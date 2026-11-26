Video highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali:

Trước đối thủ vượt trội về thể hình và tốc độ, U17 Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, duy trì đội hình chặt chẽ trong phần lớn hiệp một.

Phút 27, Đại Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn sau sai lầm của hàng thủ Mali nhưng không thể tận dụng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

U17 Việt Nam (áo đỏ) dừng bước ở vòng bảng - Ảnh: M.A

Sang hiệp hai, Mali gia tăng sức ép. Phút 51, thủ môn Xuân Hòa xuất sắc cứu thua trước cú dứt điểm của Keita.

Tuy nhiên, đến phút 57, Keita tận dụng đường chọc khe của Sacko, mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Phút 82, Koita đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với một điểm, hiệu số -3 và chính thức bị loại. Dù vậy, năm bàn thắng ghi được tại FIFA U17 World Cup 2026 vẫn là dấu ấn đáng ghi nhận của bóng đá trẻ Việt Nam.

Ghi bàn:

U17 Mali: Sanaba Keita (56'), Djigui Koita (82')

Đội hình ra sân

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (21, thủ môn), Nguyễn Minh Đức (2), Mạnh Cường (3), Đặng Khoa (4, đội trưởng), Quý Vương (6), Minh Thủy (8), Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Anh Hào (13), Duy Khang (Ngọc Sơn 65'), Lê Sỹ Bách (N.H. Đ. Việt Nam 65').

U17 Mali: Abdoul Coulibaly (1, thủ môn), Mamadou Bah (2), Makan Sacko (5), Lassana Diawara (6), Cheick Coulibaly (7), Mamadou Camara (8), Ismail Kamissoko (10, đội trưởng), Issiaka Kone (13), Salia Diarra (15), Sanaba Keita (17), Moussa Dianessi (21).

Xếp hạng bảng G chung cuộc