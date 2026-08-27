Dù HLV trưởng Real Madrid - Jose Mourinho tuyên bố, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã khép lại hoạt động chuyển nhượng, Quỷ đỏ vẫn chuẩn bị gửi lời đề nghị mở màn trị giá 43 triệu bảng. Con số này đủ sức khiến Real phải cân nhắc.

Nguồn tin từ Cadena SER cho biết, MU đang thực sự quan tâm đến Camavinga, dù động thái có phần bất ngờ và mang tính phản ứng sau những diễn biến gần đây.

Camavinga trong tầm ngắm MU - Ảnh: SunSport

Trước đó, đội chủ sân Old Trafford tăng cường đáng kể sức mạnh tuyến giữa với sự xuất hiện của Youri Tielemans, Andrey Santos và mới nhất là Carlos Baleba.

Tuy nhiên, màn trình diễn không thực sự thuyết phục trước Hull City khiến ban lãnh đạo MU thay đổi kế hoạch. Ở trận đấu trên, Tielemans và Santos cùng bị rút khỏi sân, làm dấy lên khả năng Quỷ đỏ muốn bổ sung thêm nhân sự cho khu trung tuyến.

Camavinga hiện không còn giữ được vị trí ưu tiên tại Real Madrid. Tiền vệ người Pháp trải qua vài mùa giải không đạt phong độ cao nhất, trong khi Mourinho dường như ưu tiên sử dụng Aurelien Tchouameni, Federico Valverde và tân binh Bernardo Silva.

Chelsea cũng gia nhập cuộc đua giành chữ ký Camavinga. Tuy nhiên, các nguồn tin tại Tây Ban Nha tiết lộ, MU vẫn còn khoảng 80 triệu bảng ngân sách chuyển nhượng để theo đuổi Camavinga và hậu vệ trái.

Dẫu vậy, việc bổ sung một hậu vệ trái chất lượng là nhiệm vụ cấp thiết hơn đối với MU so với việc đưa về thêm một tiền vệ.