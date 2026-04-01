Thụy Điển đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Ba Lan để đoạt vé dự World Cup 2026, trong trận đấu mà Viktor Gyokeres trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở những phút cuối.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha dứt điểm đẳng cấp của Anthony Elanga. Bóng dội xà ngang trước khi bay vào lưới, mang lại lợi thế cho Thụy Điển. Tuy nhiên, Ba Lan không mất nhiều thời gian để đáp trả khi Zalewski tung cú cứa lòng đẹp mắt, gỡ hòa 1-1.

Anthony Elanga khơi mào cho màn rượt đuổi tỷ số kịch tính - Ảnh: UEFA

Thế trận giằng co tiếp tục khi trung vệ Lagerbielke giúp Thụy Điển tái lập thế dẫn bàn bằng cú đánh đầu từ tình huống cố định. Dẫu vậy, Ba Lan vẫn cho thấy bản lĩnh với bàn gỡ 2-2 của Swiderski sau pha phối hợp sắc nét.

Sang hiệp hai, Ba Lan là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Nordfeldt đã giúp Thụy Điển đứng vững. Khi trận đấu tưởng chừng phải bước vào hiệp phụ, bước ngoặt đã đến.

Gyokeres ăn mừng bàn định đoạt trận đấu - Ảnh: UEFA

Phút cuối, Gyokeres tận dụng tình huống bóng bật ra sau cú sút dội cột của Zeneli để dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Thụy Điển.

Chiến thắng này không chỉ giúp Thụy Điển giành vé dự World Cup 2026, mà còn là màn phục hận ngọt ngào sau thất bại trước chính Ba Lan ở vòng play-off cách đây bốn năm.

Ghi bàn

Thụy Điển: Elanga (20'), Lagerbielke (44'), Gyokeres (88')

Ba Lan: Zalewski (33'), Swiderski (55')

Đội hình xuất phát

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof; Gudmundsson, Karlstrom, Ayari, Svensson; Elanga, Nygren; Gyokeres

Ba Lan: Grabara; Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Matty Cash, Szymanski, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Kaminski; Lewandowski