Highlights U19 Malaysia 3-0 U19 Singapore

U19 Malaysia có màn trình diễn thuyết phục trước U19 Singapore tại bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 khi giành chiến thắng 3-0. Với lối chơi tốc độ, giàu sức mạnh và khả năng tận dụng cơ hội tốt, đội bóng áo vàng tiếp tục cho thấy họ là một trong những ứng viên đáng chú ý của giải năm nay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Malaysia nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn. Phút 13, Firhad có cơ hội rất thuận lợi trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm ra ngoài dù không bị ai kèm.

U19 Malaysia thắng thuyết phục U19 Singapore trận ra quân

Dù vậy, sức ép liên tục của U19 Malaysia cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 21. Từ một tình huống phạt góc, Aiman di chuyển khôn ngoan rồi bật cao đánh đầu tung lưới U19 Singapore, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng đầu tiên, U19 Singapore cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của Malaysia. Phút 39, cách biệt được nhân đôi cũng từ một pha bóng cố định. Aiman đánh đầu chuyền bóng sau quả phạt góc để Safaraz dứt điểm nối bằng đầu, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, U19 Malaysia tiếp tục kiểm soát tốt thế trận. Phút 61, Hasyri tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý khi nỗ lực đi bóng trước khi dứt điểm đẳng cấp ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng khép lại chiến thắng trọn vẹn cho “Hổ Mã Lai trẻ”.

Trong phần còn lại, U19 Singapore có một vài cơ hội, đáng kể là cú đá phạt của Harith ở phút 78, nhưng thủ môn Malaysia vẫn chơi tập trung. Chiến thắng 3-0 giúp U19 Malaysia tạo đà thuận lợi cho cuộc đua tại bảng B.