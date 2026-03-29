Trên đường chạy 5km nữ, dù cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh là tuyển thủ quốc gia như Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh, Bùi Thị Thu Hà... nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn khẳng định được sức mạnh tuyệt đối của mình. Cô sớm bứt lên ngay sau khi xuất phát, tăng tốc và nước rút ấn tượng trước khi về đích đầu tiên với thành tích 16 phút 26 giây.

Trước đó, tại mùa giải 2025, Nguyễn Thị Oanh giành HCV với thành tích 16 phút 20 giây. Hiện cô đang nắm giữ kỷ lục quốc gia nội dung 5km nữ với thông số 15 phút 46 giây 11.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh nhanh hơn 1 giây so với kết quả thi đấu của cô tại SEA Games 33 ở Thái Lan năm 2025. Về nhì ở nội dung này là Bùi Thị Thu Hà (17 phút 11 giây). Các VĐV tiếp theo lần lượt là Nguyễn Thu Quyên, Lưu Thị Thu, Nguyễn Khánh Linh...

Đây là lần thứ 10 liên tiếp Nguyễn Thị Oanh giành ngôi vô địch ở Tiền Phong Marathon. Cột mốc đặc biệt này cũng chính là sự khẳng định sự thống trị tuyệt đối của chân chạy quê Bắc Ninh, không chỉ trong khuôn khổ của giải, mà còn ở các giải đấu trong nước.

Ở các nội dung khác, trên cung đường đầy nắng gió của Tiền Phong Marathon năm 2026, cái tên Hoàng Nguyên Thanh một lần nữa vang lên ở vị trí cao nhất. Không còn là bất ngờ, nhưng vẫn luôn khiến người ta phải ngả mũ: Chức vô địch thứ 7 liên tiếp - một kỳ tích của ý chí, đẳng cấp và sự bền bỉ hiếm có trong lịch sử giải đấu.

Khoảnh khắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 22 phút 19 giây, Hoàng Nguyên Thanh như thường lệ, giơ hai tay lên tận hưởng và nở nụ cười nhẹ, như cách một người đã quá quen với đỉnh vinh quang. Nhưng phía sau sự điềm tĩnh ấy là hành trình khổ luyện, là những buổi tập dài trong im lặng, là sự hy sinh mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Ở nội dung marathon nữ, người về nhất là Phạm Thị Hồng Lệ. Sau cô là Hoàng Thị Ngọc Hoa - VĐV để lại hình ảnh xúc động khi bò lết về đích ở những mét cuối.

Dù không bảo vệ ngôi số 1, nhưng Ngọc Hoa vẫn xứng đáng nhận được nhiều sự khen ngợi với nỗ lực, ý chí tuyệt vời trên đường chạy khắc nghiệt nhất của môn điền kinh.

Trên đường chạy 21km nam, Nguyễn Trung Cường tạo nên màn ra mắt không thể ấn tượng hơn trong màu áo Quân đội. Anh cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 9 phút 23 giây, hoàn tất một cuộc đua mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi mà tốc độ, bản lĩnh và sự ổn định được phô diễn trọn vẹn. Ở nội dung nữ cự ly này, Lê Thị Lam (Hà Tĩnh) là người giành chiến thắng.