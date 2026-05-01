Đội hình ra sân
U17 Nhật Bản: Oshita, Motosuna, Takeuchi, Iwatsuchi, Chonan, Wada, Kitahara, Saito, Satomi, Kimura, Kurahashi.
U17 Trung Quốc: 1 Qin Ziniu, 2 Jin Yucheng, 3 Nan Zixun, 4 Lu Junpeng, 5 Zhang Xuyao, 6 Zhou Yunuo, 7 He Sifan, 8 Kuang Zhaolei, 15 Pan Chaowei, 10 Wan Xiang, 11 Shuai Weihao.
Bàn thắng: Satomi 31', Saito 42', Kitahara 45'+2 - Wan Xiang 48', Zhao Songyuan 79' (pen)
Kết thúc
90'
Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.
86'
Ở tình cảnh chẳng còn gì để mất, các cầu thủ áo đỏ dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.
79'
Bàn thắng (3-2, Zhao Songyuan pen): Đội trưởng U17 Nhật Bản Motosuna phạm lỗi cao chân với Zhao Songyuan trong vòng cấm và U17 Trung Quốc được hưởng phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, chính Zhao Songyuan dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
72'
U17 Nhật Bản phản công cực kỳ lợi hại. Kitahara lao vào vòng cấm rồi quăng chân trái đưa bóng bay sạt cột gang tấc.
66'
U17 Trung Quốc rất muốn tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng họ gặp khó trong việc triển khai lối chơi. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ áo xanh thi đấu điềm tĩnh và tự tin với những đường ban bật cự ly ngắn.
55'
Các cầu thủ U17 Trung Quốc đã thi đấu mạnh dạn hơn sau giờ nghỉ. Mặc dù vậy, phía Nhật Bản vẫn đang nắm quyền kiểm soát cuộc chơi.
48'
Bàn thắng (3-1, Wan Xiang): Ngay sau giờ giải lao, U17 Trung Quốc đã tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Wan Xiang xộc thẳng vào vòng cấm nhận bóng rồi kết thúc tinh tế bằng chân trái ghi bàn.
45'+2
Bàn thắng (3-0, Kitahara): Nhận bóng ngoài vòng cấm, Kirahara bất ngờ tung cú đá căng bằng chân trái nhằm góc lưới gần nâng tỷ số lên 3-0.
42'
Bàn thắng (2-0, Saito): Cầu thủ U17 Trung Quốc để mất bóng bên phần sân nhà. Saito lẻn xuống rất nhanh loại bỏ thủ môn Qin Ziniu rồi nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc.
37'
Chonan băng lên bên cánh phải rồi tung cú đá chìm buộc thủ môn U17 Trung Quốc phải đổ người cứu thua.
31'
Bàn thắng (1-0, Satomi): Nhận bóng đầu vòng cấm, Satomi xoay người đột phá táo bạo rồi quăng chân phải đưa bóng bay chéo góc mở tỷ số cho U17 Nhật Bản.
27'
U17 Trung Quốc vẫn đang trung thành với lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh. Họ dồn quân số đông bên phần sân nhà và đá kỷ luật.
20'
Kitahara ngả người đá nối ngay đầu vòng cấm, bóng bay chạm mép lưới sau khung thành U17 Trung Quốc. Đây là cơ hội rõ rệt nhất của các cầu thủ Nhật Bản từ đầu trận.
15'
Thủ môn Quin Ziniu bắt bóng bổng không dính, may cho U17 Trung Quốc là Saito không thể tận dụng cơ hội trước cầu môn.
12'
Sau khoảng thời gian đầu lép vế, U17 Trung Quốc đang cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới, tìm cơ hội tung đòn phản công.
5'
Những phút đầu trận chung kết diễn ra với ưu thế nghiêng về U17 Nhật Bản, trong bối cảnh đối thủ chủ động đá phòng ngự phản công.
0h
Trận đấu bắt đầu.