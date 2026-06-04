Đội hình ra sân
U19 Indonesia: Al Gasemi, Rahadjo, Azkairawan, Baker, Florasta, Jardim, Putu Panji, Isfandyar, Siregar, Salampessy, Dimas.
U19 Đông Timor: De Oliveira, Vabio Canavaro, Joe Purificacao, Jose Pinto, Aurio Soares, Tiago Torres, Leonio Nilton, Nicholas Pereira, Amaral, Marico Caeiro, Germano Junior.
Bàn thắng: Salampessy 43', Siregar 63', Kaka 65'
Kết thúc
90'+5
Alvaro xử lý hay ngoài vòng cấm rồi tung cú sút khó chịu, bóng dội cột dọc bật ra.
81'
Kaka vừa thực hiện quả đá phạt kỹ thuật, bóng đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của tiền đạo chủ nhà.
75'
Trận đấu đang bị vỡ vụn do những tình huống phạm lỗi, hoặc nằm sân chấn thương.
65'
Bàn thắng (3-0, Kaka): Vừa vào sân được ít phút, Kaka phá bẫy việt vị băng xuống rồi tung cú đá sấm sét tung nóc lưới U19 Đông Timor.
63'
Bàn thắng (2-0, Siregar): Ở tình huống lộn xộn trước vòng cấm U19 Đông Timor, bóng bật ra đúng tầm chân Siregar volley từ khoảng cách chừng 16m nhân đôi cách biệt.
55'
Hiệp hai bắt đầu với tốc độ chậm, trong bối cảnh U19 Đông Timor vẫn chủ động phòng ngự bên phần sân nhà.
Kết thúc hiệp 1
45'+7
Cơ hội lại đến với Salampessy, nhưng pha đá nối cận thành đưa bóng bay vọt xà.
45'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
43'
Bàn thắng (1-0, Salampessy): Sau nhiều nỗ lực tấn công không mệt mỏi, U19 Indonesia đã tìm được bàn khai thông bế tắc.
Salampessy thoát xuống thoải mái, vượt qua thủ thành De Oliveira rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
34'
U19 Indonesia được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Salampessy thực hiện cú sút kỹ thuật, buộc thủ môn De Oliveira phải đẩy bóng qua xà.
30'
Do xáo trộn nhân sự trong đội hình xuất phát so với trận mở màn nên U19 Indonesia tấn công không sắc nét. Họ đang trông chờ vào những tình huống cố định, hoặc ném biên mạnh.
23'
U19 Đông Timor tổ chức phòng ngự tập trung đông quân số bên phần sân nhà, gây nhiều khó khăn cho các tiền đạo chủ nhà.
15'
U19 Indonesia được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái, bóng được tạt vào trong nhưng thủ môn De Oliveira dũng cảm đấm ra.
11'
Sau ít phút gián đoạn, cuộc đấu đã trở lại bình thường, với sức ép lớn mà đội chủ nhà tạo nên khung thành U19 Đông Timor.
5'
Khi hậu vệ chủ nhà đang chuẩn bị thực hiện quả ném biên thì đèn chiếu sáng bốn góc sân North Sumatra phụt tắt.
Trận đấu buộc phải tạm hoãn cho đến khi sự cố được khắc phục.
2'
Cuộc chạm trán diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời đang đổ mưa rất to.
20h
Trận đấu bắt đầu.