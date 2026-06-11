Highlights U19 Indonesia 0-1 U19 Australia:

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U19 Australia trở thành đội thứ hai góp mặt ở chung kết U19 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U19 Indonesia. Đây là trận đấu diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng, khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng và không muốn mắc sai lầm.

Với lợi thế sân nhà, U19 Indonesia nhận được sự cổ vũ lớn từ khán đài và chủ động đẩy cao đội hình trong nhiều thời điểm. Tuy nhiên, U19 Australia cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự, giữ cự ly đội hình hợp lý và không để đối thủ có quá nhiều khoảng trống ở khu vực nguy hiểm.

U19 Australia biến U19 Indonesia thành cựu vương Đông Nam Á - Ảnh: Asean Football

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 sau thế trận giằng co. U19 Indonesia nỗ lực gây sức ép bằng những pha lên bóng tốc độ, trong khi U19 Australia chờ cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái và bóng bổng. Sự quyết liệt khiến trận đấu có nhiều pha tranh chấp mạnh, nhưng chất lượng dứt điểm của hai đội chưa đủ để tạo khác biệt trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến trong hiệp hai, khi U19 Australia tận dụng tốt một thời cơ hiếm hoi để ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, U19 Indonesia buộc phải dồn lên tấn công, nhưng đội chủ nhà không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của đối phương.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp U19 Australia tiến vào chung kết gặp U19 Thái Lan. Trong khi đó, U19 Indonesia sẽ tranh hạng ba với U19 Campuchia. Hai cặp đấu cuối cùng hứa hẹn tiếp tục rất đáng chờ đợi.