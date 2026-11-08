Video highlights Thể Công Viettel 1-1 Thanh Hóa
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Thể Công Viettel bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 7 V.League 2026/27, dù được chơi hơn người từ hiệp một. Phút thứ 8, Saliou tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà, dứt điểm mở tỷ số cho Thanh Hóa.
Đến phút 33, Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với thủ môn Văn Việt, khiến đội khách chỉ còn 10 người.
Thể Công liên tục gây sức ép nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có pha đánh đầu trúng cột dọc của Văn Nam. Phút 80, Doãn Ngọc Tân vừa vào sân đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới đội bóng cũ.
Kết quả khiến Thể Công Viettel trải qua trận thứ 10 liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.
Ghi bàn:
Thanh Hóa: Saliou (8')
Thể Công: Doãn Ngọc Tân (80')
Thẻ đỏ: Bá Tiến (33')
Đội hình xuất phát Thể Công vs Thanh Hoá
Thể Công: Văn Việt (28); Tuấn Tài (12), Chí Khải (Doãn Ngọc Tân 77'), Văn Nam (20), Trung Hiếu (16); Hữu Thắng (8), Andre Luiz (5); Wesley Nata (7), Văn Khang (11), Brandao (95); Hữu Nam (86).
Thanh Hoá: Thanh Diệp (25); Thanh Nam (14), Đinh Huyên (16), Đức Mạnh (58), Ngọc Hà (29); Bá Tiến (7), Abdurakhmanov (77), ThongKhamsavath (22), Di Mateo (35); Saliou (9), Matheus (98).
90'+7
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Thể Công Viettel trải qua trận đấu thứ 10 liên tiếp không biết mùi chiến thắng.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
85'
Thêm một cơ hội từ tình huống cố định nữa của Thể Công, lần này Văn Nam là người đánh đầu ở cột xa đưa bóng vượt qua tay thủ môn Thanh Diệp. Một cầu thủ khác của Thanh Hóa kịp thời phá bóng trên vạch vôi.
80'
Doãn Ngọc Tân gỡ hòa 1-1 ngay khi vào sân
Đinh Xuân Tiến đá phạt góc để Phan Tuấn Tài đánh đầu ngược đưa bóng về phía cột xa. Doãn Ngọc Tân ngay ngay trong lần chạm bóng đầu tiên đã chớp cơ hội đánh đầu cận thành tung lưới Thanh Hóa. Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.
76'
Nhật Nam treo bóng hơi sâu vô tình thành pha dứt điểm đưa bóng cuộn về phía góc xa, may cho Thanh Hóa khi thủ môn Thanh Diệp nhoài người cản phá chịu phạt góc.
69'
Thủ môn Văn Việt lại cứu thua cho Thể Công
Mải mê tấn công suýt chút nữa Thể Công Viettel dính đòn "hồi mã thương". Lần này, thủ thành Văn Việt tiếp tục cản phá xuất sắc trước pha dứt điểm đối mặt của tiền đạo ngoại Saliou.
67'
Sức ép mà Thể Công Viettel tạo ra về phía khung thành của Thanh Hóa mỗi lúc một gia tăng nhưng bàn gỡ hòa 1-1 vẫn "lẩn trốn" đội bóng áo lính.
60'
Đội bóng đỏ liên tục gây sức ép, cơ hội xuất hiện nhiều hơn nhưng các chân sút chủ nhà lần lượt bỏ lỡ trước khung thành Thanh Hóa.
51'
Thanh Hóa phản công nhanh, Di Mateo băng lên nhưng anh không thắng được thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt. Ngay sau đó Saliou đưa bóng vào lưới Thể Công Viettel nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị.
48'
Được chơi hơn người lại bị dẫn bàn, Thể Công Viettel buộc phải chơi tấn công ngay từ đầu hiệp hai. Brandao vừa có cơ hội ngon ăn nhưng anh lại dứt điểm cận thành đưa bóng đi vọt xà.
46'
Ngày đầu hiệp hai Thể Công Viettel thay thêm hai cầu thủ, Việt Hưng và Xuân Tiến được tung vào sân.
45'+6
Suýt chút nữa Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm khi cú đặt lòng từ ngoài vòng cấm của tuyển thủ Việt Nam đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Thanh Hóa. Hiệp một khép lại ngay sau tình huống này.
45'+1
Thể Công Viettel thiếu may mắn khi cú đánh đầu của Văn Nam bị cột dọc khung thành Thanh Hóa từ chối bàn gỡ hòa 1-1.
43'
Khuất Văn Khang thực hiện cú sút phạt đưa bóng đập vào hàng rào rồi đi hết đường biên ngang. Ở tình huống đá phạt góc ngay sau đó, Thể Công Viettel khiến hàng thủ Thanh Hóa chịu sóng gió.
33'
Thanh Hóa thiệt quân
Thủ môn Văn Việt bị đau ở vùng bụng sau pha vào bóng nguy hiểm của Bá Tiến. Người mới được triệu tập lên ĐT Việt Nam ôm bụng đau đớn. Rất may cho Thể Công khi thủ thành quê Nghệ An có thể tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ chăm sóc.
Ban đầu trọng tài Bùi Trung Dũng chỉ phải nhận thẻ vàng, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, vị vua sân cỏ này quyết định xóa thẻ vàng và thay bằng tấm thẻ đỏ đối với cầu thủ của Thanh Hóa.
25'
Thể Công Viettel chuyển đổi trạng thái nguy hiểm, Brandao là người được trao cơ hội nhưng cú sút chéo góc không đủ khó để có thể đánh bại thủ môn Thanh Diệp.
22'
Đội chủ nhà nỗ lực gây sức ép nhưng hàng phòng ngự của Thanh Hóa đang chơi kín kẽ khiến các cầu thủ Thể Công Viettel chưa có được pha dứt điểm đáng chú ý nào.
13'
Dính bàn thua sớm, đội bóng áo lính muốn vùng lên để đáp trả nhưng họ gặp khó khăn trước quyết tâm của các vị khách đến từ xứ Thanh.
8'
Thanh Hóa bất ngờ mở tỷ số
Abdurakhmanov phá bóng lên vô tình thành pha kiến tạo sắc bén, loại bỏ cả hai trung vệ của Thể Công Viettel để Saliou băng lên dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt.
2'
Đội khách Thanh Hóa nhập cuộc chủ động và sớm có pha dứt điểm đầu tiên, bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Văn Việt khiến CĐV Thể Công Viettel thót tim.
19h15
Trọng tài chính Đỗ Trung Dũng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai CLB đang khởi động trước trận đấu.
18h35
18h20
Thể Công Viettel tiếp đón Thanh Hóa với quyết tâm chấm dứt chuỗi chín trận không thắng trên mọi đấu trường.
Đội bóng áo lính hiện đứng thứ 12 với 4 điểm sau sáu vòng. Sự xuất hiện của tân HLV Guilherme Almeida được kỳ vọng tạo cú hích tinh thần, giúp Thể Công tìm lại phong độ. Tuy nhiên, chủ nhà thiếu Paulo Tapeu và Nguyễn Đức Hoàng Minh vì án treo giò.
Trong khi đó, Thanh Hóa đứng thứ 11 với 8 điểm, sở hữu lối chơi quyết liệt, khó chịu. Dù vậy, Thể Công có lợi thế sân nhà và từng thắng cả hai lần đối đầu mùa trước.