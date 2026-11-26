Cổ vũ U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Video highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali:
Trước đối thủ vượt trội về thể hình và tốc độ, U17 Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, duy trì đội hình chặt chẽ trong phần lớn hiệp một.
Phút 27, Đại Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn sau sai lầm của hàng thủ Mali nhưng không thể tận dụng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.
Sang hiệp hai, Mali gia tăng sức ép. Phút 51, thủ môn Xuân Hòa xuất sắc cứu thua trước cú dứt điểm của Keita.
Tuy nhiên, đến phút 57, Keita tận dụng đường chọc khe của Sacko, mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Phút 82, Koita đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.
U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với một điểm, hiệu số -3 và chính thức bị loại. Dù vậy, năm bàn thắng ghi được tại FIFA U17 World Cup 2026 vẫn là dấu ấn đáng ghi nhận của bóng đá trẻ Việt Nam.
Ghi bàn:
U17 Mali: Sanaba Keita (56'), Djigui Koita (82')
Đội hình ra sân
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (21, thủ môn), Nguyễn Minh Đức (2), Mạnh Cường (3), Đặng Khoa (4, đội trưởng), Quý Vương (6), Minh Thủy (8), Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Anh Hào (13), Duy Khang (Ngọc Sơn 65'), Lê Sỹ Bách (N.H. Đ. Việt Nam 65').
U17 Mali: Abdoul Coulibaly (1, thủ môn), Mamadou Bah (2), Makan Sacko (5), Lassana Diawara (6), Cheick Coulibaly (7), Mamadou Camara (8), Ismail Kamissoko (10, đội trưởng), Issiaka Kone (13), Salia Diarra (15), Sanaba Keita (17), Moussa Dianessi (21).
90'+3
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho U17 Mali. Đội bóng châu Phi tiến vào vòng 32 đội với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng 1 điểm có được ngay trong lần đầu tiên tham dự cũng là dấu mốc lịch sử tại sân chơi World Cup.
Ở trận đấu cùng giờ, U17 Bỉ đánh bại U17 New Zealand với tỷ số khó tin 6-0, qua đó giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng G.
87'
Dù bị dẫn trước 2-0 nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam không hề buông xuôi, vẫn thi đấu hết sức mình trước đối thủ quá mạnh. U17 Mali vừa có cú sút trúng cột dọc, rồi pha ra chân từ giữa sân đưa bóng dội nóc lưới thủ môn Hòa Xuân.
82'
U17 Mali ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0
U17 Mali phản công tốc độ, Djigui Koita ập vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Hòa Xuân lần thứ hai, từ pha căng ngang thuận lợi bên cánh trái vào.
76'
Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt bên cánh trái, anh đưa bóng nhắm về góc cao nhưng không chính xác.
71'
Các học trò của HLV Cristiano Roland đang thi đấu đầy nỗ lực trước sức ép liên tục trước đối thủ có thể chất vượt trội, vừa khỏe vừa nhanh.
63'
Dù đã sớm có vé đi tiếp và đang dẫn trước 1-0 nhưng các cầu thủ U17 Mali vẫn không ngừng gây sức ép, pressing ngay bên phần sân của U17 Việt Nam.
56'
U17 Mali mở tỷ số
Sức ép dồn dập khiến hàng thủ của U17 Việt Nam không cầm cự được. Sanaba Keita có pha phá bẫy việt vị rồi dứt điểm một chạm đưa bóng về góc gần khiến thủ môn Hòa Xuân không thể cản phá.
53'
Thêm một pha bay người cản phá xuất sắc nữa của thủ môn Xuân Hòa trước cú "nã đại bác" tầm xa của Lassana Diawara.
50'
Đăng Khoa có pha cản phá xuất sắc trước cú sút căng trong vòng cấm của Mamadou Camara. Ngay sau đó đến lượt thủ môn Xuân Hòa cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm đối mặt của cầu thủ châu Phi. Ở cặp đấu cùng giờ, U17 Bỉ có bàn thắng thứ 6 vào lưới của U17 New Zealand.
49'
U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm nhưng Nguyễn Lực thực hiện cú đá đi quá cao so với khung thành U17 Mali.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu cùng giờ, hai đội ra nghỉ với tỷ số 5-0 tạm nghiêng về phía U17 Bỉ trước U17 New Zealand.
Nếu tỷ số này được giữ nguyên, U17 Việt Nam gần như chắc chắn có được vị trí thứ ba bảng G. Tuy nhiên, để mở toang cánh cửa vào vòng knock-out thì các học trò của HLV Cristiano Roland cần phải đánh bại U17 Mali.
44'
Tiền vệ Lassana Diawara đang là người chơi nổi bật bên phía U17 Mali, chính cầu thủ này phong tỏa tốt Chu Ngọc Nguyễn Lực và Đại Nhân của U17 Việt Nam.
40'
U17 Việt Nam dù có phần lép vế trước U17 Mali nhưng vẫn đang chơi chặt chẽ bên phần sân nhà. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Bỉ có bàn thắng thứ 5 vào lưới của U17 New Zealand.
34'
Thêm một pha pressing đoạt bóng thành công của U17 Việt Nam, đáng tiếc là Đại Nhân lại xoay sở chậm chạp để đối thủ phá bóng chịu quả ném biên.
26'
Đại Nhân bỏ lỡ khó tin
Hậu vệ U17 Mali mắc sai lầm, cơ hội mười mươi được trao cho Đại Nhân và cầu thủ này quyết định đi bóng vượt qua thủ môn U17 Mali nhưng bất thành trước khi cầu thủ áo trắng lao về hóa giải.
23'
U17 Mali được hưởng quả phạt sát vòng cấm, cú đá của cầu thủ áo trắng không vượt qua hàng rào áo đỏ, pha đá bồi cũng không thắng được thủ môn Hòa Xuân.
Ở trận đấu cùng giờ, U17 Bỉ có bàn thắng thứ 4 vào lưới của U17 New Zealand chỉ sau 23 phút thi đấu.
17'
Việc sớm giành vé vào vòng 32 đội giúp cho U17 Mali thi đấu cực kỳ thoải mái, đại diện đến từ Tây Phi kiểm soát trận đấu tốt hơn.
11'
Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên thuộc về U17 Mali nhưng không làm khó thủ môn Hòa Xuân.
5'
U17 Việt Nam có pha tấn công đáng chú ý đầu tiên, quá đáng tiếc là ở tình huống quyết định thì Đại Nhân lại xử lý lỗi trong vòng cấm U17 Mali.
4'
U17 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, trong khi U17 Mali với nửa đội hình là những cầu thủ dự bị nhưng thể hình và thể lực vượt trội cho thấy họ là đối thủ đáng gờm. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Bỉ có bàn mở tỷ số vào lưới U17 New Zealand. Nhờ đó, vị trí thứ ba của U17 Việt Nam sáng cửa hơn hẳn.
20h00
Trọng tài chính người Azerbaijan - Elchin Masiyev thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U17 Mali mặc trang phục màu trắng.
19h30
Các cầu thủ U17 Việt Nam đang khởi động trước trận đấu.
19h05
Các cầu thủ U17 Việt Nam đã có mặt tại sân Aspire Zone (Pitch 9), Al Rayyan, chuẩn bị ra sân khởi động trước trận đấu.
18h40
18h35
18h00
Trận gặp U17 Mali lúc 20h ngày 26/11 được xem là thử thách lớn nhất của U17 Việt Nam tại vòng bảng World Cup 2026, đồng thời mở ra cơ hội tạo dấu mốc lịch sử.
Sau thất bại 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 với New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, đứng thứ ba bảng đấu.
Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã ghi 5 bàn sau 2 trận, cho thấy khả năng tấn công đa dạng và tinh thần không bỏ cuộc. Tuy nhiên, 6 bàn thua cũng phản ánh những vấn đề cần khắc phục nơi hàng thủ.
Trong khi đó, Mali toàn thắng hai lượt trận, thể hiện sức mạnh thể chất, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu ấn tượng.
Dù đối thủ được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam vẫn có quyền hy vọng nếu chơi tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những tình huống phản công.
Chiến thắng trước Mali sẽ đưa bóng đá Việt Nam tiến gần cột mốc lịch sử tại World Cup.