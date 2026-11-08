Video highlights Thể Công Viettel 1-1 Thanh Hóa

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Thể Công Viettel bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 7 V.League 2026/27, dù được chơi hơn người từ hiệp một. Phút thứ 8, Saliou tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà, dứt điểm mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Ảnh: VPF

Đến phút 33, Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với thủ môn Văn Việt, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Thể Công liên tục gây sức ép nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có pha đánh đầu trúng cột dọc của Văn Nam. Phút 80, Doãn Ngọc Tân vừa vào sân đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới đội bóng cũ.

Kết quả khiến Thể Công Viettel trải qua trận thứ 10 liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Ghi bàn:

Thanh Hóa: Saliou (8')

Thể Công: Doãn Ngọc Tân (80')

Thẻ đỏ: Bá Tiến (33')

Đội hình xuất phát Thể Công vs Thanh Hoá

Thể Công: Văn Việt (28); Tuấn Tài (12), Chí Khải (Doãn Ngọc Tân 77'), Văn Nam (20), Trung Hiếu (16); Hữu Thắng (8), Andre Luiz (5); Wesley Nata (7), Văn Khang (11), Brandao (95); Hữu Nam (86).

Thanh Hoá: Thanh Diệp (25); Thanh Nam (14), Đinh Huyên (16), Đức Mạnh (58), Ngọc Hà (29); Bá Tiến (7), Abdurakhmanov (77), ThongKhamsavath (22), Di Mateo (35); Saliou (9), Matheus (98).