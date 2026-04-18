U17 Lào gây địa chấn khi loại Thái Lan, vào bán kết Đông Nam ÁU17 Lào tạo địa chấn khi ngược dòng đánh bại U17 Thái Lan 3-2, qua đó giành vé bán kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và đẩy “Voi chiến trẻ” rời giải.
Lịch thi đấu vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|VÒNG
|TRỰC TIẾP
|15h30
22/4/2026
|Lào
|Nhì bảng A/C
|Bán kết 1
|TV360
|19h30
22/4/2026
|Nhất bảng A
|Australia
|Bán kết 2
|TV360
Highlights U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia:
U17 Singapore thắng đậm Brunei 5-0, trong khi U17 Australia hạ Campuchia 2-0 để giành vé bán kết, còn Singapore chờ cơ hội đi tiếp.
U17 Malaysia gây bất ngờ khi đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0, khiến cục diện bảng đấu A Giải U17 Đông Nam trở nên khó lường, U17 Việt Nam bỗng dưng hưởng lợi.
U17 Thái Lan gây thất vọng khi thua Myanmar 0-1, khiến bảng B U17 Đông Nam Á 2026 trở nên kịch tính với cuộc đua đi tiếp đầy khó lường.
U17 Singapore suýt chút nữa tạo nên bất ngờ khi chỉ chịu thua 0-1 trước U17 Australia, ở lượt trận thứ hai bảng C giải U17 Đông Nam Á 2026.
