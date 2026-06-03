U19 Australia đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, khi đè bẹp U19 Philippines với tỷ số 10-0.

Trận đấu diễn ra tại Indonesia bị gián đoạn tới hai lần vì mưa lớn, nhưng điều đó không làm giảm sức mạnh tấn công của đội bóng trẻ xứ chuột túi.

Sau hiệp 1 dẫn trước 3-0, U19 Australia bùng nổ dưới cơn mưa khi ghi thêm 7 bàn trong hiệp 2.

Tiền đạo Medin Memeti trở thành ngôi sao sáng nhất trận khi ghi tới 5 bàn, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Kết quả này giúp U19 Australia khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng thời gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ còn lại trong khu vực.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U19 Philippines vs U19 Australia: