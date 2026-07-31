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Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước Timor Leste để có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026.
Dù Timor Leste phải chơi thiếu người từ phút 21 sau khi Jackson Fowler nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng), đội chủ nhà vẫn phòng ngự kiên cường và chỉ sụp đổ ở 16 phút cuối.
Shane Pattynama mở tỷ số ở phút 74, Thom Haye nhân đôi cách biệt bằng siêu phẩm đá phạt chỉ 4 phút sau, trước khi Lee Baker ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81. Cả 3 đều là những cầu thủ nhập tịch.
Tiền đạo trẻ Baker nâng thành tích lên 4 bàn sau hai trận, tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.
Bàn thắng: Pattynama 74', Thom Haye 78', Baker 81'.
Thẻ đỏ: Jackson Fowler 21'.
Đội hình xuất phát:
Timor Leste (5-3-2): Dylan Niski; Ryan Jom, Joao Varudo, Jackson Fowler, Liam Farrugia, Olagar Xavier; Claudio Osorio, Zenivio Mota, Tristan Arrarte; Zion Cruz, Joao Rangel.
Indonesia (3-2-4-1): Cahya Supriadi; Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Brian Fatari; Ivar Jenner, Marc Klok; Tim Geypens, Thom Haye, Rayhan Hannan, Eliano Reijnders; Mitchell Baker.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Timor Leste vs Indonesia:
90'+4
Hết giờ! Timor Leste 0-3 Indonesia!
Màn bùng nổ trong 1/3 thời gian cuối trận giúp Indonesia giành trọn 3 điểm.
90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
89'
Maulana sút chân phải rất căng từ ngoài vòng cấm, Baker nỗ lực hất ngực trong thế bị động đưa bóng tìm đến vị trí Niski.
87'
Baker băng vào chậm nửa nhịp so với pha căng ngang tầm tấp từ cánh trái. Indonesia đang áp đảo sau 3 bàn thắng liên tiếp, với nhiều pha xử lý ngẫu hứng.
83'
Cơ hội! Eliano Reijnders chuyền để Lee Baker đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ và không gây khó khăn cho Niski.
81'
Bàn thắng! 3-0 cho Indonesia (Mitchell Lee Baker)! Trong pha phản công nhanh, Ragnar tăng tốc bên cánh trái xâm nhập vòng cấm, thực hiện pha chuyền ngang “dọn cỗ” để Baker dễ dàng đệm bóng ghi bàn thứ 4 tại ASEAN Cup 2026.
Baker ăn mừng theo phong cách Erling Haaland.
80'
Thẻ vàng cho Ragnar Oratmangoen.
78'
Bàn thắng! 2-0 cho Indonesia (Thom Haye)! Ở điểm đá phạt trực tiếp ngoài 22 mét, Haye tung cú sút chân phải đẳng cấp vào góc cao đánh bại Niski.
77'
Timor Leste có 2 thay đổi.
76'
Liam Farrugia nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Một cơ hội cho Indonesia.
74'
Bàn thắng! 1-0 cho Indonesia (Shayne Pattynama)! Thom Haye chọc khe xé toang hàng thủ Timor Leste, Dony Pamungkas thoát xuống trả ngược lại để Pattynama không bị kèm đá quyết đoán đánh bại Dylan Niski.
71'
Cơ hội! Vẫn là Thom Haye chuyền bổng, Mitchell Lee Baker bật cao đánh đầu quá thiếu chính xác.
69'
Eliano Reijnders nhận thẻ vàng.
69'
Timor Leste có hai thay đổi. Zenivio Mota chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Alexandro Bakhito. Oatnasio da Silva thay Tristan Arrarte.
68'
Không vào! Thom Haye treo bóng sâu vào vòng cấm, Baker thực hiện cú đánh đầu chệch cột dọc. Trước đó, pha dứt điểm của Indonesia một lần nữa bật hậu vệ Timor Leste ra ngoài.
66'
Indonesia có thêm hai thay đổi tăng cường sức tấn công. Ragnar Oratmangoen thay Tim Geypens. Marc Klok nhường chỗ cho Dony Tri Pamungkas.
63'
Egy Maulana di chuyển vào trung lộ sút chân trái sở trường ngay trước vòng cấm, bóng không vượt qua hàng thủ Timor Leste.
60'
Nguy hiểm! Zenivio Mota thoát xuống một mình bên cánh trái, dẫn bóng vào vòng cấm thực hiện những cú đảo chân trước khi sút chạm Sandy Walsh ra ngoài.
55'
Không vào! Timor Leste suýt gây bất ngờ. Zion Cruz băng lên rất nhanh bên cánh trái bỏ lại các cầu thủ Indonesia, pha căng ngang tạo cơ hội để Tristan Arrarte áp sát sút từ 7 mét đi vọt xà ngang.
54'
HLV John Herdman tung thêm các trụ cột vào sân.
Shayne Pattynama và Sandy Walsh lần lượt thay Brian Fatari và Wahyu Prasetyo.
53'
Tình huống lộn xộn trước khung thành Timor Leste, nhưng Brian Fatari để bóng chạm tay.
48'
Egy Maulana tung cú đá má trong chân trái từ rất xa, Baker băng vào không thể chạm chân nên bóng bay vào tay thủ môn Timor Leste.
46'
Maulana nhả bóng cho Klok sút xa đi vọt xà ngang. Tuy vậy, đây là pha bóng mà Indonesia việt vị.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
18h02
Indonesia thay nhân sự hàng công. Egy Maulana Vikri thế chỗ của Rayhan Hannan.
Thống kê hiệp 1
|
Thông số
|
Timor Leste
|
Indonesia
|
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
|
0,04
|
0,73
|
Kiểm soát bóng
|
42%
|
58%
|
Tổng số cú sút
|
2
|
9
|
Sút trúng đích
|
1
|
3
|
Cơ hội ngon ăn
|
0
|
1
|
Phạt góc
|
1
|
5
|
Tỷ lệ chuyền chính xác
|
81% (152/188)
|
86% (219/255)
|
Thẻ vàng
|
2
|
1
|
Thẻ đỏ
|
1
|
0
Thống kê
Mitchell Lee Baker có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm, tung ra 2 pha dứt điểm - đều thực hiện trong vòng cấm và là những pha đánh đầu - nhưng không lần nào đi chính xác. Trong 45 phút, anh có 8 lần chạm bóng, thực hiện 4 đường chuyền với 3 pha đi đến đồng đội.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Timor Leste 0-0 Indonesia!
Một kết quả đầy bất ngờ. Timor Leste mất người từ phút 21, nhưng Indonesia vẫn bế tắc.
45'+1
Thêm một pha đưa bóng vào vòng cấm Timor Leste, bóng rơi trúng lưng Baker rồi bật ra ngoài.
45'
Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ.
44'
Thom Haye treo bóng sâu vào vòng cấm nhưng hậu vệ Timor Leste đánh đầu giải vây. Baker vẫn đang bị cô lập.
42'
Thêm một pha tấn công rất hay của Timor Leste, nhưng đường chuyền ngang cuối cùng lại thừa lực. Zenivio Mota sau đó nỗ lực xử lý rồi sút góc hẹp từ rìa vòng cấm đưa bóng đi thẳng vào tay thủ môn Cahya Supriadi.
35'
Timor Leste có pha tấn công rất đẹp bên cánh phải, Olagar Xavier xâm nhập vòng cấm sát biên ngang rồi căng ngang nhưng không có đồng đội nào dứt điểm.
34'
Không vào! Thom Haye tung cú sút chìm bằng mu chân phải, bóng đi rất căng nhưng hậu vệ Olagar Xavier có mặt cản phá ngay trước khung thành.
30'
Lee Baker nỗ lực đánh đầu từ đường chuyền của Thom Haye, bóng đi cao và rơi trên nóc lưới. Chân sút 19 tuổi chưa tạo được dấu ấn nào và có rất ít bóng.
26'
Indonesia đang thi đấu khó khăn dù có lợi thế hơn người. “Garuda” cần một pha bóng phá vỡ bế tắc, sau khi đã tung ra 6 cú sút.
21'
Thẻ đỏ! Jackson Fowler phạm lỗi ôm người quá thô nhận thẻ vàng thứ hai. Timor Leste còn 10 người.
18'
Timor Leste phản công nhanh 4 đánh 3, Zenivio Mota xử lý nắn nót ngoài vòng cấm tung cú sút chân phải đi quá thiếu chính xác.
14'
Jackson Fowler nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Indonesia.
8'
Cơ hội! Từ pha nhả lại, Thom Haye băng lên tung cú sút chìm chân phải không thắng được thủ môn Timor Leste.
7'
Cột dọc! Jenner tung cút sút chìm ngoài vòng cấm, Niski vất vả đổ người cản phá. Hannan băng vào đá bồi khi khung thành bỏ trống nhưng bóng tìm đến cột dọc.
3'
Indonesia đẩy đội hình lên cao chơi pressing. Rayhan Hannan có pha ham bóng gây va chạm với thủ môn Dylan Niski, phải nhận thẻ vàng.
1'
Trận đấu bắt đầu.
16h33
HLV John Herdman quyết định thay thủ môn. Nadeo Argawinata, người mắc lỗi trận thắng Campuchia 5-1, ngồi dự bị. Ngoài ra, một số trụ cột cũng ngồi ngoài để tích lũy thể lực cho trận gặp tuyển Việt Nam.
Đội hình xuất phát của Indonesia
Đội hình xuất phát của Timor Leste
Thông tin trận đấu
- Indonesia là đội thực hiện nhiều pha dứt điểm chính xác nhất tại ASEAN Cup 2026 cho đến nay - 13 lần, bao gồm cả những đội tuyển đã thi đấu 2 trận.
- Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Indonesia là 91%, cùng Việt Nam là hai đội tuyển đạt độ chính xác cao nhất tại ASEAN Cup 2026.
- Lee Baker của Indonesia có 6 pha dứt điểm với 4 lần chính xác, mang về 3 bàn thắng trong trận ra mắt ASEAN Cup 2026. Đình Bắc cũng có 4 pha dứt điểm trúng đích, trong số 7 cú sút.
- Timor Leste mới chỉ có 1 cú sút trúng đích sau 12 lần dứt điểm trong 2 trận vòng bảng ASEAN Cup 2026. Không đội nào sút ít và có số lần sút chính xác ít như vậy tại giải đấu.