Không dễ dàng…

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại trụ sở FIFA tối 21/5 đã xác định được những đối thủ U17 Việt Nam chung bảng G gồm Bỉ, New Zealand và Mali.

Đánh giá sòng phẳng, U17 Việt Nam không rơi vào bảng đấu nặng ký nhất. Tuy nhiên khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng Đông Nam Á với thế giới (kể cả cấp độ ĐTQG), đương nhiên giải đấu tại Qatar không phải là sân chơi dễ dàng cho đoàn quân của HLV Roland viết kỳ tích.

U17 Việt Nam bước tới đấu trường World Cup với nhiều kỳ vọng

Dù sao, đối với thầy trò HLV Roland, chí ít giải đấu tại Qatar cũng là một trải nghiệm rất đáng nhớ bởi Nguyễn Lực và đồng đội được đối đầu với 3 đội bóng trẻ mạnh ở các khu vực châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu.

Một bảng đấu với ba đối thủ, nhưng cũng là ba trường phái bóng đá khác nhau. Đó là những bài học mà các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể tìm thấy ở các giải khu vực.

Giá trị lớn nhất không nằm ở kết quả

Ở Việt Nam, sự kỳ vọng luôn xuất hiện mỗi khi các đội tuyển tham dự những giải đấu lớn. Người hâm mộ luôn muốn thấy kỳ tích, muốn nhìn thấy đội nhà tạo cú sốc trước những nền bóng đá lớn. Nhưng với lứa tuổi 16-17, đôi khi việc học được điều gì còn quan trọng hơn thắng được ai.

Nhưng ngoài khát vọng chiến thắng, người hâm mộ muốn nhìn thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam trường thành và học hỏi được nhiều điều ở sân chơi Thế giới

World Cup sẽ là nơi các cầu thủ trẻ Việt Nam hiểu rằng kỹ thuật cá nhân chỉ là một phần rất nhỏ của bóng đá hiện đại. Để chơi ở đẳng cấp cao trong tương lai cần tốc độ, sức mạnh, tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi với áp lực liên tục suốt 90 phút.

Những bài học ấy không dễ tìm thấy ở các giải đấu Đông Nam Á, nơi U17 Việt Nam thường có nhiều thời gian xử lý bóng hơn, ít chịu sức ép hơn và hiếm khi phải đối mặt với cường độ tranh chấp khốc liệt như ở sân chơi thế giới.

Quan trọng hơn, World Cup cũng là dịp để bóng đá trẻ Việt Nam nhìn lại chính mình. Chúng ta có thể vui vì thành tích châu Á hay tấm vé dự World Cup, nhưng khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu vẫn còn rất lớn. Khoảng cách ấy không nằm ở tinh thần hay khát vọng, mà ở hệ thống đào tạo, chất lượng thi đấu và môi trường phát triển cầu thủ.

Vì thế, nếu U17 Việt Nam có thể rời World Cup với nhiều bài học hơn, trưởng thành hơn và hiểu rõ mình đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá trẻ thế giới, đó đã là thành công rất đáng giá. Đôi khi, những trải nghiệm không có ở Đông Nam Á mới chính là điều giúp bóng đá Việt Nam tiến lên phía trước.