Thụy Điển có màn khởi đầu như mơ tại World Cup 2026 khi đè bẹp Tunisia 5-1 ở lượt trận mở màn bảng F.

Yasin Ayari mở tỷ số sau sai lầm của thủ môn Mouhib Chamakh trước khi Alexander Isak nhân đôi cách biệt từ một pha phản công sắc bén.

Tunisia thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số của Omar Rekik ngay trước giờ nghỉ.

Thụy Điển thắng tưng bừng. Ảnh: SvFF

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đại diện châu Phi nhanh chóng sụp đổ trong hiệp hai. Isak kiến tạo để Viktor Gyokeres ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, đánh dấu pha lập công thứ 15 của tiền đạo Arsenal trong 16 trận quốc tế gần nhất.

Cuối trận, Mattias Svanberg và Ayari lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 5-1 cho đoàn quân của Graham Potter.

Chiến thắng giúp Thụy Điển tự tin bước vào cuộc đối đầu với Hà Lan, trong khi Tunisia đối mặt áp lực lớn trước trận gặp Nhật Bản.

Bàn thắng:

Thụy Điển: Ayari 7', 90'+6, Isak 30', Gyokeres 59', Svanberg 84'.

Tunisia: Rekik 43'.

Đội hình xuất phát:

Thụy Điển (3-4-1-2): Nordfeldt; Lindelof, Lagerbielke, Hien; Bernardsson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres.

Tunisia: (4-2-3-1): Chamakh; Valery, Talbi, Rekik, Ben Hamida; Skhiri, Khedira; Ben Slimane, Mejbri, Abdi; Saad.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thụy Điển vs Tunisia: