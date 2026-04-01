Loạt trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã mang đến những diễn biến kịch tính và đầy cảm xúc, với tâm điểm là cú sốc mang tên Italia.

Đội bóng áo thiên thanh khởi đầu thuận lợi khi Moise Kean sớm mở tỷ số trước Bosnia & Herzegovina. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ cuối hiệp một, khiến Italia phải chơi thiếu người.

Bosnia ngược dòng hạ Italia để giành vé dự World Cup - Ảnh: UEFA

Tận dụng lợi thế, Bosnia gỡ hòa và kéo trận đấu vào hai hiệp phụ rồi loạt luân lưu 11m đầy may rủi. Tại đây, Italia gây thất vọng khi thua 1-4, chính thức vắng mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Ở cặp đấu khác, CH Séc và Đan Mạch tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn với tỷ số 2-2 sau 120 phút. Trên chấm luân lưu, CH Séc bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 3-1 để đoạt vé.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp khá nhiều khó khăn khi đánh bại hiện tượng Kosovo 1-0 nhờ lối chơi chắc chắn và hiệu quả.

Elanga và Gyokeres giúp Thuỵ Điển hạ Ba Lan để đi World Cup 2026 - Ảnh: UEFA

Trong khi đó, trận đấu giữa Thụy Điển và Ba Lan diễn ra đầy căng thẳng. Khi trận đấu trôi về cuối, Viktor Gyokeres đã tỏa sáng với bàn thắng ở phút 88, giúp Thụy Điển giành chiến thắng và đoạt vé dự World Cup 2026.

Những kết quả này cho thấy sự khốc liệt của vòng play-off châu Âu, nơi chỉ một khoảnh khắc có thể quyết định số phận của cả một nền bóng đá.