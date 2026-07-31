Cả tuyển Việt Nam và Singapore đều có khởi đầu thuận lợi tại bảng A, ASEAN Cup 2026. Nếu Singapore lấy trọn 6 điểm - thắng Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0 thì các học trò của HLV Kim Sang Sik đè bẹp Timor Leste 7-0. Tuy nhiên, các đối thủ của tuyển Việt Nam và Singapore đều được đánh giá là yếu, và thử thách thực sự với hai đội chính là cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình tối 31/7.

Chuẩn bị cho cuộc so tài, Singapore mang tới Việt Nam những cầu thủ chất lượng như tiền đạo Ilhan Fandi - người đang có 2 bàn tại giải, tiền vệ nhập tịch Song Ui Young, tiền đạo kỳ cựu Shawal Anuar... HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử mạnh hơn so với trước đây, đòi hỏi tuyển Việt Nam phải chuẩn bị thật tốt.

Tuyển Việt Nam tự tin giành chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: S.N

“So với thời điểm 2 năm trước, Singapore mạnh hơn nhiều khi có Song Ui Yong, Kyoga Nakamura, Shawal Anuar, Ilhan Fandi. Đây là trận đấu rất quan trọng với tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang Sik nói.

Dù được đánh giá cao hơn, có lợi thế sân nhà cùng việc nghỉ tới 1 tuần, nhưng tuyển Việt Nam luôn dành cho đối thủ sự tôn trọng cao nhất. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng rất tự tin có thể giành trọn 3 điểm, tạo lợi thế về điểm số cũng như tâm lý trước chuyến làm khách rất khó khăn trên sân của Indonesia.

Ở trận đấu này, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể vẫn sử dụng lại đội hình vừa thắng Timor Leste, nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm nhất có thể. Theo đó, các cầu thủ đá chính gồm thủ môn Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Văn Hậu, Đình Bắc và Xuân Son.

Nếu diễn biến trên sân diễn ra thuận lợi, như kế hoạch - tức một tỉ số an toàn để thắng, không loại trừ HLV Kim Sang Sik rút bớt các trụ cột, nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách quan trọng trước Indonesia.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Dĩ nhiên, tất cả mới chỉ là lý thuyết, bởi thực tế tuyển Việt Nam không dễ tạo ra được một thế trận hoàn toàn áp đảo trước Singapore, như đã từng làm với Timor Leste.

Nói cách khác, nhà ĐKVĐ phải thi đấu hết khả năng bởi Singapore chính là thử thách đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Trước trận đấu, HLV Gavin Lee của Singapore khẳng định, đội bóng của ông tới Hà Nội là để giành 3 điểm, chứ không có chủ trương thủ hoà.

Tuyển Việt Nam rõ ràng phải thận trọng hơn so với trận ra quân, bên cạnh những điều chỉnh, khắc phục sơ hở về khoảng trống khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại.

Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng có đủ sự tự tin để đánh bại đối thủ, đòi lại ngôi đầu bảng A. Theo thống, kể từ trận thua tại Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam bất bại 16 trận khi đối đầu với đội bóng đảo quốc Sư tử, trong đó có 8 chiến thắng.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Văn Hậu, Đình Bắc, Xuân Son.

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