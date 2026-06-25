Gặp Tunisia ở lượt đấu cuối, trong tình cảnh đối thủ đã sớm bị loại ở World Cup 2026, là cơ hội tốt để Hà Lan giành chiến thắng, thậm chí thắng đậm.

Hà Lan hiện có 4 điểm như Nhật Bản, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng/bại. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman dự kiến khép lại vòng bảng với 7 điểm trong tay, khi Tunisia không còn động lực và cũng không phải đối thủ xứng tầm của sắc cam.

Hà Lan được dự đoán có chiến thắng to trước Tunisia. Ảnh: Sportsmole

Có chút tiếc nuối vì để Nhật Bản chia điểm ngày ra quân, dù 2 lần vượt lên dẫn trước, nhờ công của đội trưởng Van Dijk và Summerville, Hà Lan đã chứng tỏ uy lực của mình với chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Thụy Điển ở lượt đấu thứ 2.

Brobbey có được cú đúp từ rất sớm (5’, 17’), sau đó đến lượt Gakpo làm được điều tương tự, chỉ trong 7 phút (47’, 54’), trước khi Summersille cùng điền tên vào bảng tỷ số, mang về chiến thắng to cho Hà Lan.

Ngoài vượt trội về lực lượng, Hà Lan cũng chiếm ưu thế trong 3 lần gặp Tunisia, với 1 thắng và 2 hòa.

Cũng cần nhắc lại rằng, Tunisia đã có thay đổi trên ‘’ghế nóng’' sau trận thua đậm 1-5 Thụy Điển ngày ra quân World Cup 2026.

HLV Sabri Lamouchi bị sa thải và cựu thuyền trưởng tuyển Maroc, Herve Renard được LĐBĐ Tunisia chọn lựa để giúp đội cứu vãn tình hình.

Tuy nhiên, ông đã không thể tạo ra sự thay đổi ngay lập tức, khi Tunisia chịu trận thua đậm khác: 0-4 trước Nhật Bản và không có nổi một cú sút trúng đích nào.

Kết quả khiến Tunisia bị loại sớm và lúc này HLV Renard đang cố làm sao để đội tránh được một kết quả thảm hại khác, ở lượt cuối đấu Hà Lan.

Theo chuyên gia bóng đá ESPN, HLV Renard sẽ không đạt mục tiêu và Hà Lan sẽ thắng Tunisia với tỷ số 3-0.

Chuyên gia Sportsmole cũng dự đoán một kết quả tương tự ở cặp đấu này. Còn chuyên gia Sportskeeda đưa ra lựa chọn của mình, Hà Lan 4-1 Tunisia.

Đội hình dự kiến:

Tunisia: Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri; Slimane, Hannibal; Chaouat, Saad, Mastouri.

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo.