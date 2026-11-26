Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 26/11 (theo giờ Việt Nam)

Ngày 26/11, FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với tám trận đấu thuộc lượt cuối vòng bảng, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali lúc 20h00.

Sau trận hòa kịch tính 3-3 trước New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland cần giành kết quả thuận lợi trước Mali để nuôi hy vọng vào vòng 32 đội.

Cùng giờ, U17 New Zealand chạm trán U17 Bỉ, trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng G.

Đáng chú ý, U17 Uzbekistan đối đầu U17 Italy lúc 21h00, trong khi U17 Jamaica gặp U17 Bờ Biển Ngà.

U17 Maroc so tài U17 Tây Ban Nha lúc 22h00, còn U17 Trung Quốc gặp U17 Fiji. Hai trận muộn nhất diễn ra lúc 23h00, gồm U17 Tajikistan gặp U17 Senegal và U17 Croatia đối đầu U17 Cuba.

Toàn bộ tám trận được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, theo giờ Việt Nam.

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