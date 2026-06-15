Thụy Điển có màn khởi đầu như mơ tại World Cup 2026 khi đè bẹp Tunisia 5-1 ở lượt trận mở màn bảng F.
Yasin Ayari mở tỷ số sau sai lầm của thủ môn Mouhib Chamakh trước khi Alexander Isak nhân đôi cách biệt từ một pha phản công sắc bén.
Tunisia thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số của Omar Rekik ngay trước giờ nghỉ.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đại diện châu Phi nhanh chóng sụp đổ trong hiệp hai. Isak kiến tạo để Viktor Gyokeres ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, đánh dấu pha lập công thứ 15 của tiền đạo Arsenal trong 16 trận quốc tế gần nhất.
Cuối trận, Mattias Svanberg và Ayari lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 5-1 cho đoàn quân của Graham Potter.
Chiến thắng giúp Thụy Điển tự tin bước vào cuộc đối đầu với Hà Lan, trong khi Tunisia đối mặt áp lực lớn trước trận gặp Nhật Bản.
Bàn thắng:
Thụy Điển: Ayari 7', 90'+6, Isak 30', Gyokeres 59', Svanberg 84'.
Tunisia: Rekik 43'.
Đội hình xuất phát:
Thụy Điển (3-4-1-2): Nordfeldt; Lindelof, Lagerbielke, Hien; Bernardsson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres.
Tunisia: (4-2-3-1): Chamakh; Valery, Talbi, Rekik, Ben Hamida; Skhiri, Khedira; Ben Slimane, Mejbri, Abdi; Saad.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thụy Điển vs Tunisia:
90'+7
Hết giờ! Thụy Điển 5-1 Tunisia!
Gyokeres lập công, cùng các đồng đội tấn công dồn dập để ghi thêm 3 bàn thắng.
90'+6
Bàn thắng! Thụy Điển dẫn 5-1 (Yasin Ayari)! Sau nỗ lực của Bergvall, Ayari chỉnh bóng rồi tung cú sút xa tuyệt đẹp xé lưới Tunisia.
Lần này anh ăn mừng tột độ, sau khi đã dành tri ân cho đối thủ là quê hương của cha ở bàn mở tỷ số.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ
90'
Không vào! Lucas Bergvall băng nhanh vào vòng cấm tung cú sút, hậu vệ Tunisia kịp truy cảnh tránh bàn thua thứ 5.
84'
Bàn thắng! 4-1 cho Thụy Điển (Mattias Svanberg)! Trong pha dàn xếp đá phạt, Isak khẽ chạm bóng để Svanberg sút tuyệt đẹp trong pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân làm tung lưới Tunisia.
Đội ngũ trọng tài bắt lỗi việt vị. VAR vào cuộc xác nhận bóng đã chạm nhẹ Isak nên tình huống là hợp lệ.
82'
Thụy Điển liên tục nhồi bóng vào vòng cấm đối thủ. Tunisia thi đấu rất lúng túng.
76'
Elliot Stroud sút không qua cầu thủ Tunisia. Thụy Điển vẫn đang vượt trội.
72'
Tunisia có liền 3 điều chỉnh để tìm kiếm thêm bàn thắng.
69'
Hai đội nghỉ uống nước.
66'
Không vào! Gyokeres xâm nhập vòng cấm, khống chế bước một rồi sút sở trường ở cự li gần đưa bóng đi vọt xà ngang.
64'
Gudmundsson chấn thương, xin thay người.
59'
Bàn thắng! Thụy Điển dẫn 3-1 (Viktor Gyokeres)! Isak tranh bóng thành công ngay trong chân đội trưởng Skhiri, mở ra cơ hội để Gyokeres xâm nhập vòng cấm sút uy lực thành bàn.
52'
Tunisia cố gắng tấn công với các pha bóng xoay quanh Mejbri.
50'
Mejbri treo bóng vào vòng cấm, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí Nordfeldt.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Thụy Điển 2-1 Tunisia!
Hai bàn thắng tuyệt đẹp đầu trận giúp đại diện châu Âu đang dẫn trước.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
43'
Bàn thắng! Tunisia rút ngắn cách biệt 1-2 (Omar Rekik)! Hannibal Mejbri thực hiện quả tạt như đặt từ cánh phải, Rekik ung dung thực hiện cú lắc đầu ngược ra sau, khiến thủ môn Nordfeldt chỉ biết đứng nhìn.
40'
Thụy Điển đang làm chủ hoàn toàn thế trận, với những pha phối hợp ngắn chính xác. Isak vừa dạt sang phải rồi cầm bóng xâm nhập vòng cấm nhưng không có cú đá nào.
33'
Lindelof đánh đầu vọt xà trong tình huống tổ chức đá phạt góc.
30'
Bàn thắng! Thụy Điển dẫn 2-0 (Alexander Isak)! Pha phản công nhanh từ trước vòng cấm nhà, Gyokeres ở giữa sân trong thế quay lưng, xoay người kiến tạo để Isak băng xuống rất nhanh từ cánh trái, anh bó vào trung lộ bẻ người hậu vệ đối thủ rồi sút chìm chân phải về cột xa chính xác.
28'
Tunisia cố gắng đẩy đội hình lên cao, liên tục đẩy bóng sang hai biên nhưng Thụy Điển di chuyển đội hình rất nhịp nhàng.
23'
Hai đội tạm nghỉ tiếp nước.
18'
Elias Saad có khoảng trống trung lộ, tung cú sút từ xa rất căng nhưng không trúng khung thành Thụy Điển.
16'
Thụy Điển đang kiểm soát bóng đến xấp xỉ 70%.
13'
Tunisia tấn công trung lộ đẹp mắt, Anis Slimane xâm nhập vòng cấm sút nguy hiểm, nhưng anh rơi vào thế việt vị.
7'
Bàn thắng! Thụy Điển dẫn 1-0 (Yasin Ayari)! Isak phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm, Chamakh băng lên phá thành công, Gyokeres sút bị hậu vệ Tunisia phá trước vòng cấm, ngay sau đó Ayari tung cú vô lê từ ngoài vòng cấm làm tung lưới đối thủ.
Ayari không ăn mừng vì Tunisia là quê hương của cha anh.
5'
Không vào! Thụy Điển phản công nhanh, Gyokeres dẫn bóng từ biên trái ngoặt vào trung lộ, tiến đến vòng cấm tung cú sút đi thiếu chính xác.
4'
Tunisia nhập cuộc chủ động hơn, với những pha lên bóng nhanh bên cánh phải.
1'
Trận đấu bắt đầu.
8h59
Trọng tài cho hai đội chuẩn bị làm nghi thức trước trận đấu.
8h53
Sự cuồng nhiệt của CĐV Thụy Điển
Đội hình xuất phát của Thụy Điển
Thông tin trận đấu
- Đây là lần đầu tiên Thụy Điển và Tunisia gặp nhau tại World Cup. 4 lần đối đầu trước đều là giao hữu, với thành tích nghiêng nhẹ về Thụy Điển (2 thắng, 1 hòa, 1 thua). Lần gặp gần nhất diễn ra vào tháng 2/2003 tại Tunis và Tunisia thắng 1-0.
- 4 cuộc chạm trán trước đây giữa Thụy Điển và Tunisia chỉ tạo ra tổng cộng 5 bàn thắng. 3 trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số 1-0.
- Tunisia mới thắng 1 trong 12 trận World Cup gặp các đại diện châu Âu (hòa 4, thua 7). Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất đó lại đến trước ĐKVĐ thế giới Pháp ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022 với tỷ số 1-0.
- Đây là lần thứ 13 Thụy Điển tham dự World Cup. Thụy Điển đã vượt qua vòng bảng ở cả 4 kỳ World Cup gần nhất góp mặt và lần gần nhất vào bán kết là năm 1994, cũng được tổ chức tại Mỹ.
- Thụy Điển chỉ thua 2 trong 12 trận ra quân tại World Cup (thắng 5, hòa 5). Họ bất bại ở bốn trận mở màn gần nhất (1 thắng, 3 hòa), kể từ sau thất bại 1-2 trước Brazil năm 1990.
- Thụy Điển từng đứng cuối bảng ở vòng loại World Cup 2026, xếp sau Thụy Sĩ, Kosovo và Slovenia. Tuy nhiên, họ giành quyền dự vòng play-off nhờ thành tích tại Nations League, sau đó lần lượt đánh bại Ukraine 3-1 và Ba Lan 3-2 để giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
- Đây là lần thứ 7 Tunisia dự World Cup và là kỳ thứ 3 liên tiếp. Chuỗi tham dự liên tiếp này hiện dài nhất trong số các đội tuyển châu Phi, ngang với Maroc và Senegal.
- Tunisia chỉ thắng 3 trong 18 trận World Cup đã chơi (tỷ lệ 16,7%). Trong số các đội đã đá từ 15 trận trở lên tại giải, chỉ Bulgaria có tỷ lệ chiến thắng thấp hơn (11,5%). Tunisia cũng là đội tuyển châu Phi đầu tiên thắng một trận World Cup khi đánh bại Mexico 3-1 vào năm 1978.
- Dù bị loại từ vòng bảng World Cup 2022, Tunisia là một trong sáu đội thủng lưới ít nhất ở vòng bảng giải đấu đó, chỉ nhận đúng 1 bàn thua.
- Tunisia đứng đầu bảng vòng loại World Cup 2026 với 28/30 điểm tối đa (9 thắng, 1 hòa). Họ cũng là một trong hai đội ở vòng loại khu vực châu Phi, cùng với Bờ Biển Ngà, không để thủng lưới bất kỳ bàn nào.
- Hậu vệ cánh Ali Abdi là cầu thủ Tunisia tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup 2026, với 4 lần góp dấu giày (1 bàn thắng và 3 kiến tạo).
- Viktor Gyokeres ghi 4 trong tổng số 6 bàn thắng của Thụy Điển ở vòng play-off World Cup 2026. Anh lập hat-trick trong chiến thắng 3-1 trước Ukraine ở bán kết và ghi bàn quyết định ở phút 88 trong trận thắng Ba Lan 3-2 ở chung kết play-off.
- Tiền đạo Viktor Gyokeres cũng đã thực hiện thành công 29 quả phạt đền liên tiếp gần nhất cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia (bao gồm cả các loạt sút luân lưu).