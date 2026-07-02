10h ngày 3/7, sân BC Place:

Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ gác lại mọi tình cảm để hướng tới mục tiêu chấm dứt hành trình World Cup 2026 của một người cũ rất đặc biệt tại Vancouver - HLV Vladimir Petkovic,

Chiến lược gia người Bosnia từng có 7 năm dẫn dắt Thụy Sĩ, đưa đội bóng này vào tới tứ kết Euro 2020. Còn hiện tại, ông vừa giúp Algeria giành vé vào vòng 1/16 tại ngày hội trên đất Bắc Mỹ.

HLV Petkovic sẽ gặp lại các học trò cũ ở tuyển Thụy Sĩ - Ảnh: AF

Trớ trêu thay, đối thủ của Petkovic ở vòng knock-out lại chính là quê hương thứ hai - đội tuyển Thụy Sĩ. Có tới 7 cầu thủ trong đội hình hiện tại đá chính thời Petkovic, khi Thụy Sĩ thắng trận để đời trước Pháp ở Euro 2020.

Granit Xhaka hay Manuel Akanji chắc chắn sẽ dành sự chào đón nồng nhiệt cho người thầy cũ. Tuy nhiên, sự tôn trọng đó không đồng nghĩa với việc Thụy Sĩ nhường vé vào vòng 16 đội.

Petkovic làm rất tốt khi đưa Algeria vượt qua vòng bảng, nhưng đại diện châu Phi bộc lộ không ít điểm yếu.

Họ thi đấu thiếu chắc chắn, tốc độ triển khai bóng chậm và để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Nếu chơi đúng khả năng, đội bóng xứ đồng hồ sẽ giành chiến thắng thuyết phục.

Thống kê cũng không ủng hộ Algeria. Họ là đội để thủng lưới nhiều nhất trong số các đội góp mặt ở vòng 1/16 và vẫn chưa giữ sạch lưới trận nào kể từ đầu giải.

Trong khi đó, Thụy Sĩ lại bất ngờ tìm ra công thức tấn công đầy hiệu quả. Đội bóng áo đỏ đang sở hữu tốc độ cực tốt ở tuyến trên, tạo nên mối đe dọa với bất kỳ hàng thủ nào.

Thụy Sĩ đồng đều và có đội hình chất lượng hơn Algeria - Ảnh: Fox

Tài năng trẻ Johan Manzambi của Freiburg là minh chứng rõ nét. Anh không đá chính ở trận hòa 1-1 Qatar và ngồi dự bị đến phút 72 cuộc đối đầu Bosnia, thời điểm Thụy Sĩ đang bị cầm chân 0-0.

Sau khi được tung vào sân, Manzambi lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 4-1. Tiếp đó, anh được xếp đá chính ở trận gặp Canada, vừa kiến tạo, vừa ghi bàn giúp Thụy Sĩ thắng 2-1 giành ngôi đầu bảng.

Nếu hàng tiền vệ chưa quá giàu ý tưởng, thì tốc độ cùng sự bùng nổ của các tiền đạo cánh chính là vũ khí tạo nên khác biệt cho Thụy Sĩ trước Algeria.

Dự đoán: Thụy Sĩ thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ: Kobel; Jaquez, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler, Vargas; Manzambi, Embolo.

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Maza; Mahrez, Gouiri, Chaibi.