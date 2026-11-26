Kết quả lượt cuối các bảng A, B, C và D khiến cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 thêm căng thẳng, đặt U17 Việt Nam trước thử thách lớn.

Sau tám trận đấu cuối cùng tại các bảng A, B, C và D, cục diện tranh vé vào vòng 32 đội U17 World Cup 2026 dần rõ ràng, đặc biệt là cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba.

Đáng chú ý, U17 Ecuador thua Hàn Quốc 2-3 nhưng vẫn đứng thứ ba bảng B với 4 điểm, hiệu số 0. U17 Mozambique hòa Australia 2-2, khép lại bảng C với 4 điểm, hiệu số +3 và chính thức vào vòng knock-out.

U17 Việt Nam (áo đỏ) dốc toàn sức thắng U17 Mali để mở toang cánh cửa đi tiếp - Ảnh: M.A

Trong khi đó, Uruguay thua Pháp 0-3 nhưng vẫn đứng thứ ba bảng D với 6 điểm và đã có vé đi tiếp. Qatar cũng giành vị trí thứ ba bảng A với 3 điểm, hiệu số -3, sau thất bại 1-4 trước Hy Lạp.

Những kết quả này khiến U17 Việt Nam chịu thêm áp lực trong cuộc đua giành tám suất đi tiếp dành cho các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Hiện thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, hiệu số -1, tạm đứng thứ tám trên bảng xếp hạng các đội hạng ba.

Nếu đánh bại Mali lúc 20h ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm, mở ra cơ hội lớn vượt qua vòng bảng, thậm chí giành vị trí nhì bảng G tùy kết quả trận Bỉ gặp New Zealand.

Thứ hạng các đội xếp thứ ba hiện tại

Nếu hòa, Nguyễn Lực và các đồng đội chỉ có 2 điểm, khó cạnh tranh với các đối thủ đã sở hữu từ 3 đến 6 điểm.

Vì vậy, chiến thắng trước U17 Mali là mục tiêu quan trọng nhất để U17 Việt Nam tự quyết định số phận, thay vì phụ thuộc vào kết quả những bảng đấu còn lại.