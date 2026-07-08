Lượt đá penalty đầu tiên của hai đội, Quintero và Xhaka đều dứt điểm thành công.

Sang lượt thứ hai, trung vệ trụ cột Colombia - Davinson Sanchez sút dội xà ngang. Trong khi Amdouni dễ dàng đánh lừa thủ môn Vargas, mang đến lợi thế cho Thụy Sĩ.

Đến lượt sút thứ 3, Campaz san hòa 2-2 cho Colombia. Bên kia chiến tuyến, Manuel Akanji lại đứt điểm vọt xà.

Kobel chặn đứng cú sút của Chucho - Ảnh: BR Football

Bước vào loạt đá thứ tư, tiền đạo Chucho Hernandez không thể khuất phục được thủ môn Kobel. Trong khi Itten sút chính giữa, mang về lợi thế dẫn 3-2 cho đội bóng xứ đồng hồ.

Lượt sút thứ 5, Luis Diaz hoàn thành trọng trách cho Colombia. Tuy nhiên, Vargas cũng sút chính xác, giúp Thụy Sĩ giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trên chấm penalty.