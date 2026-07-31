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Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước Timor Leste để có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026.

Dù Timor Leste phải chơi thiếu người từ phút 21 sau khi Jackson Fowler nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng), đội chủ nhà vẫn phòng ngự kiên cường và chỉ sụp đổ ở 16 phút cuối.

Shane Pattynama mở tỷ số ở phút 74, Thom Haye nhân đôi cách biệt bằng siêu phẩm đá phạt chỉ 4 phút sau, trước khi Lee Baker ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81. Cả 3 đều là những cầu thủ nhập tịch.

Tiền đạo trẻ Baker nâng thành tích lên 4 bàn sau hai trận, tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.

Bàn thắng: Pattynama 74', Thom Haye 78', Baker 81'.

Thẻ đỏ: Jackson Fowler 21'.

Đội hình xuất phát:

Timor Leste (5-3-2): Dylan Niski; Ryan Jom, Joao Varudo, Jackson Fowler, Liam Farrugia, Olagar Xavier; Claudio Osorio, Zenivio Mota, Tristan Arrarte; Zion Cruz, Joao Rangel.

Indonesia (3-2-4-1): Cahya Supriadi; Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Brian Fatari; Ivar Jenner, Marc Klok; Tim Geypens, Thom Haye, Rayhan Hannan, Eliano Reijnders; Mitchell Baker.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Timor Leste vs Indonesia: