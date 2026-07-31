"Tôi có cảm giác HLV Kim Sang Sik sẽ thay đổi đội hình so với trận ra quân ASEAN Cup 2026 thắng Timor Leste. Tuyển Việt Nam xác định đối thủ chính ở bảng A là Indonesia. Tôi thích kịch bản khiến ông Kim Sang Sik có một số điều chỉnh ở trận gặp Singapore.

HLV Kim Sang Sik có thể chuẩn bị 2 phương án: Một là dùng đội hình mạnh nhất, sau đó nếu tỉ số ổn thì rút bớt người ra, hai là dùng đội hình xuất phát có một số thay đổi. Sau trận đấu với Singapore, tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận làm khách trên sân của Indonesia, nên ông Kim Sang Sik phải tính toán kỹ về vấn đề nhân sự", BLV Quang Huy nói về trận tuyển Việt Nam vs Singapore.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với Singapore. Ảnh: S.N

"Sự thay đổi có thể Tài Lộc đá từ đầu để Đình Bắc hoặc Hoàng Hên dự bị. Tôi thích kịch bản hàng công của tuyển Việt Nam có ít nhất một sự thay đổi, còn sang hiệp 2 một tiền vệ trụ được tung vào sân đá cùng Hoàng Đức. Riêng vị trí thủ môn tôi cho rằng tuyển Việt Nam nên có mạch duy trì liên tục", BLV Quang Huy phân tích thêm.

Về đối thủ Singapore, BLV Quang Huy đánh giá: "Khả năng tấn công biên của Singapore rất tốt nên tuyển Việt Nam phải đề phòng".

"Lâu rồi tuyển Việt Nam mới thi đấu ở Mỹ Đình, các cầu thủ có thể hưng phấn, nhưng sẽ kiểm soát được. Singapore là đội bóng có tổ chức, thể lực, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nhập cuộc tránh đua sức với họ.

Sân nhà đương nhiên là lợi thế, nhưng tuyển Việt Nam không nên đá theo kiểu va đập, mà giữ sự bình thản, thể hiện được đẳng cấp của mình.

Tôi dự đoán tuyển Việt Nam thắng 3-0. Tôi kỳ vọng bộ ba Xuân Son, Tài Lộc và Đình Bắc có bàn thắng ở trận đấu này", BLV Quang Huy chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Singapore lăn bóng vào lúc 20h ngày 31/7 trên SVĐ Mỹ Đình.

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