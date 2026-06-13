Đội hình ra sân

U19 Thái Lan: Poomraphee, Surachai, Jeerapong, Phurich, Apiwich, Pirada, Danuphon, Pichaiya, Natthakit, Pattaratron, Siwakorn. 

U19 Australia: George, Alex, Luka, Peter, Alexander, Haine, Jai Rose, Wong, Medin Memeti, Lucas Neill, Amlani.

Bàn thắng: Garbowski 41', Beckham 90'+7

13/06/2026 | 22:22

Kết thúc

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U19 Australia đăng quang đầy thuyết phục - Ảnh: Asean Football
Thu gọn
13/06/2026 | 22:14

97'

Bàn thắng (0-2, Beckham Baker): Cướp được bóng trong chân hậu vệ Australia, tiền vệ vào sân thay người Beckham Baker xử lý hay trong vòng cấm rồi sút chìm chân trái ấn định tỷ số 2-0.

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13/06/2026 | 22:06

90'

Hiệp hai có đến 8 phút bù giờ.

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13/06/2026 | 22:05

89'

Đội trưởng U19 Australia - Eames nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, buộc thủ môn Poomraphee phải trổ tài.

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13/06/2026 | 21:58

82'

Các cầu thủ U19 Australia khá khôn ngoan trong việc kiểm soát bóng, gây nhiều ức chế cho đối phương.

Thu gọn
13/06/2026 | 21:51

75'

U19 Thái Lan đang rất cần bàn gỡ hòa nhưng họ chưa đẩy cao được tốc độ trong bối cảnh nền tảng thể lực giảm sút.

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U19 Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn - Ảnh: ABC

Thu gọn
13/06/2026 | 21:37

61'

Bóng được căng ngang thuận lợi vào cho Tatu dứt điểm vọt xà ở cự ly gần, bỏ lỡ cơ hội "vàng" nhân đôi cách biệt cho U19 Australia.

Thu gọn
13/06/2026 | 21:31

53'

Vào sân ở hiệp hai, Itthimon đang khuấy đảo hàng thủ U19 Australia. Anh vừa có pha đi bóng ngẫu hứng rồi kết thúc góc hẹp bị thủ môn George cản phá.

Thu gọn
13/06/2026 | 21:11

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U19 Australia - Ảnh: Goal
Thu gọn
13/06/2026 | 20:59

41'

Bàn thắng (0-1, Alexander Garbowski): Từ quả phạt góc bên cánh phải của Wong, bóng được rót sâu về phía cột hai để Garbowski đánh đầu cận thành mở tỷ số cho U19 Australia.

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Garbowski ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: ABC
Thu gọn
13/06/2026 | 20:52

35'

Lucas Neill xâm nhập vòng cấm khá thoáng. Thay vì dứt điểm, tiền đạo U19 Australia lại chuyền ngang ra bị hậu vệ Thái Lan chặn lại.

Thu gọn
13/06/2026 | 20:51

32'

U19 Thái Lan bắt đầu đưa ra câu trả lời đanh thép. Pirada vừa thử vận may với cú nã pháo tầm xa, bóng bay vọt xà ngang.

Thu gọn
13/06/2026 | 20:43

25'

Khung thành U19 Thái Lan chao đảo sau tình huống volley căng trong vòng cấm của hậu vệ cánh phải Peter.

Thu gọn
13/06/2026 | 20:42

24'

Các cầu thủ xứ chuột túi vẫn đang duy trì thế trận lấn lướt. Họ liên tục khoét vào hai cánh của U19 Thái Lan.

Thu gọn
13/06/2026 | 20:35

16'

U19 Australia tìm được nhịp chơi và bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Memeti vừa kết thúc chân phải buộc thủ thành U19 Thái Lan phải trổ tài.

Thu gọn
13/06/2026 | 20:31

13'

Wong vừa tung cú đá chân trái bên ngoài vòng cấm, bóng vọt xà khung thành U19 Thái Lan.

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13/06/2026 | 20:28

10'

U19 Australia được đánh giá nhỉnh hơn nhưng họ lại đang chọn lối đá phòng ngự phản công, quân số được tập trung đông bên phần sân nha.

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13/06/2026 | 20:21

5'

Với tính chất quan trọng của trận chung kết, hai đội đang nhập cuộc chậm, chờ sơ hở của đối phương để khai thác.

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13/06/2026 | 20:09

20h15

Trận đấu bắt đầu.

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13/06/2026 | 20:08

19h30

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Cầu thủ U19 Thái Lan khởi động trước trận - Ảnh: Changsuek
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13/06/2026 | 19:20

19h

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Các cầu thủ U19 Thái Lan đã có mặt ở sân sẵn sàng cho trận chung kết  Ảnh: Changsuek
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13/06/2026 | 19:19

18h45

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Ở trận tranh hạng 3, U19 Indonesia thắng U19 Campuchia 1-0 để giành vị trí thứ 3 - Ảnh: T.I
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13/06/2026 | 15:27

18h30

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U19 Thái Lan đè bẹp U19 Campuchia ở bán kết - Ảnh: Asean Football
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U19 Australia vất vả vượt qua U19 Indonesia - Ảnh: Asean Football
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13/06/2026 | 15:26

18h

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Trận chung kết U19 Đông Nam Á hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Thairath
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