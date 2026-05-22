U17 Việt Nam (nhóm hạt giống số 4) rơi vào bảng G gặp các đối thủ Mali, Bỉ và New Zealand. Ở sân chơi World Cup, việc rơi vào bảng nào cũng là một thách thức lớn, nhưng cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland không phải là không có.

Trong số các đối thủ cùng bảng, U17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của bóng đá châu Âu với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại. Giới chuyên môn đánh giá nếu không có bất ngờ nào, U17 Bỉ là đội sở hữu một trong hai tấm vé đi tiếp tại bảng G.

Trong khi đó, U17 Mali nằm ở nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ châu Phi ở các giải đấu thế giới. Đây cũng là đối thủ được đánh giá mạnh hơn U17 Việt Nam rất nhiều.

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn tại World Cup 2026.

U17 Mali từng vô địch U17 châu Phi, vào chung kết U17 World Cup 2015, đứng thứ tư năm 2017 và thứ ba năm 2023. Ở kỳ U17 World Cup gần nhất, Mali đánh bại Saudi Arabia và thắng đậm New Zealand, đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng sau Áo. Đội bóng châu Phi chơi thiên về sức mạnh, giàu thể lực, gây khó cho đối thủ bởi khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Giải U17 châu Phi 2026 hiện vẫn đang diễn ra và U17 Mali giành 5 điểm sau vòng bảng để đứng nhì bảng, qua đó vào vòng đấu loại trực tiếp gặp U17 Senegal. Đây là cơ sở quan trọng để HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện nghiên cứu, đánh giá chuyên môn đối thủ.

Đội bóng còn lại của bảng G là U17 New Zealand cũng rất đáng gờm. Đội bóng này là đương kim vô địch U17 châu Đại Dương 2026 sau chiến thắng 2-0 trước U17 New Caledonia trong trận chung kết khu vực. Tại U17 World Cup gần nhất, New Zealand không vượt qua được vòng bảng.

Nhìn chung, U17 Việt Nam đều gặp các đối thủ mạnh, tuy nhiên bóng đá trẻ thường rất khó lường và bất ngờ. Tại VCK U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực và các đồng đội thậm chí còn vượt qua U17 Hàn Quốc để đứng nhất bảng C.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.