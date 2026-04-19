Thất bại bất ngờ của U17 Indonesia trước U17 Malaysia lượt trận thứ 2 đặt cục diện bảng A vào thế khó lường. Ở lượt trận cuối, chủ nhà U17 Indonesia phải thắng U17 Việt Nam để đi tiếp, trong khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland cần ít nhất một trận hòa để giành vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.

Dù chỉ 1 điểm là đủ, nhưng U17 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng, bởi đây không chỉ là trận đấu xác định ngôi đầu bảng A, mà còn là sự khẳng định vị thế số 1 của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.

Ở hai trận vừa qua, U17 Việt Nam thi đấu tốt, vận hành lối chơi tương đối nhuần nhuyễn. HLV Cristiano Roland tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ được thể hiện, khi là cơ hội để tất cả được học hỏi, cọ xát, hướng tới tương lai, chứ không đơn thuần chỉ là một giải đấu.

Trước U17 Indonesia làm tất cả để giành 3 điểm, U17 Việt Nam khả năng có sự nhập cuộc chắc chắn, thận trọng. Việc đối thủ buộc phải chơi tấn công là cơ hội để Nguyễn Lực và các đồng đội chơi phòng ngự phản công, tung ra đòn kết liễu đối thủ.

Ngoài đấu pháp, U17 Việt Nam cũng phải có sự chuẩn bị kỹ về thể lực, tâm lý. U17 Indonesia có thể sẵn sàng đá rắn khi đây vốn là "đặc sản" của bóng đá xứ Vạn đảo.

"Chúng tôi biết trận đấu khó khăn, nhưng tôi hy vọng mọi việc diễn ra tốt đẹp và tất cả các cầu thủ có thể tận hưởng trận đấu", thuyền trưởng U17 Việt Nam Cristiano Roland nhấn mạnh.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Indonesia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 19/4 trên SVĐ Joko Samudro (Indonesia).