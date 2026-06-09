Cánh cửa vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026 của U19 Việt Nam đã chính thức khép lại theo kịch bản đầy tiếc nuối. Sau trận thua U19 Indonesia 1-2 ở lượt cuối bảng A, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chỉ còn hy vọng đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tín hiệu tích cực từng xuất hiện khi U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia 3-2 ở bảng B. Kết quả này giúp U19 Việt Nam vượt qua một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua đội nhì xuất sắc nhất, qua đó mở ra cơ hội rất lớn để giành vé vào bán kết.

U19 Australia và U19 Campuchia 'dắt tay nhau' vào bán kết - Ảnh: Asean Football

Tuy nhiên, hy vọng ấy nhanh chóng tan biến ở trận đấu muộn giữa U19 Australia và U19 Campuchia. Dù được đánh giá cao hơn và sớm dẫn trước 2-0 trong hiệp một, U19 Australia lại để Campuchia vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai.

Campuchia rút ngắn tỷ số, sau đó gỡ hòa 2-2 ở phút 83 nhờ tình huống phản lưới của cầu thủ Australia. Kết quả này giúp Campuchia vượt lên trong cuộc đua đội nhì bảng xuất sắc nhất, đồng thời khiến U19 Việt Nam chính thức bị loại.

Như vậy, vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2026 đã xác định đủ 4 đội góp mặt. U19 Thái Lan sẽ gặp U19 Campuchia ở trận bán kết đầu tiên lúc 16h00 ngày 11/6. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa chủ nhà U19 Indonesia và U19 Australia lúc 20h15 cùng ngày.

Việc U19 Việt Nam dừng bước là kết cục đáng tiếc, nhất là khi đội từng nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối bảng A.

Highlights U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia

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