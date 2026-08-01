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Elanga và Wissa lập công cho Newcastle - Ảnh: NUFC

Đội hình ra sân

Tottenham: Kinsky; Archie Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Mateus Fernandes, Tonali, Bentancur, Pedro Porro, Tel, Marmoush.

Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Lewis Hall; Miley, Nico; Elanga, Wissa, Barnes; Willock.

Bàn thắng: Elanga 62', Wissa 72'

Kết quả
Vòng 2
29/08/2026 02:00:00 Crystal Palace 1 - 4 Manchester City
29/08/2026 18:30:00 Liverpool 2 - 2 Nottingham Forest
29/08/2026 21:00:00 Bournemouth 1 - 1 Everton
29/08/2026 21:00:00 Coventry 0 - 1 Hull City
29/08/2026 23:30:00 Tottenham 0 - 2 Newcastle
30/08/2026 | 01:33

Kết thúc

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Newcastle giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: P.L
Thu gọn
30/08/2026 | 01:18

90'

Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
30/08/2026 | 01:12

86'

Nhiều CĐV Tottenham chán nản đã bỏ về sớm, khi chứng kiến đội nhà thi đấu bế tắc.

Thu gọn
30/08/2026 | 01:07

80'

Trong cảnh chẳng còn gì để mất, Tottenham tràn lên tấn công tìm bàn thắng. HLV De Zerbi tung nốt những quân bài Solanke hay Kudus vào sân.

Thu gọn
30/08/2026 | 01:00

72'

Bàn thắng (0-2, Wissa): Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh trái, Woltemade bật cao đánh đầu chuyền cho Wissa tung móc đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.

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Wissa nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L
Thu gọn
30/08/2026 | 00:57

62'

Bàn thắng (0-1, Elanga): Nhận đường chuyền bằng đầu của Dedic, Elanga xoay người dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Newcastle.

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Elanga lập công - Ảnh: NUFC
Thu gọn
30/08/2026 | 00:56

49'

Lewis Hall lao lên thực hiện cú dứt điểm đưa bóng bay chệch cột.

Thu gọn
30/08/2026 | 00:55

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: NUFC
Thu gọn
30/08/2026 | 00:52

37'

Pedro Porro thi đấu nổi bật. Cầu thủ người Tây Ban Nha vừa dứt điểm khó chịu bị thủ thành Hornicek đẩy ra.

Thu gọn
30/08/2026 | 00:51

28'

Newcastle cũng có những tình huống phản đòn lợi hại, dựa trên tốc độ của Elanga và Willock.

Thu gọn
29/08/2026 | 23:48

17'

Tottenham có cơ hội tuyệt vời để khai thông bế tắc. Pedro Porro xử lý hay trong vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng lại bị Lewis Hall truy cản.

Thu gọn
29/08/2026 | 23:45

15'

Sau ít phút đầu bị lép vế, Tottenham dần lấy lại thế cân bằng. Mathys Tel vừa rẽ vào từ cánh trái rồi cứa lòng hiểm hóc nhưng thủ thành Hornicek xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
29/08/2026 | 23:39

9'

Harvey Barnes xử lý hay đầu vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà ngang.

Thu gọn
29/08/2026 | 23:37

3'

Newcastle đang nhập cuộc đầy ấn tượng, Elanga vừa căng ngang vào trong cực kỳ nguy hiểm.

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Hai đội thi đấu quyết tâm - Ảnh: P.L
Thu gọn
29/08/2026 | 23:29

23h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
29/08/2026 | 22:54

22h30

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Đội hình ra sân Tottenham và Newcastle
Thu gọn
29/08/2026 | 14:12

21h30

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Thầy trò De Zerbi trên sân tập - Ảnh: SpursOfficial
Thu gọn
29/08/2026 | 14:11

21h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Micky van de Ven và Pedro Porro nằm trong nhóm 6 cầu thủ vắng mặt. James Maddison khả năng ra sân tương đối thấp.

Newcastle: Joelinton và Livramento chấn thương.

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Hai đội hứa hẹn sẽ tạo ra màn đôi công hấp dẫn - Ảnh: T.T
Thu gọn