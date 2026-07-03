Link xem trực tiếp Thụy Sĩ vs Algeria:

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Đây là kỳ World Cup của những siêu sao, của những tài năng vô danh bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng.

World Cup 2026 cũng là nơi quy tụ những cầu thủ trẻ khao khát vươn tới đỉnh cao hơn nữa ở cấp độ đỉnh cao và chứng tỏ bản thân trên sân khấu lớn nhất.

Johan Manzambi và Ibrahim Maza là hai tài năng như vậy, với cả sự nghiệp phía trước, và họ đang sẵn sàng tạo nên tiếng vang trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Thụy Sĩ và Algeria đang tranh giành một suất vào vòng 1/8.

Để đạt được điều này, cả hai đội sẽ dựa vào hai tiền vệ tấn công 20 tuổi của mình, những người lần lượt chơi cho Freiburg và Bayer Leverkusen. Nói cách khác, cả hai hiểu rõ nhau từ những lần đối đầu tại Bundesliga.

Manzambi là một trong những hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026 với 3 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo.

Maza chưa thực sự tỏa sáng, chưa ghi được nhiều bàn thắng hay kiến ​​tạo, nhưng kỹ thuật của anh là không thể phủ nhận và vô cùng quan trọng đối với Algeria.

Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.