U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi dễ dàng đánh bại U19 Timor Leste 3-0. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà HLV Yutaka Ikeuchi vẫn còn một số điều chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Thứ nhất, U19 Việt Nam dù chiếm hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có duy nhất một tiền đạo là Công Hậu ghi bàn (hat-trick). Điều này cho thấy hàng công của U19 Việt Nam có dấu hiệu phụ thuộc vào 1-2 mũi nhọn, chưa có những phương án tấn công đa dạng, biến hóa.

U19 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi.

Tiếp đến, đối thủ của U19 Việt Nam chỉ là U19 Timor Leste bị đánh giá yếu nhất bảng đấu, vì thế chiến thắng của các cầu thủ áo đỏ chưa thể có sự đánh giá đúng về sức mạnh. Nếu gặp những đối thủ "cứng" hơn, khi đó U19 Việt Nam mới bộc lộ hạn chế của mình.

Tuy nhiên, một chiến thắng đậm trong ngày ra quân mang nhiều ý nghĩa với U19 Việt Nam. Ngoài 3 điểm làm vốn, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi có tâm tâm lý tốt trước lượt trận thứ 2 bảng A, gặp U19 Myanmar. Đây là trận đấu khó khăn hơn, nhưng cửa thắng vẫn nghiêng về Công Hậu và các đồng đội.

Ở trận ra quân, U19 Myanmar thúc thủ 0-3 trước chủ nhà U19 Indonesia. Ở trận đấu này, rất bất ngờ khi U19 Myanmar lại là đội chơi ép sân trong khoảng nửa thời gian hiệp 1, tuy nhiên sau khi phải nhận bàn thua, các cầu thủ trẻ Myanmar liên tiếp mắc sai lầm cùng việc tinh thần đi xuống.

Ba bàn thua của U19 Myanmar đến từ sự mất tập trung của hàng phòng ngự, chống phản công không tốt. Đây chính là những điểm yếu mà U19 Việt Nam có thể khai thác ở trận đấu tới.

U19 Việt Nam quyết đánh bại U19 Myanmar, đoạt vé vào bán kết.

Ngoài việc nghiên cứu đối thủ, U19 Việt Nam cũng phải có "chiêu" của mình. Lối chơi ban bật, phối hợp ngắn cần được U19 Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nữa, bên cạnh khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Đặc biệt, Công Hậu sau trận ra quân tỏa sáng với 3 bàn thắng, chắc chắn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các hậu vệ U19 Myanmar. Đây chính là cơ hội để những tiền đạo còn lại của U19 Việt Nam như Văn Bách, Thiên Phú... tận dụng khoảng trống.

Nói cách khác, Công Hậu có thể được giao nhiệm vụ làm "chim mồi" thu hút hậu vệ đối phương, tạo điều kiện cho các đồng đội xâm nhập vòng cấm, kết liễu đối thủ.

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