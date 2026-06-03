Sau chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste trong ngày ra quân giải U19 Đông Nam Á, chiều 3/6, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi bước vào buổi tập với tinh thần hứng khởi. Trên sân tập, Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, đồng thời rà soát và điều chỉnh những vấn đề chuyên môn được chỉ ra sau trận đấu đầu tiên.

Theo thông tin từ Lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn, U19 Việt Nam không có trường hợp nào chấn thương đáng ngại. Đội duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt sau những ngày thi đấu, tập luyện tại Medan. Điều kiện sân bãi và thời tiết cũng không còn là trở ngại lớn khi các cầu thủ có thời gian thích nghi kể từ khi đặt chân tới Indonesia.

U19 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp U19 Myanmar. Ảnh: VFF

Dù giành trọn 3 điểm và có màn khởi đầu thuận lợi, Ban huấn luyện U19 Việt Nam vẫn đặt ra các yêu cầu cao nhằm giúp toàn đội phát huy tốt hơn khả năng của mình. Chính vì vậy, những nội dung tập luyện chủ yếu hướng tới việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tuyến, cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như tăng cường sự tập trung trong khâu tổ chức phòng ngự.

Theo đánh giá của HLV Yutaka Ikeuchi và các cộng sự, U19 Myanmar có chất lượng chuyên môn cao hơn so với U19 Timor Leste, hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho U19 Việt Nam. Đội bóng này cũng đang rất quyết tâm giành kết quả thuận lợi sau thất bại 0-3 trước chủ nhà Indonesia ở lượt trận mở màn.

U19 Việt Nam có thể trạng tốt nhất. Ảnh: VFF

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cục diện bảng A cũng khiến cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar trở nên đặc biệt quan trọng. Theo thể thức thi đấu của giải, chỉ các đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết.

Điều đó đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam cần hướng tới một chiến thắng để tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, trước khi bước vào trận được xem là "chung kết" của bảng đấu với Indonesia ở lượt trận cuối.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Myanmar diễn ra lúc 16h00 ngày 4/6 trên SVĐ Sumatera Utara Main (Indonesia).

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