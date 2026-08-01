Đội hình ra sân
Tottenham: Kinsky; Archie Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Mateus Fernandes, Tonali, Bentancur, Pedro Porro, Tel, Marmoush.
Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Lewis Hall; Miley, Nico; Elanga, Wissa, Barnes; Willock.
Bàn thắng: Elanga 62', Wissa 72'
|Kết quả
|Vòng 2
|29/08/2026 02:00:00
|Crystal Palace 1 - 4 Manchester City
|29/08/2026 18:30:00
|Liverpool 2 - 2 Nottingham Forest
|29/08/2026 21:00:00
|Bournemouth 1 - 1 Everton
|29/08/2026 21:00:00
|Coventry 0 - 1 Hull City
|29/08/2026 23:30:00
|Tottenham 0 - 2 Newcastle
Kết thúc
90'
Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.
86'
Nhiều CĐV Tottenham chán nản đã bỏ về sớm, khi chứng kiến đội nhà thi đấu bế tắc.
80'
Trong cảnh chẳng còn gì để mất, Tottenham tràn lên tấn công tìm bàn thắng. HLV De Zerbi tung nốt những quân bài Solanke hay Kudus vào sân.
72'
Bàn thắng (0-2, Wissa): Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh trái, Woltemade bật cao đánh đầu chuyền cho Wissa tung móc đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.
62'
Bàn thắng (0-1, Elanga): Nhận đường chuyền bằng đầu của Dedic, Elanga xoay người dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Newcastle.
49'
Lewis Hall lao lên thực hiện cú dứt điểm đưa bóng bay chệch cột.
Kết thúc hiệp 1
37'
Pedro Porro thi đấu nổi bật. Cầu thủ người Tây Ban Nha vừa dứt điểm khó chịu bị thủ thành Hornicek đẩy ra.
28'
Newcastle cũng có những tình huống phản đòn lợi hại, dựa trên tốc độ của Elanga và Willock.
17'
Tottenham có cơ hội tuyệt vời để khai thông bế tắc. Pedro Porro xử lý hay trong vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng lại bị Lewis Hall truy cản.
15'
Sau ít phút đầu bị lép vế, Tottenham dần lấy lại thế cân bằng. Mathys Tel vừa rẽ vào từ cánh trái rồi cứa lòng hiểm hóc nhưng thủ thành Hornicek xuất sắc cứu thua.
9'
Harvey Barnes xử lý hay đầu vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà ngang.
3'
Newcastle đang nhập cuộc đầy ấn tượng, Elanga vừa căng ngang vào trong cực kỳ nguy hiểm.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Micky van de Ven và Pedro Porro nằm trong nhóm 6 cầu thủ vắng mặt. James Maddison khả năng ra sân tương đối thấp.
Newcastle: Joelinton và Livramento chấn thương.