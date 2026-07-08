Đội hình ra sân
Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Jashari; Embolo.
Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.
Kết thúc
Penalty
Lượt đá penalty đầu tiên của hai đội, Quintero và Xhaka đều dứt điểm thành công.
Sang lượt thứ hai, trung vệ trụ cột Colombia - Davinson Sanchez sút dội xà ngang. Trong khi Amdouni dễ dàng đánh lừa thủ môn Vargas, mang đến lợi thế cho Thụy Sĩ.
Đến lượt sút thứ 3, Campaz san hòa 2-2 cho Colombia. Bên kia chiến tuyến, Manuel Akanji lại đứt điểm vọt xà.
Bước vào loạt đá thứ tư, tiền đạo Chucho Hernandez không thể khuất phục được thủ môn Kobel. Trong khi Itten sút chính giữa, mang về lợi thế dẫn 3-2 cho đội bóng xứ đồng hồ.
Lượt sút thứ 5, Luis Diaz hoàn thành trọng trách cho Colombia. Tuy nhiên, Vargas cũng sút chính xác, giúp Thụy Sĩ giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trên chấm penalty.
Kết thúc 120 phút
115'
Campaz có cơ hội tuyệt vời để khai thông bế tắc sau sai lầm của Xhaka. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái lại thiếu chính xác.
113'
Xhaka thử vận may với pha kết thúc tầm xa, bóng bay hơi cao so với khung thành.
104'
Thụy Sĩ đáp trả với tình huống quăng chân chính diện khung thành của Amdouni, buộc Vargas phải đổ người cứu thua.
101'
Campaz nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, khiến thủ môn Kobel lúng tung cản phá.
98'
Sau quả phạt góc bên cánh trái, Lucumi đánh đầu cận thành trúng xà ngang khung gỗ Thụy Sĩ.
92'
Colombia một lần nữa đòi quả phạt đền khi Campaz bị truy cản trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng, tình huống không phải phạm lỗi.
Kết thúc 90 phút
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
88'
Campaz ngã trong vòng cấm Thụy Sĩ đòi phạt đền, nhưng trọng tài phẩy tay từ chối.
80'
Trận đấu lâm vào cảnh bế tắc khi đôi bên chú trọng khâu phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà hơn là dâng cao tấn công.
71'
HLV hai đội đều có những sự thay đổi nhân sự với hy vọng mang đến đột biến cho hàng công.
60'
Luis Diaz quăng chân trái trong vòng cấm nhưng chưa thể khuất phục được thủ thành Kobel.
53'
Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Rieder cứa lòng chân trái, bóng đi chạm mép lưới sau.
47'
Vừa vào sân đầu hiệp 2 thay Jashari, Sow có cơ hội kết thúc chân trái trong vòng cấm suýt làm nên chuyện.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ.
39'
Luis Diaz vừa tung người định móc volley trong vòng cấm Thụy Sĩ, nhưng hậu vệ áo đỏ can thiệp kịp thời.
32'
Ndoye tiếp tục thử tài thủ môn Colombia - Vargas nhưng chưa thành công.
29'
Rieder có cơ hội kết thúc chân trái trong vòng cấm nhưng người gác đền bên phía Colombia đã phản xạ xuất sắc.
20'
Nhận bóng đầu vòng cấm, Puerta thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt, buộc thủ môn Thụy Sĩ - Kobel phải bay người hết cỡ cứu thua.
12'
Colombia có cơ hội sau tình huống không chiến của Lucumi. Tuy nhiên, thủ môn Kobel dễ dàng bắt gọn.
5'
Những phút đầu diễn ra với trạng thái thăm dò. Ndoye vừa có pha bắt volley bên cánh trái nhưng không thể gây khó cho Vargas.
3h
Trận đấu bắt đầu.