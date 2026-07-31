17h ngày 31/7, sân Chonburi:

Sau màn ra mắt như mơ của Lee Baker, mọi ánh mắt ở Đông Nam Á sẽ tiếp tục đổ dồn về tiền đạo nhập tịch 19 tuổi khi Indonesia chạm trán Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, thầy trò John Herdman có cơ hội lớn tạo thêm một “cơn mưa bàn thắng” để gia tăng hiệu số và gửi lời khẳng định tới các ứng viên vô địch như Việt Nam hay Singapore.

Baker có màn ra mắt ấn tượng. Ảnh: Kompas

Indonesia chỉ mới đá 1 trận nhưng đã tạo dấu ấn bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia.

Baker trở thành tâm điểm với cú hat-trick ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển, cho thấy khả năng chọn vị trí, dứt điểm và hòa nhập cực nhanh với các đồng đội.

Bên cạnh Baker, Indonesia còn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng ở các tuyến dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhập tịch, giúp hàng công trở nên đa dạng và rất khó bắt bài.

Trong khi đó, Timor Leste đã trải qua 2 trận đấu đầy khó khăn. Họ mở màn bằng thất bại 0-7 trước tuyển Việt Nam, trước khi tiếp tục thua Singapore 0-2.

Dù màn trình diễn trước Singapore tích cực hơn, đặc biệt ở khâu phòng ngự, Timor Leste vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào và đã nhận tới 9 bàn thua sau hai lượt trận. Khoảng cách về trình độ giữa họ với Indonesia vẫn là rất lớn.

Với lịch thi đấu hiện tại, Indonesia cũng chịu áp lực phải thắng đậm Timor Lester. Sau trận này, Garuda sẽ lần lượt đối đầu Việt Nam và Singapore.

Vì thế, ngoài 3 điểm, HLV Herdman nhiều khả năng sẽ yêu cầu các học trò duy trì sức ép trong suốt 90 phút thay vì sớm giảm nhịp khi có lợi thế.

Indonesia được đánh giá vượt trội. Ảnh: Kompas

Đó cũng là cơ hội để Baker tiếp tục khẳng định giá trị. Cầu thủ sinh ở Australia đang trở thành hiện tượng mới của bóng đá Đông Nam Á, và một màn trình diễn bùng nổ nữa sẽ càng khiến sự kỳ vọng dành cho anh tăng cao.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, Baker hoàn toàn có thể trở thành quân bài chủ lực của Indonesia trong những cuộc đối đầu quyết định với Singapore và đặc biệt là tuyển Việt Nam.

Timor Leste chắc chắn sẽ chiến đấu với tinh thần không bỏ cuộc, nhưng trước hàng công đang đạt điểm rơi phong độ của Indonesia, rất khó để đội bóng này tránh khỏi thêm một trận đấu đầy sóng gió.

Chiến thắng đậm cho Garuda dường như là kịch bản được chờ đợi nhất, trong khi cả Đông Nam Á sẽ lại dõi theo xem Baker có tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình hay không.

Dự đoán: Indonesia thắng 5-0.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn