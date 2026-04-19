U17 Việt Nam cầm hòa U17 Indonesia 0-0 ở lượt trận cuối bảng A, qua đó giành ngôi đầu và vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Trong khi đó, đội chủ nhà chính thức bị loại do không thể có chiến thắng cần thiết.

Ngay từ đầu, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin và kiểm soát tốt thế trận. Văn Dương nổi bật với cú sút xa nguy hiểm phút 5, trước khi tạo cơ hội cho Minh Thủy dứt điểm cận thành nhưng không thành công. Tuyến giữa chơi chắc chắn giúp đội bóng áo đỏ duy trì quyền kiểm soát, khiến U17 Indonesia gặp nhiều khó khăn.

U17 Việt Nam khiến U17 Indonesia bị loại sớm - Ảnh: Asean Football

Sang hiệp hai, đội chủ nhà buộc phải dâng cao tìm bàn thắng nhưng thiếu sắc bén ở những pha xử lý cuối. Ngược lại, U17 Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Trận hòa 0-0 là đủ để thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, trong khi U17 Indonesia ngậm ngùi dừng bước ngay trên sân nhà.

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đang Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

U17 Indonesia: Noah Leo Duvert, Yoga Pratama, Arbi Ananta, Himawan Putranto, Adi Putra, Faras Prawita, Keanu Senjaya, Ridho Ridho, Pers Awkila Tjoe, Rahman Kastor, Aryo Wicaksono.