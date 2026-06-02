U19 Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi thắng dễ U19 Brunei với tỷ số đậm 9-0.

Ngay trong hiệp 1, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi ghi tới 5 bàn thắng và gần như định đoạt kết cục trận đấu.

Sang hiệp 2, U19 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép, ghi thêm 4 bàn để khép lại màn ra quân hoàn hảo.

Chiến thắng cách biệt giúp U19 Thái Lan tạm thời tạo lợi thế lớn về hiệu số, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên vô địch.