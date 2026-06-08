U19 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục để đánh bại U19 Malaysia 3-2 tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Kết quả này giúp “Voi chiến” chính thức giành quyền đi tiếp, đồng thời khiến U19 Malaysia chính thức bị loại.

Với cục diện hiện tại, U19 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng sau. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang dẫn đầu về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Việt Nam sẽ giành vé bán kết ở mọi kịch bản, ngoại trừ trường hợp duy nhất là Campuchia và Australia hòa nhau.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U19 Thái Lan vs U19 Malaysia:

Ảnh: FAT