U19 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục để đánh bại U19 Malaysia 3-2 tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Kết quả này giúp “Voi chiến” chính thức giành quyền đi tiếp, đồng thời khiến U19 Malaysia chính thức bị loại.
Với cục diện hiện tại, U19 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng sau. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang dẫn đầu về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
U19 Việt Nam sẽ giành vé bán kết ở mọi kịch bản, ngoại trừ trường hợp duy nhất là Campuchia và Australia hòa nhau.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U19 Thái Lan vs U19 Malaysia:
Ảnh: FAT
90'+7
Hết giờ! U19 Thái Lan 3-2 U19 Malaysia!
Tiếng còi mãn cuộc khép lên, cầu thủ hai đội quỳ dưới sân với tâm trạng khác nhau. U19 Malaysia chính thức bị loại.
90'+3
U19 Malaysia đang dồn lên tấn công. Cầu thủ áo vàng băng lên nhanh nhưng bóng bật chân anh ra ngoài.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
87'
Cầu thủ hai đội lao vào nhau ẩu đả sau một pha va chạm.
80'
Bàn thắng! 3-2 cho U23 Thái Lan! Kong Sri với vai trò đội trưởng sút rất mạnh, thủ môn U19 Malaysia phán đoán đúng nhưng không thể cứu thua.
79'
Phạt đền! Trọng tài xác định cầu thủ U19 Malaysia phạm lỗi từ phía sau với đối thủ.
77'
Không vào! Khống chế bóng bật ra, cầu thủ U19 Thái Lan tung cú vô lê ra ngoài. Một tình huống bỏ lỡ khó tin.
75'
Bóng liên tục được phá ra xa khu cấm địa hai đội, trong khi va chạm giữa sân làm gián đoạn trận đấu thì quá nhiều.
65'
Không vào! U19 Malaysia tấn công đẹp mắt, cầu thủ 17 tuổi Tengku Hasyri dứt điểm ra ngoài.
62'
Không vào! Từ pha căng ngang bên cánh phải của U19 Malaysia, Afif băng vào dứt điểm hụt, bóng chạm ngực anh ra ngoài.
59'
Rất nhiều pha va chạm dẫn đến nằm sân của cầu thủ U19 Thái Lan.
51'
Không vào! U19 Malaysia tổ chức phạt góc rất nguy hiểm, nhưng cú sút cuối cùng không thành bàn.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! U19 Thái Lan 2-2 U19 Malaysia!
Cuộc rượt đuổi khó tin theo kịch bản cởi mở. Kết quả này giữ nguyên đồng nghĩa hai đội có khả năng dẫn nhau đi tiếp.
45'+3
Bàn thắng! Malaysia gỡ hòa 2-2 khó tin!
45'+1
Không vào! Sau pha phối hợp rất đẹp, cầu thủ U19 Thái Lan phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt thủ môn sút ra ngoài.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
43'
Bàn thắng! U19 Thái Lan dẫn 2-1! Vẫn là pha tấn công cánh trái, bóng được chuyền ra sau, Pirada không chế chân trái khi không bị kèm rồi vô lê về góc xa thành bàn.
36'
Tốc độ trận đấu đang diễn ra khá cao, cầu thủ hai đội không ngại va chạm.
27'
Trận đấu căng thẳng với những pha va chạm của cầu thủ hai đội.
21'
Bàn thắng! U19 Thái Lan gỡ hòa 1-1! Vừa hụt phạt đền, các cầu thủ áo xanh tiếp tục tấn công. Một cầu thủ “Voi chiến xâm nhập vòng cấm rướn người mạnh mẽ, kiến tạo để Kong Sri dứt điểm vào lưới trống.
21'
Nguy hiểm! Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Cầu thủ U19 Thái Lan ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền.
17'
Không vào! U19 Thái Lan dàn xếp tấn công đẹp mắt, nhưng cú sút sau cùng gần chấm phạt đền chạm cầu thủ áo vàng.
15'
Bàn thắng! U19 Malaysia dẫn trước 1-0! Liên tục gây sức ép, các cầu thủ áo vàng ghi bàn mở tỷ số. Trong pha phạt góc, Amar Imran đánh đầu khiến thủ môn đối phương bất lực.
12'
Cầu thủ U19 Thái Lan vào bóng thô bạo trước vòng cấm, chỉ nhận thẻ vàng.
11'
Abid Safaraz tung cú sút từ xa nhưng không chính xác. U19 Malaysia đang thi đấu tự tin.
8'
Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, cả hai pressing cường độ cao.
4'
U19 Malaysia phản công rất nhanh, nhưng hậu vệ U19 Thái Lan kịp truy cản trước vòng cấm.
2'
Ngay khi bóng lăn, các cầu thủ trẻ Thái Lan dâng đội hình lên rất cao để tấn công.
1'
Trận đấu bắt đầu.
19h40
U19 Thái Lan làm nóng trước giờ bóng lăn.
Thống kê
Trong số các đội đá từ 2 trận trở lên, chỉ có U19 Thái Lan và U19 Malaysia vẫn giữ sạch lưới.