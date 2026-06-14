Thụy Điển góp mặt ở VCK World Cup 2026 mà không giành được một chiến thắng vào tại vòng loại – đứng cuối bảng. Họ lấy vé thông qua con đường phụ nhờ thành tích vòng bảng Nations League.

Đội bóng Bắc Âu đã chơi rất tốt ở vòng play-off, đánh bại Ukraine 3-1, trước khi thắng kịch tính Ba Lan 3-2 trong trận chung kết để lấy vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Thụy Điển được các chuyên gia chọn nhiều nhất. Ảnh: Khel Now

Tuy nhiên, ở giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu, Thụy Điển không gặt kết quả tích cực – thua 1-3 Na Uy và hòa 2-2 Hy Lạp. Gyokeres và Gustaf Nilsson ghi bàn cho Thụy Điển, nhưng sau đó để đội bạn gỡ hòa.

Thụy Điển sở hữu bộ đôi tấn công hàng đầu là Alexander Isak (Liverpool) và Viktor Gyokeres (Arsenal) và đây chính là điểm tựa của họ cho mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước Tunisia.

Về đối thủ của họ, Tunisia giành vé đến World Cup mà không để thủng lưới bàn nào ở vòng loại. Nhưng đội bóng châu Phi khiến người ta hoài nghi về hàng thủ ở giai đoạn chuẩn bị, khi để thua cả 2 trận: 0-1 trước Áo và 0-5 trước Bỉ.

Tunisia cũng gặp khó trong khâu ghi bàn gần đây, nên việc họ bị đánh giá thấp hơn Thụy Điển là hoàn toàn dễ hiểu.

Xét về đối thủ, cả 2 gặp nhau 4 lần, trong đó Thụy Điển thắng 2, Tunisia thắng 1.

Chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon dự đoán, Thụy Điển sẽ thắng 2-1 Tunisia. Đây cũng là kết quả được cả Sportsmole và Sportskeeda lựa chọn.

Nhưng chuyên gia Chris Sutton của BBC nghĩ khác, ông cho rằng một Tunisia lấy thủ bù công thì khả năng sẽ cầm hòa Thụy Điển. Và tỷ số trận đấu sẽ là Thụy Điển 1-1 Tunisia.

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển: Nordfeldt; Isak Hien, Lindelof, Lagerbielke; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren; Gyokeres, Isak.

Tunisia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat.