Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
CFA TEAM CHINA CUP 2026
31/03
14:00
U23 Thái Lan 1-3 U23 Triều Tiên
31/03
18:35
U23 Việt Nam 0-1 U23 Trung Quốc
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – PLAY OFF KHU VỰC CHÂU ÂU
01/04
01:45
Bosnia & Herzegovina 1-1 Italia (pen 4-1)
CH Séc 2-2 Đan Mạch (pen 3-1)
Kosovo 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển 3-2 Ba Lan
PLAY OFF VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026
01/04
04:00
CHDC Congo - Jamaica
01/04
10:00
Iraq - Bolivia
UEFA NATIONS LEAGUE – PLAY OFF
31/03
23:00
Latvia 1-0 Gibraltar
Luxembourg 3-0 Malta
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
31/03
23:00
Na Uy 0-0 Thụy Sỹ
01/04
00:00
Hungary 0-0 Hy Lạp
Nga 0-0 Mali
01/04
01:30
Scotland 1-0 Bờ Biển Ngà
Algeria 0-0 Uruguay
01/04
01:45
Áo 1-0 Hàn Quốc
Hà Lan 1-1 Ecuador
Slovakia 2-0 Romania
Anh 0-1 Nhật Bản
Wales 1-1 Bắc Ireland
Ireland 0-0 Bắc Macedonia
01/04
02:00
Tây Ban Nha 0-0 Ai Cập
01/04
06:00
Mỹ - Bồ Đào Nha
01/04
06:15
Argentina - Zambia
01/04
07:00
Brazil - Croatia
01/04
08:00
Mexico - Bỉ
GIẢI GIAO HỮU FIFA SERIES 2026
31/03
13:00
Cameroon 2-0 China
31/03
16:10
Australia 5-1 Curacao
31/03
18:00
Kazakhstan 1-0 Comoros
KẾT QUẢ VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027
Ngày - Giờ
Trận đấu
Bảng
Trực tiếp
31/03/26
16:00
Pakistan
|1-2
Myanmar
E
31/03/26
17:30
Đài Loan (Trung Quốc)
|1-3
Sri Lanka
D
31/03/26
17:30
Maldives
|2-1
Timor Leste
A
31/03/26
19:00
Nepal
|0-1
Lào
F
31/03/26
19:00
Singapore
|1-0
Bangladesh
C
31/03/26
19:00
Việt Nam
|3-1
Malaysia
F
VTV5, VTV Cần Thơ, FPT Play
31/03/26
19:30
Bhutan
|2-1
Brunei
B
31/03/26
20:30
Ấn Độ
|2-1
Hong Kong
C
31/03/26
19:30
Thái Lan
|2-1
Turkmenistan
D
6/26
21:00
Lebanon
Yemen
B
|Hoãn
31/03/26
21:00
Tajikistan
|1-1
Philippines
A
31/03/26
22:30
Syria
|5-1
Afghanistan
E