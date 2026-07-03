Hai bàn thắng trong mỗi hiệp đấu là đủ để Thụy Sĩ giành một suất trong top 16 đội mạnh nhất World Cup 2026.
Một pha bứt tốc bên cánh trái của ngôi sao trẻ Manzambi ngay ở phút thứ 10 đã tạo điều kiện cho Embolo ghi bàn thắng thứ hai của anh tại Bắc Mỹ, với một cú đệm bóng vào lưới trống.
Bàn thắng thứ hai đến ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, chỉ sau 46 giây. Ndoye dứt điểm ở rìa vòng cấm sau pha phá bóng không tốt của Belghali.
Thụy Sĩ sẽ chờ đối thủ ở vòng 1/8 là đội thắng trong trận đấu vòng 1/16 giữa Colombia và Ghana.
Bàn thắng: Embolo 11', Ndoye 46'.
Đội hình xuất phát:
Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Ruben Vargas - Embolo.
Algeria (4-2-3-1): Luca Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Bentaleb, Zerreouki - Chaibi, Aouar, Mahrez - Maza.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thụy Sĩ vs Algeria:
90'+7
Hết giờ! Thụy Sĩ 2-0 Algeria!
Bản lĩnh và lối chơi hợp lý giúp đội tuyển xứ đồng hồ giành chiến thắng 2-0.
90'+6
Không vào! Rieder tung cú đá ở rìa vòng cấm đi thẳng vào tay Zidane.
90'+2
Ibrahim Maza xử lý rườm rà trong vòng cấm, để rồi cú sút bị hậu vệ áo đỏ cản.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
87'
Thụy Sĩ thay hai cầu thủ. Dan Ndoye ra nghỉ, nhường chỗ cho Michel Aebischer.
Denis Zakaria rời sân, Silvan Widmer vào thay.
85'
Denis Zakaria chấn thương cần chăm sóc y tế.
83'
Thụy Sĩ cho Breel Embolo nghỉ ngơi. Zeki Amdouni vào thay.
82'
Rafik Belghali chấn thương, nhường chỗ cho Adil Boulbina. Sự thay đổi bắt buộc của Algeria.
81'
Không vào! Zakaria băng lên căng ngang loại toàn bộ sau màn phối hợp tuyệt đẹp của Thụy Sĩ, Rieder áp sát khi không thành trống nhưng lại đá vào vị trí của Luca Zidane đang nằm sân.
77'
Hadjam cố gắng xử lý rồi tung cú đá bằng chân không thuận, bóng đi cách xa khung thành Thụy Sĩ.
75'
Cơ hội! Lại một pha phá bóng hỏng, Fabian Rieder tung cú đá chân trái rất nhanh tương tự pha bóng Ndoye, nhưng lần này trúng hậu vệ Algeria.
72'
Hicham Boudaoui nhận thẻ vàng ngay trong pha tranh chấp đầu tiên.
71'
Algeria tiếp tục điều chỉnh nhân sự.
Bentaleb nhường chỗ cho Hicham Boudaoui. Anis Hadj Moussa thay thế Riyad Mahrez.
70'
Thụy Sĩ thay người. HLV Murat Yakin có vẻ tính đến lượt đấu vòng 1/8.
Johan Manzambi và Ruben Vargas rời sân. Noah Okafor và Fabian Rieder thay thế.
68'
Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao của hiệp hai.
65'
Nguy hiểm! Từ quả phạt góc do Vargas thực hiện, Elvedi đánh đầu về cột gần, nhưng hàng phòng ngự Algeria đã kịp thời phá bóng ra.
64'
Thụy Sĩ chỉ kiểm soát bóng 44%. Tuy nhiên, mỗi pha tấn công của Nati đều khiến Nati vất vả. Ngược lại, thay đổi của HLV Petkovic chưa tạo được khác biệt.
61'
Embolo thực hiện đường chuyền vào vòng cấm khá nguy hiểm, hậu vệ Algeria phá ra hết biên ngang.
58'
Algeria có liền hai thay đổi trên hàng công. Amine Gouiri vào sân thay Ramiz Zerrouki. Houssem Aouar nhường chỗ cho Jaouen Hadjam.
HLV Vladimir Petkovic đưa vào sân “số 9” thuần túy.
58'
Ruben Vargas đột phá vào vòng cấm tung cú sút không chính xác.
Thống kê
Không tính bàn phản lưới nhà, pha lập công của Dan Ndoye (45:46) là bàn thắng nhanh nhất trong hiệp 2 của một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ bàn thắng của Davor Suker cho Croatia vào lưới Pháp ở bán kết năm 1998 (45:25).
50'
Cơ hội! Belghali băng lên rất nhanh bên cánh phải và căng ngang thuận lợi, Mahrez tung cú ra chân rất nhanh ở rìa vòng cấm đi thẳng vào chân hậu vệ Zakaria.
46'
Bàn thắng! 2-0 cho Thụy Sĩ (Dan Ndoye)! Từ pha căng ngang bên cánh phải, Belghali phá bóng lên trở thành đường kiến tạo cho đối thủ, Ndoye trừng phạt sai lầm bằng cú sút về góc xa đánh bại Luca Zidane.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thống kê
Thụy Sĩ chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất tại World Cup mà họ dẫn trước ở hiệp 1. Tuy nhiên, Nati đã hòa 2 trận gần nhất (năm 2016 gặp Qatar và năm 2018 gặp Costa Rica).
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Thụy Sĩ 1-0 Algeria!
Khoảnh khắc bùng nổ của tài năng trẻ Johan Manzambi và sự chính xác giúp Thụy Sĩ bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1 bàn.
45'+2
Không vào! Từ quả tạt bên cánh phải, Houssem Aouar hãm ngực và Ibrahim Maza nhanh chân sút một chạm gần điểm phạt 11 mét đưa bóng đi chệch cột dọc khá xa.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
43'
Cơ hội! Fares Chaibi xâm nhập vòng cấm sút chân phải, bóng khẽ chạm hậu vệ Thụy Sĩ và có lực không mạnh nên Kobel dễ dàng bắt gọn.
39'
Mandi chơi lăn xả ngăn cản tình huống Breel Embolo sút cận thành sau pha căng ngang của Ndoye bên cánh phải.
37'
Nguy hiểm! Vargas đá phạt, Zakaria băng vào đánh đầu đi vọt xà ngang.
36'
Fares Chaibi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Thụy Sĩ.
32'
Ruben Vargas đột phá kỹ thuật vào vòng cấm, số đông cầu thủ Algeria đã giải nguy thành công.
30'
Algeria kiểm soát bóng 59%, nhưng Thụy Sĩ mới là đội có những pha tấn công nguy hiểm hơn.
25'
Hai đội bước vào thời gian Cooling break.
25'
Ricardo Rodriguez sút xa không chính xác về phía khung thành Algeria.
22'
Algeria không còn tạo được thế trận như trong 10 phút đầu. Thụy Sĩ chủ động hơn về thế trận.
18'
Ibrahim Maza tìm khoảng trống thực hiện cú sút nhưng bóng không qua chân hậu vệ Thụy Sĩ.
16'
Johan Manzambi bị đau cần chăm sóc y tế.
15'
Thụy Sĩ tấn công khiến hàng thủ Algeria chao đảo, Zakaria tung cú đá trong tư thế với đã bị Zidane bắt gọn.
14'
Houssem Aouar tung cú đá từ xa với lực yếu, bóng đi thẳng vào tay thủ môn Gregor Kobel.
10'
Bàn thắng! Thụy Sĩ 1-0 Algeria (Breel Embolo)! Johan Manzambi bứt phá từ gần giữa sân với tốc độ ngoạn mục tiến sát biên ngang, anh thực hiện sức rướn kiến tạo loại bỏ thủ môn Luca Zidane và hàng thủ Algeria, để Embolo đệm bóng vào lưới trống.
8'
Algeria tấn công với đường chuyền dài quá sâu. Ramiz Zerrouki xâm nhập vòng cấm ngã xuống sau pha va chạm vói Akanji nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi.
6'
Cơ hội! Belghali băng xuống sát đường biên ngang bên cánh phải và tạt bóng thấp vào vòng cấm. Aouar không bị kèm thực hiện cú sút trượt ở gần điểm phạt đền.
5'
Ait-Nouri băng lên rất nhanh nhưng thủ môn Kobel lao ra khỏi vòng cấm cản phá thành công tình huống tấn công của Algeria.
2'
Manzambi phối hợp với Vargas tấn công nhanh bên cánh trái, nhưng có pha ném biên cho Algeria.
1'
Trận đấu bắt đầu.
9h30
HLV Vladimir Petkovic chọn hàng thủ 4 người gồm Belghali, Mandi, Bensebaini và Ait-Nouri để bảo vệ khung thành của Luca Zidane. Bentaleb và Zerreouki đá tiền vệ phòng ngự, Aouar được xếp đá “số 10”, Mahrez bên cánh phải và Chaibi bên cánh trái. Điều bất ngờ là Maza chuyển từ “số 10” lên đá “số 9 ảo”.
9h28
HLV Murat Yakin chọn Kobel bắt chính, Elvedi và Akanji đá trung vệ, hai bên cánh là Zakaria và Ricardo Rodriguez. Freuler và Xhaka đá cặp tiền vệ, trong khi Ndoye và Ruben Vargas ra sân trên hàng công cùng với “thần đồng” Manzambi. Embolo là tiền đạo cắm duy nhất.
Đội hình xuất phát của Algeria
Đội hình xuất phát của Thụy Sĩ
Thông tin trận đấu
- Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Thụy Sĩ và Algeria gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Hai đội từng đối đầu 2 lần trong các trận giao hữu, với Thụy Sĩ đều giành chiến thắng: 2-1 vào năm 1983 và 2-0 vào năm 1986.
- Thụy Sĩ đã thắng cả 2 lần chạm trán các đại diện châu Phi tại World Cup, đánh bại Togo 2-0 năm 2006 và Cameroon 1-0 năm 2022. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên họ gặp một đội bóng châu Phi ở vòng đấu loại trực tiếp.
- Thụy Sĩ đã bị loại ở cả 7 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại World Cup (không tính các trận play-off vòng bảng). Lần gần nhất họ vượt qua một vòng knock-out đã từ World Cup 1938, khi đánh bại Đức 4-2 trong trận đá lại ở vòng 1/8.
- Algeria đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng trước các đối thủ châu Âu tại World Cup (hòa 4, thua 5), kể từ sau chiến thắng 2-1 trước Đức ở kỳ World Cup 1982 – cũng là trận thắng đầu tiên của họ tại giải đấu.
- Thụy Sĩ đã thắng 2 trận gần nhất tại World Cup 2026 trước Bosnia & Herzegovina và Canada. Trong lịch sử, họ chưa từng thắng 3 trận liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
- Có tới 5 trong 9 trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Thụy Sĩ ở các giải đấu lớn phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Đội bóng xứ sở đồng hồ thua 4 trong 5 lần đó. Họ cũng chỉ thắng một trong 12 trận đấu loại trực tiếp gần nhất trong 90 phút (hòa 5, thua 6), đó là chiến thắng 2-0 trước Italia tại EURO 2024.
- Tiền vệ tấn công Ibrahim Maza của Algeria là cầu thủ thực hiện nhiều pha rê bóng thành công nhất vòng bảng World Cup 2026 với 13 lần. Riêng ở trận gặp Áo, anh có 6 pha rê bóng thành công sau 6 lần thực hiện (100%), thành tích cao nhất của bất kỳ cầu thủ nào trong một trận vòng bảng tại giải năm nay.
- Tiền đạo 20 tuổi Johan Manzambi đã ghi 3 bàn từ đúng 3 cú sút trúng đích tại World Cup 2026. Trong lịch sử Thụy Sĩ, chỉ có Josef Hugi (6 bàn) và Robert Ballaman (4 bàn) ghi nhiều bàn hơn trong một kỳ World Cup. Trong thế kỷ 21, chỉ có Thomas Muller (5 bàn năm 2010) và Kylian Mbappé (4 bàn năm 2018) là những cầu thủ dưới 21 tuổi ghi nhiều bàn hơn trong một kỳ World Cup.
- Riyad Mahrez đã góp dấu giày vào 3 bàn thắng của Algeria tại World Cup 2026 (2 bàn, 1 kiến tạo). Chưa từng có cầu thủ Algeria nào làm tốt hơn thành tích này trong một kỳ World Cup.
- Granit Xhaka là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến phá vỡ lớp pressing đối phương nhất ở vòng bảng World Cup 2026 với 53 lần. Anh cũng có 24 lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng, chỉ kém Rodrigo Bentancur (29).
- Với cú đúp trong trận hòa 3-3 trước Áo, Riyad Mahrez trở thành cầu thủ Algeria thứ hai lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup, sau Salah Assad trước Chile năm 1982. Ở tuổi 35 và 126 ngày, Mahrez cũng trở thành cầu thủ châu Phi lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup, chỉ sau Roger Milla (42 tuổi và 39 ngày).