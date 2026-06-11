U19 Thái Lan khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại U19 Campuchia 3-0 ở trận bán kết U19 Đông Nam Á 2026. Đây là chiến thắng thuyết phục của đội bóng xứ Chùa vàng, trong trận đấu họ kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo ra.

U19 Thái Lan thắng dễ U19 Campuchia - Ảnh: Changsuek

Dù U19 Campuchia bước vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, khoảng cách trình độ giữa hai đội sớm được thể hiện. U19 Thái Lan nhập cuộc chủ động, tổ chức tấn công mạch lạc và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Sau nhiều pha hãm thành, U19 Thái Lan có bàn mở tỷ số ở phút 32 nhờ công của Natthakit. Bàn thắng này giúp đội bóng áo xanh thi đấu thoải mái hơn, trong khi U19 Campuchia buộc phải đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý.

Đến phút 45+1, Itthimon nhân đôi cách biệt cho U19 Thái Lan, giúp đội nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế rất lớn. Sang hiệp 2, khó khăn tiếp tục chồng chất với U19 Campuchia khi Noem Ovanda nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 60, khiến đội bóng này phải chơi thiếu người.

U19 Thái Lan giành quyền vào chung kết - Ảnh: Changsuek

Trong thế hơn người, U19 Thái Lan duy trì sức ép và kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Phút 81, Itthimon hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng xứ Chùa vàng.

Với kết quả này, U19 Thái Lan trở thành đội đầu tiên góp mặt ở chung kết U19 Đông Nam Á 2026. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U19 Indonesia và U19 Australia.