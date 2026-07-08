Đội hình ra sân

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Jashari; Embolo.

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.

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Giành chiến thắng lịch sử, Thụy Sĩ sẽ đấu Argentina tại tứ kết World Cup 2026 - Ảnh: ESPN
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4 cặp đấu tứ kết World Cup 2026 - Ảnh: GiveMeSport
08/07/2026 | 06:04

Kết thúc

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Thụy Sĩ giành chiến thắng sau loạt luân lưu căng thẳng - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
08/07/2026 | 05:40

Penalty

Lượt đá penalty đầu tiên của hai đội, Quintero và Xhaka đều dứt điểm thành công.

Sang lượt thứ hai, trung vệ trụ cột Colombia - Davinson Sanchez sút dội xà ngang. Trong khi Amdouni dễ dàng đánh lừa thủ môn Vargas, mang đến lợi thế cho Thụy Sĩ.

Đến lượt sút thứ 3, Campaz san hòa 2-2 cho Colombia. Bên kia chiến tuyến, Manuel Akanji lại đứt điểm vọt xà.

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Kobel chặn đứng cú sút của Chucho - Ảnh: BR Football

Bước vào loạt đá thứ tư, tiền đạo Chucho Hernandez không thể khuất phục được thủ môn Kobel. Trong khi Itten sút chính giữa, mang về lợi thế dẫn 3-2 cho đội bóng xứ đồng hồ.

Lượt sút thứ 5, Luis Diaz hoàn thành trọng trách cho Colombia. Tuy nhiên, Vargas cũng sút chính xác, giúp Thụy Sĩ giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trên chấm penalty.

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Thụy Sĩ bản lĩnh hơn trên chấm penalty - Ảnh: BR Football
Thu gọn
08/07/2026 | 05:36

Kết thúc 120 phút

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Hòa 0-0 sau 120 phút chính thức, hai đội sẽ phân định thắng thua trên chấm luân lưu - Ảnh: S.C
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08/07/2026 | 05:29

115'

Campaz có cơ hội tuyệt vời để khai thông bế tắc sau sai lầm của Xhaka. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái lại thiếu chính xác.

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Campaz bỏ lỡ cơ hội - Ảnh chụp màn hình
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08/07/2026 | 05:27

113'

Xhaka thử vận may với pha kết thúc tầm xa, bóng bay hơi cao so với khung thành.

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08/07/2026 | 05:14

104'

Thụy Sĩ đáp trả với tình huống quăng chân chính diện khung thành của Amdouni, buộc Vargas phải đổ người cứu thua.

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Vargas từ chối cơ hội của Amdouni - Ảnh chụp màn hình
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08/07/2026 | 05:11

101'

Campaz nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, khiến thủ môn Kobel lúng tung cản phá.

Thu gọn
08/07/2026 | 05:08

98'

Sau quả phạt góc bên cánh trái, Lucumi đánh đầu cận thành trúng xà ngang khung gỗ Thụy Sĩ.

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08/07/2026 | 05:03

92'

Colombia một lần nữa đòi quả phạt đền khi Campaz bị truy cản trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng, tình huống không phải phạm lỗi.

Thu gọn
08/07/2026 | 05:00

Kết thúc 90 phút

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90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 0-0. Hai đội sẽ phân định thắng thua ở hiệp phụ - Ảnh: S.C
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08/07/2026 | 04:49

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
08/07/2026 | 04:48

88'

Campaz ngã trong vòng cấm Thụy Sĩ đòi phạt đền, nhưng trọng tài phẩy tay từ chối.

Thu gọn
08/07/2026 | 04:44

80'

Trận đấu lâm vào cảnh bế tắc khi đôi bên chú trọng khâu phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà hơn là dâng cao tấn công.

Thu gọn
08/07/2026 | 04:34

71'

HLV hai đội đều có những sự thay đổi nhân sự với hy vọng mang đến đột biến cho hàng công.

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08/07/2026 | 04:19

60'

Luis Diaz quăng chân trái trong vòng cấm nhưng chưa thể khuất phục được thủ thành Kobel.

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Luis Diaz luôn bị theo sát - Ảnh: El Chiringuito
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08/07/2026 | 04:12

53'

Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Rieder cứa lòng chân trái, bóng đi chạm mép lưới sau.

Thu gọn
08/07/2026 | 04:07

47'

Vừa vào sân đầu hiệp 2 thay Jashari, Sow có cơ hội kết thúc chân trái trong vòng cấm suýt làm nên chuyện.

Thu gọn
08/07/2026 | 03:51

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: S.C
Thu gọn
08/07/2026 | 03:47

45'

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
08/07/2026 | 03:39

39'

Luis Diaz vừa tung người định móc volley trong vòng cấm Thụy Sĩ, nhưng hậu vệ áo đỏ can thiệp kịp thời.

Thu gọn
08/07/2026 | 03:31

32'

Ndoye tiếp tục thử tài thủ môn Colombia - Vargas nhưng chưa thành công.

Thu gọn
08/07/2026 | 03:30

29'

Rieder có cơ hội kết thúc chân trái trong vòng cấm nhưng người gác đền bên phía Colombia đã phản xạ xuất sắc.

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Vargas chặn đứng cú dứt điểm của Rieder - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
08/07/2026 | 03:21

20'

Nhận bóng đầu vòng cấm, Puerta thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt, buộc thủ môn Thụy Sĩ - Kobel phải bay người hết cỡ cứu thua.

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Tình huống cứu thua xuất sắc của Kobel - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
08/07/2026 | 03:13

12'

Colombia có cơ hội sau tình huống không chiến của Lucumi. Tuy nhiên, thủ môn Kobel dễ dàng bắt gọn.

Thu gọn
08/07/2026 | 03:05

5'

Những phút đầu diễn ra với trạng thái thăm dò. Ndoye vừa có pha bắt volley bên cánh trái nhưng không thể gây khó cho Vargas.

Thu gọn
08/07/2026 | 03:04

3h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
08/07/2026 | 01:53

1h45

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Đội hình ra sân Colombia vs Thụy Sĩ - Ảnh: T.T
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07/07/2026 | 19:00

1h30

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Dàn sao Colombia tập luyện trước trận - Ảnh: Selección Colombia
Thu gọn
07/07/2026 | 18:56

1h

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Hai đội được đánh giá ngang sức cân tài - Ảnh: Y.S
Thu gọn