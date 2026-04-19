U17 Việt Nam cầm hòa U17 Indonesia 0-0 ở lượt trận cuối bảng A, qua đó giành ngôi đầu và vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Trong khi đó, đội chủ nhà chính thức bị loại do không thể có chiến thắng cần thiết.
Ngay từ đầu, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin và kiểm soát tốt thế trận. Văn Dương nổi bật với cú sút xa nguy hiểm phút 5, trước khi tạo cơ hội cho Minh Thủy dứt điểm cận thành nhưng không thành công. Tuyến giữa chơi chắc chắn giúp đội bóng áo đỏ duy trì quyền kiểm soát, khiến U17 Indonesia gặp nhiều khó khăn.
Sang hiệp hai, đội chủ nhà buộc phải dâng cao tìm bàn thắng nhưng thiếu sắc bén ở những pha xử lý cuối. Ngược lại, U17 Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng.
Trận hòa 0-0 là đủ để thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, trong khi U17 Indonesia ngậm ngùi dừng bước ngay trên sân nhà.
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đang Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.
U17 Indonesia: Noah Leo Duvert, Yoga Pratama, Arbi Ananta, Himawan Putranto, Adi Putra, Faras Prawita, Keanu Senjaya, Ridho Ridho, Pers Awkila Tjoe, Rahman Kastor, Aryo Wicaksono.
90'+4
Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. U17 Việt Nam giành quyền vào bán kết với thành tích 7 điểm sau ba trận, U17 Indonesia bị loại do chỉ có vị trí thứ 3 bảng A. Tấm vé còn lại của bảng này vào bán kết thuộc về U17 Malaysia sau khi họ đánh bại U17 Timor Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu quyết định.
Đối thủ của thầy trò HLV Roland ở vòng bán kết là U17 Australia, trong khi cặp bán kết còn lại là màn đụng độ giữa U17 Malaysia và U17 Lào.
73'
U17 Việt Nam dù chưa bung hết sức vẫn gây ra vô vàn khó khăn cho U17 Indonesia.
68'
Văn Dương đi bóng rồi dưt điểm ở gần góc xa vòng cấm, trái bóng đi căng nhắm về phía góc gần nhưng vẫn không thắng được thủ môn Noah Leo Duvert.
62'
Nguyễn Lực tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng khẽ chạm người cầu thủ U17 Indonesia rồi đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành. Ngay sau đó, đội bóng xứ Vạn đảo đáp trả với cú sút của Ridho Ridho đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Xuân Hòa.
57'
Khó khăn càng thêm chồng chất đối với chủ nhà U17 Indonesia khi ở trận đấu cùng giờ U17 Malaysia có bàn nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới của U17 Timor Leste.
51'
Xuất phát từ quả đá phạt góc của U17 Việt Nam, hậu vệ U17 Indonesia phá bóng ra tạo cơ hội để Nguyễn Lực kết thúc đưa bóng đi chệch cột dọc khung hành trong gang tấc.
50'
U17 Indonesia dù rất muốn chơi tấn công nhưng đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Văn Dương lại vừa khiến CĐV Indonesia thót tim với cú dứt điểm từ cánh trái buộc thủ môn đối phương phải đấm bóng chịu phạt góc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'
Văn Dương đi bóng vào vòng cấm U17 Indonesia rồi dứt điểm về góc xa, bóng chạm chân một cầu thủ chủ nhà rồi đi chệch cột dọc khung thành.
40'
Một cầu thủ U17 Indonesia đột phá và bị ngã trong vòng cấm U17 Việt Nam, tuy nhiên trọng tài người Hàn Quốc cho rằng không có lỗi của cầu thủ áo trắng.
37'
Do đang nắm trong tay lợi thế lớn vào bán kết nên U17 Việt Nam không cần bung hết sức trước chủ nhà. Trong khi đó, U17 Indonesia buộc phải giành 3 điểm, thậm chí là một chiến thắng càng đậm để thắp lên hi vòng đi tiếp.
31'
Các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn đang là những người cầm bóng nhiều hơn, số lần dứt điểm cũng là nhỉnh hơn đội chủ nhà U17 Indonesia.
24'
Hàng thủ của U17 Việt Nam có pha cắt bóng kịp thời trước khi tiền đạo Aryo Wicaksono có thể băng xuống dứt điểm. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia đã có bàn thắng vào lưới của U17 Timor Leste.
15'
Các học trò của HLV Roland vẫn đang làm chủ cuộc chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt, cùng lối chơi ban bật ăn ý.
6'
U17 Việt Nam kiểm soát bóng tốt, lối chơi ban bật ăn ý khiến U17 Indonesia không thể lên bóng. Sau pha kết thúc của Văn Dương từ ngoài vòng cấm không chính xác, thủ môn của đội chủ nhà phải vất vả cản phá cú dứt điểm trong vòng cấm của đội bóng áo trắng.
4'
Trong thế buộc phải thắng, U17 Indonesia không giấu giếm ý đồ chơi tấn công. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ U17 Việt Nam không để bị cuốn vào lối chơi của đối thủ.
19h30
Trọng tài chính người Hàn Quốc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ, trong khi chủ nhà U17 Indonesia mặc trang phục màu đỏ.
18h25
18h20
17h55
Nhận định trước trận đấu:
Thất bại bất ngờ của U17 Indonesia trước U17 Malaysia khiến cục diện bảng A trở nên cực kỳ khó lường. Kịch bản ba đội cùng có 6 điểm hoàn toàn có thể xảy ra nếu U17 Indonesia thắng U17 Việt Nam, còn U17 Malaysia vượt qua U17 Timor Leste, khi đó hiệu số đối đầu sẽ quyết định thứ hạng.
Với U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nắm lợi thế. Nếu không thua quá 2 bàn trước U17 Indonesia, đội bóng áo đỏ sẽ giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ rơi xuống vị trí thứ hai, tùy thuộc vào kết quả trận còn lại.
Phong độ hiện tại mang đến sự tự tin cho U17 Việt Nam khi họ thể hiện lối chơi gắn kết, hiệu quả, đặc biệt trong chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia. Ngược lại, U17 Indonesia bộc lộ nhiều hạn chế sau thất bại 0-1, khiến cuộc đối đầu sắp tới càng trở nên căng thẳng và mang tính quyết định.
17h45
Thông tin lực lượng:
Hai đội đầy đủ đội hình