Hành trình thất bại

Cách đây 22 năm, Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha 1-0 nhờ pha lập công của Nuno Gomes ở vòng bảng EURO 2004. Trong hai đội hình ngày hôm đó, chỉ còn duy nhất một người vẫn thi đấu đỉnh cao: Cristiano Ronaldo.

Trên sân AT&T ở Dallas, Ronaldo chia tay hành trình World Cup sau khi Bồ Đào Nha bị loại. Đối thủ tiễn anh rời giải là Tây Ban Nha.

“Buồn vì phải rời World Cup theo cách này. Nhưng như tôi đã nói, tôi đã cống hiến tất cả và ra về với lương tâm thanh thản”, Ronaldo chia sẻ với cặp mắt đỏ hoe.

Ronaldo lại khóc chia tay World Cup. Ảnh: E.P

“Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thật sự rất đau, nhưng tôi sẽ có thời gian suy nghĩ và bàn bạc với gia đình. Đó là cuộc đời của một cầu thủ, có lúc thắng, có lúc thua”.

Nếu như tại EURO 2004, Bồ Đào Nha loại Tây Ban Nha khỏi giải, thì kể từ đó Ronaldo dần bị bóng đá xứ bò tót áp đảo, trước khi đội bóng của HLV Luis de la Fuente khép lại hành trình World Cup của anh.

“Tôi đã giành 3 chiếc cúp cùng Bồ Đào Nha. Trước thời Cristiano, đội tuyển chưa từng có danh hiệu nào. Với tôi, EURO 2016 có giá trị ngang một chức vô địch World Cup. Ngày mai sẽ là một ngày mới và mọi thứ vẫn tiếp tục”.

Ronaldo, lựa chọn không thể thay thế của Roberto Martinez, bước vào sân với tâm thế biết rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup. Anh xuất hiện với nụ cười, đeo kính râm và thực hiện một cử chỉ đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Cristiano lấy hai tay che mặt rồi bất ngờ mở ra với vẻ ngạc nhiên. Đây là động tác mà rapper Drake từng dùng. Dù chỉ là sự trùng hợp hay không, trước trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo bóng gió về việc anh không nhận được nhiều sự ủng hộ từ một bộ phận truyền thông.

“Các anh rất mong tôi giải nghệ đúng không? Cứ bình tĩnh, ngày đó rồi sẽ đến. Tôi sẽ dừng lại khi chính tôi muốn, chứ không phải khi người khác muốn”, Ronaldo tuyên bố. “Dù điều gì xảy ra, Cristiano sẽ rời nơi đây với lương tâm thanh thản 1.000%”.

Trước trận đấu này, Tây Ban Nha vốn đã là khắc tinh của Ronaldo trong phần lớn sự nghiệp. Anh từng thắng ở EURO 2004, hòa vòng bảng World Cup 2018, nhưng trong các trận loại trực tiếp, CR7 lẫn Bồ Đào Nha đều gục ngã.

Yamal an ủi Ronaldo. Ảnh: EFE

Tại World Cup 2010, Tây Ban Nha thắng 1-0 ở vòng 1/8. Đến EURO 2012, hai đội hòa 0-0 trước khi “La Roja” thắng trên chấm luân lưu ở bán kết. Ronaldo thậm chí còn không kịp thực hiện lượt sút thứ 5 vì Joao Moutinho và Bruno Alves đá hỏng trước đó.

Ở cả hai lần Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha của Ronaldo tại các vòng knock-out những giải đấu lớn, họ đều sau đó lên ngôi vô địch.

Ngoại lệ là trận chung kết Nations League gần đây, khi Bồ Đào Nha đăng quang sau cú sút hỏng của Morata trên chấm 11 m. Có điều, đây chưa bao giờ là giải lớn.

Màn cuối nhạt nhòa

Tại Dallas, cũng như phần lớn các trận World Cup 2026, Ronaldo gặp rất nhiều khó khăn để tham gia vào lối chơi. Anh chỉ chạm bóng chưa đến 10 lần trong hiệp 1, tung ra 1 cú sút trúng đích và gần như trở thành một “ốc đảo” trên hàng công Bồ Đào Nha.

Roberto Martinez lựa chọn Joao Felix thay Rafael Leao, người vừa chơi rất hay trước Croatia và kiến tạo cho Goncalo Ramos ghi bàn quyết định.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bố trí hàng công gồm Joao Felix, Cristiano Ronaldo và Pedro Neto. Trên lý thuyết, hàng công này khó tạo cảm giác yên tâm bằng tuyến giữa với Ruben Neves, Vitinha và Bruno Fernandes, những ngôi sao thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Ronaldo không tạo được dấu ấn nào trong trận cuối cùng ở World Cup. Ảnh: A.B

Khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, Martinez lần lượt tung Francisco Conceicao, Rafael Leao, Bernardo Silva, Dalot và Semedo vào sân. Tuy nhiên, ông không hề nghĩ đến việc rút Ronaldo ra, dù chính Goncalo Ramos là người ghi bàn quyết định ở trận gặp Croatia sau khi vào thay CR7.

Ronaldo khép lại trận đấu với 2 cú sút trúng đích nhưng hầu như không có cơ hội thực sự nào, kể cả sau bàn thắng của Merino trong thời gian bù giờ. Tổng cộng, anh chạm bóng 19 lần trong 90 phút.

Ở tình huống cuối cùng, anh suýt chạm được quả tạt vào vòng cấm, nhưng tiếng còi mãn cuộc vang lên khi Ronaldo đứng chống hai tay vào hông, bất động nhìn về khoảng không và liên tục lắc đầu.

Anh bắt tay các cầu thủ Tây Ban Nha, ôm Lamine Yamal và nhiều lần lắc đầu khi máy quay hướng đến mình. Có lúc, Ronaldo còn ra hiệu cho máy quay lùi ra xa.

Tại Qatar, Ronaldo bước vào đường hầm trong nước mắt. Khi ấy, nhiều người tin đó là World Cup cuối cùng của anh. CR7 vẫn kéo dài thêm một chu kỳ để “được” khóc một lần nữa trong thất bại.