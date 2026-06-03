U19 Australia đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, khi đè bẹp U19 Philippines với tỷ số 10-0.
Trận đấu diễn ra tại Indonesia bị gián đoạn tới hai lần vì mưa lớn, nhưng điều đó không làm giảm sức mạnh tấn công của đội bóng trẻ xứ chuột túi.
Sau hiệp 1 dẫn trước 3-0, U19 Australia bùng nổ dưới cơn mưa khi ghi thêm 7 bàn trong hiệp 2.
Tiền đạo Medin Memeti trở thành ngôi sao sáng nhất trận khi ghi tới 5 bàn, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
Kết quả này giúp U19 Australia khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng thời gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ còn lại trong khu vực.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U19 Philippines vs U19 Australia:
90'+2
Hết giờ! U19 Philippines 0-10 U19 Australia!
Trận thủy chiến kết thúc với 10 bàn thắng cho các cầu thủ trẻ U19 Australia.
90'+1
Không vào! Macallister sút trúng cột dọc khung thành U19 Philippines. Sau đó, Memeti đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị.
85'
Không vào! Memeti tung cú sút chân phải cực mạnh trong vòng cấm, Narido kịp phản ứng cứu thua.
82'
Bàn thắng! U19 Australia dẫn 10-0! Mathias Macallister đột phá kỹ thuật trong vòng cấm, trước khi tung cú sút căng khiến Narido bị đánh bại.
80'
Thế trận hoàn toàn nghiêng về U19 Australia. U19 Philippines hầu như không còn tinh thần thi đấu. Memeti vẫn đang đi tìm bàn thứ 6 của riêng mình.
72'
Bàn thắng! U19 Australia dẫn 9-0! Vẫn là quả tạt từ cánh trái, Memeti băng vào đánh đầu, bóng chạm xà ngang rồi bật vào khung thành – bàn thứ 5 trong trận của anh.
71'
Bàn thắng! 8-0 cho U19 Australia! Tiền đạo dự bị Mathias Macallister nhanh chân dứt điểm cận thành sau pha lộn xộn.
66'
Bàn thắng! 7-0 cho U19 Australia! Từ quả tạt bên cánh trái, Memeti áp sát đánh đầu khi Narido băng ra không hợp lý, hoàn tất cú “poker”.
65'
Bàn thắng! 6-0 cho U19 Australia! Cầu thủ vào thay người Alex Nunes sút phạt 11 mét chính xác.
64'
Phạt đền! Lần thứ hai trọng tài cho U19 Australia hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm.
61'
Bàn thắng! 5-0 cho U19 Australia! Cú đúp trong ít phút cho Lawrence Wong, khi anh xử lý bình tĩnh rồi sút nhẹ chân phải ở góc hẹp khiến Narido bất ngờ.
59'
Bàn thắng! U19 Australia dẫn 4-0! Đón bóng bật ra ở rìa vòng cấm, Lawrence Wong tung cú sút chìm rất căng khuất phục hoàn toàn Narido.
56'
U19 Australia dứt điểm sau pha phạt góc đi vào tay Narido. Ngay sau đó, Memeti dứt điểm cận thành đi ra ngoài.
48'
Trận đấu tiếp tục.
48'
Trận đấu một lần nữa tạm dừng khi mưa rất nặng hạt.
47'
Cú sút của cầu thủ U19 Australia đi thẳng vào tay Narido. Mưa nặng hạt khiến tầm nhìn của các cầu thủ bị hạn chế.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'
Hiệp 1 kết thúc! U19 Philippines 0-3 U19 Australia!
Ngay sau khi trận đấu trở lại, trọng tài cho hiệp 1 kết thúc. Mưa vẫn lớn, trong khi gió không còn giật mạnh.
43'
Trận đấu tạm dừng. Mưa lớn và gió rất mạnh. Trọng tài buộc phải cho các cầu thủ rời sân tạm nghỉ để đảm bảo sự an toàn.
42'
Bàn thắng! U19 Australia dẫn 3-0! Hat-trick cho Medin Memeti! Amlani Tatu thực hiện pha thả bóng tinh tế cho đồng đội băng xuống căng ngang trong vòng cấm, Memeti thoải mái đệm cận thành ghi bàn.
37'
Hai tình huống U19 Philippines khiến khung thành U19 Australia chao đảo, nhưng không có cú sút nào được đưa ra.
31'
Không vào! Ritarita đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm U19 Australia, anh tìm khoảng trống sút rất căng, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Graskoski.
30'
Lưới U19 Philippines rung lên sau pha đệm bóng cận thành, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
29'
Không vào! Garbowski khống chế bóng một nhịp trước khi tung cú sút chân phải rất căng, Narido kịp phản xạ cứu thua cho U19 Philippines.
27'
Bàn thắng! U19 Australia dẫn 2-0! Lawrence Wong đá phạt sâu vào vòng cấm, Medin Memeti bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Narido.
23'
U19 Australia có pha tấn công rất đẹp mắt, nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị.
15'
Trận đấu diễn ra với sự vượt trội của U19 Australia. Bóng chủ yếu lăn trên sân U19 Philippines.
12'
Không vào! Memeti xâm nhập vòng cấm thực hiện cú đá chìm bằng chân phải, Narido kịp dùng chân cứu thua cho U19 Philippines.
12'
Nguy hiểm! Lawrence Wong tung cú đá rất căng từ khoảng cách 28 mét, thủ môn Narido kịp đổ người đẩy bóng chịu phạt góc.
10'
Jai Rose nghiêng người vô lê chân phải rất kỹ thuật ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang.
8'
Bàn thắng! U19 Australia dẫn 1-0! Trên chấm phạt đền, Medin Memeti dễ dàng đánh lừa thủ môn Narido với cú đá nhẹ chân phải, ghi bàn mở tỷ số.
7'
Phạt đền! Trọng tài cho U19 Australia được hưởng pha đá phạt 11 mét.
3'
Cơ hội! Mirasol thực hiện pha dâng cao bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút góc hẹp đi ra mép ngoài khung thành U19 Australia.
1'
U19 Australia được hưởng pha đá phạt, nhưng tình huống phối hợp không gây khó khăn cho U19 Philippines.
1'
Trận đấu bắt đầu. U19 Australia giao bóng.
19h56
Thống kê
Trong 10 lần tham dự U19 Đông Nam Á, U19 Australia có 5 lần giành chức vô địch. Trong khi đó, U19 Thái Lan có 5 lần đăng quang sau 19 kỳ góp mặt.
Đội hình xuất phát U19 Philippines
Thống kê
Trong lịch sử, U19 Philippines chưa bao giờ vượt qua vòng bảng U19 Đông Nam Á.
Đây là kỳ tham dự thứ 8 liên tiếp của U19 Philippines. Trong 4 kỳ gần nhất, họ luôn chia tay giải với 1 chiến thắng.