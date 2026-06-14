9h ngày 15/6, sân Monterrey:

Thụy Điển đã chứng minh một điều khó tin: một đội tuyển vẫn có thể giành vé dự World Cup dù không thắng nổi trận nào tại vòng loại.

Kể từ ngày ra đời, UEFA Nations League luôn là chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, với người hâm mộ Thụy Điển, giải đấu này thực sự là "vị cứu tinh".

Gyokeres đưa Thụy Điển đến World Cup 2026 qua vòng play-off - Ảnh: SunSport

Nhờ suất play-off từ Nations League, đội bóng xứ Scandinavi trở thành đội đầu tiên góp mặt ở World Cup khi đứng cuối bảng vòng loại và không thắng nổi trận nào.

Tay săn bàn của Arsenal - Viktor Gyökeres bùng nổ đúng lúc trong các trận play-off. Anh lập hat-trick trước Ukraine ở bán kết, rồi ghi bàn quyết định vào lưới Ba Lan, đưa Thụy Điển đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Graham Potter được giao nhiệm vụ duy trì thành tích tốt của Thụy Điển tại sân chơi World Cup, nơi họ vượt qua vòng bảng trong cả bốn lần tham dự gần nhất

Đội bóng đang đứng thứ 38 thế giới chỉ thua 2/12 trận mở màn World Cup. Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước Na Uy và trận hòa 2-2 với Hy Lạp trước giải tiếp tục phơi bày hạn chế dưới hàng thủ Thụy Điển.

Ở chiều ngược lại, Tunisia lại có hành trình gần như hoàn hảo tại vòng loại khu vực châu Phi. "Đại bàng Carthage" áp đảo các đối thủ, giành 9/10 chiến thắng và giành ngôi đầu với cách biệt lớn. Ấn tượng hơn, họ không để lọt lưới bất kỳ bàn nào xuyên suốt chiến dịch.

Cuộc chạm trán dự báo khó lường - Ảnh: T.T

Dẫu vậy, thành tích của Tunisia tại các VCK World Cup lại khá khiêm tốn. Sau 6 lần tham dự, họ đều dừng bước ngay từ vòng bảng, chỉ thắng 3 trên tổng số 18 trận.

Tunisia cũng không duy trì được phong độ tốt gần đây. Họ bị Mali loại ở vòng 1/8 CAN Cup, thua Áo 0-1 hôm 1/6 và mới nhận thất bại nặng nề 0-5 trước tuyển Bỉ.

Khác biệt về phong cách thi đấu, màn so tài giữa Thụy Điển và Tunisia trở nên rất khó lường. Đại diện châu Phi sẽ đá chặt chẽ, nhằm khắc chế hàng công sở hữu hai chân sút đáng gờm Isak và Gyokeres.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Thụy Điển: Nordfeldt; Hien, Lindelof, Lagerbielke; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren; Gyokeres, Isak.

Tunisia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat.