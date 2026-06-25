6h ngày 26/6, sân Arrowhead:

Đội tuyển Hà Lan bước vào lượt cuối bảng F World Cup 2026 với sự tự tin rất cao, cùng với việc nắm trong tay quyền tự quyết.

Sau trận hòa Nhật Bản 2-2, “Oranje” đã thực sự trở lại bằng chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển, trận đấu cho thấy hình ảnh đúng nghĩa của một “cơn lốc”.

Đội quân của HLV Ronald Koeman thể hiện được tốc độ, áp lực, khả năng chuyển trạng thái và sức sát thương từ nhiều hướng.

Hà Lan hướng đến 3 điểm trước Tunisia. Ảnh: Oranje

Trận thắng Thụy Điển vượt qua khái niệm 3 điểm. Kết quả đó giúp Hà Lan giải tỏa những vấn đề tâm lý, cũng như là câu trả lời mà HLV Koeman gửi đến những ai chỉ trích ông.

Khi hai cánh di chuyển hiệu quả, tuyến giữa kiểm soát được nhịp, Hà Lan có thể tạo ra những cú đánh trực diện khiến đối thủ choáng váng.

Với những gì đã diễn ra, Hà Lan tự tin bước vào cuộc chiến với đội cuối bảng Tunisia.

Chiến thắng trước Tunisia sẽ đưa Hà Lan vào vòng 1/16, cũng như khả năng giành ngôi nhất bảng F World Cup 2026.

Phía bên kia, sau những tranh cãi nội bộ về chiếc ghế HLV trưởng, Tunisia như chỉ còn danh dự.

Hai thất bại nặng nề trước Thụy Điển và Nhật Bản, với tổng cộng 9 bàn thua, khiến Tunisia chính thức bị loại sớm.

Sự xuất hiện của HLV Herve Renard không mang lại bất kỳ điểm tích cực nào. Tunisia vẫn rất rối và tinh thần thi đấu kém, dễ bị vỡ trận khi đối thủ gây sức ép lớn.

Đội bóng Bắc Phi có thể chơi quyết liệt hơn ở trận cuối, nhưng khoảng cách về tổ chức, tốc độ và chất lượng cá nhân so với Hà Lan là rất lớn.

Đây thực sự là cơ hội để Hà Lan tái hiện được thứ bóng đá đã cuốn phăng Thụy Điển. Rất khó để Tunisia đứng vững.

Đội hình dự kiến:

Tunisia (4-1-2-3): Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri; Slimane, Hannibal; Chaouat, Saad, Mastouri.

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo.

Dự đoán: Hà Lan thắng 3-0.