15 ngày 28/10.

Thể Công Viettel bước vào lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/27 với nhiều áp lực. Sau 2 trận, đại diện Việt Nam mới giành được 1 điểm, với kết quả hòa 1-1 Melbourne Victory và thua thua 0-1 Persib Bandung.

Ở sân chơi trong nước, đoàn quân của HLV Popov vừa có trận hòa 2-2 gây thất vọng trước tân binh Bắc Ninh ở vòng 5 V-League, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 6.

Rõ ràng đây là một kết quả không tốt với Thể Công Viettel, và hơn lúc nào hết đội bóng của HLV Popov cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin, đồng thời tìm cơ hội đua tranh thành tích ở các đấu trường mà mình tham dự mùa giải này.

Thể Công Viettel đang rất cần một chiến thắng. Ảnh: Dương Đệ

Thống kê sau hai lượt trận đầu tiên tại Cúp C2 châu Á cho thấy Thể Công Viettel đang gặp vấn đề ở khâu dứt điểm, khi mới ghi được 1 bàn thắng. Tuy nhiên, công bằng mà nói, những quyết định không chính xác của trọng tài cũng khiến đại diện Việt Nam gặp nhiều bất lợi.

Ở trận đấu này, lợi thế sân nhà có thể giúp Thể Công Viettel tạo ra khác biệt, nhưng điều quan trọng là đội bóng áo lính phải thể hiện được sự hiệu quả trong lối chơi, cả tấn công và phòng ngự trước nhà vô địch Hàn Quốc.

Bên kia chiến tuyến, Seoul chưa có điểm nào sau 2 trận, nhưng đó là vì đội bóng này chỉ sử dùng đội hình dự bị nhằm dồn sức cho giải đấu trong nước. Sau khi đăng quang tại giải Hàn Quốc, Seoul sẽ trở lại với sức mạnh của mình, tạo nên thử thách vô cùng lớn với Thể Công Viettel.

Sau 2 thất bại liên tiếp, đại diện Hàn Quốc cần điểm số để cải thiện vị trí và khẳng định vị thế của mình. Trong bối cảnh đối thủ đang khủng hoảng phong độ, Seoul hoàn toàn có thể lựa chọn cách tiếp cận chủ động, gây sức ép lên hàng phòng ngự Thể Công Viettel ngay từ đầu.

Trận Thể Công Viettel vs Seoul diễn ra vào lúc 19h15 ngày 28/10 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.